Кемпир-Абадское водохранилище никак не делится. В Оше стартует новый раунд узбеко-кыргызских переговоров о границе

07:13 26.04.2021

Узбекская делегация прибудет в Ош для переговоров по границе© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев



Сегодня глава ГКНБ проводит встречу с участниками митинга против передачи земель Узбекистану в рамках соглашения об обмене.



Правительственная делегация Узбекистана прибудет в Ош для проведения переговоров по границе, сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, выступая перед митингующими в Узгенском районе.



По его словам, визит делегации ожидается после 10 мая.



Напомним, Ташиев сегодня проводит встречу с тысячами митингующих, которые выступают против передачи Узбекистану земель вокруг Кемпир-Абадского водохранилища.



Протокол об обмене территориями и митинги

Правительственная делегация во главе с Ташиевым 23-25 марта провела в Ташкенте переговоры по делимитации границ. Стороны подписали протокол об обмене территориями. Кыргызстанцы восприняли документ неоднозначно: в соцсетях одни пользователи поддержали его, а другие заявили, что по соглашению КР теряет водные ресурсы.



Район водохранилища граничит с рядом кыргызских сел.

Глава правительственной делегации Кыргызской Республики по делимитации и демаркации государственной границы - председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев провел заседание правительственной комиссии по приграничным вопросам.

© ФОТО / ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА/ АЛИШЕР АЛИЕВ

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С 14 апреля проходил митинг жителей Савайского айыл окмоту Кара-Сууйского района, которые выдвигали аналогичные требования. На встрече с ними Камчыбек Ташиев пояснил, что возле плотины водохранилища есть 50 гектаров земли. Узбекистану передадут этот участок, а он выделит такую же площадь с другой стороны границы.

Когда сельчане выразили недовольство, Ташиев озвучил другое предложение. Он пообещал, что переговорит с узбекской стороной о передаче 20 гектаров земли, а не 50.



С 21 апреля жители сел Узгенского района тоже выходят на митинги. В районе водохранилища установили юрты. Люди требовали, чтобы Ташиев приехал на переговоры.



Ранее Sputnik Кыргызстан подготовил видео с разъяснениями спецпредставителя правительства по приграничным вопросам Назирбека Борубаева по вопросу обмена земель.