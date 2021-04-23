Скончался Герой Узбекистана сенатор Хасан Нормурадов

19:30 25.04.2021

В возрасте 82 лет скончался Герой Узбекистана, сенатор Хасан Нормурадов. Недавно сообщалось, что он находится на лечении.



23 апреля в возрасте 82 лет скончался Герой Узбекистана, сенатор Хасан Нормурадов, сообщило УзА.



Он многие годы работал в сфере народного образования, был председателем Самаркандского областного отделения фонда "Нуроний", в последнее время работал заместителем начальника областного Управления по поддержке махалли и семьи.



В 2019 году указом президента Хасану Нормурадову было присвоено звание Героя Узбекистана.



В середине апреля сообщалось, что Хасан Нормурадов находится на лечении в Самаркандском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Его во время визита в регион навещал президент Шавкат Мирзиеев.



На пленарном заседании Сената 24 апреля председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева выразила соболезнования родным и близким общественного деятеля.



"Хасан Норбекович долгие годы добросовестно трудился в различных сферах жизни общества и государства, был самоотверженным и преданным человеком, заслужившим уважение народа", - сказала Танзила Нарбаева.