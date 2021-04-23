Умер бывший министр образования Киргизии Аскар Какеев

07:15 26.04.2021

Скончался экс-министр образования Кыргызстана Аскар Какеев© Sputnik / Виталий Тимкив



С декабря 1992-го по 1993 год Какеев занимал должность руководителя аппарата президента - госсекретаря. Позже был министром образования.



На 86-м году жизни скончался экс-министр образования и культуры КР Аскар Какеев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нынешний глава Минобрнауки Алмаз Бейшеналиев.



Экс-министр образования и культуры Кыргызстана Аскар Какеев

"Выражаю глубокие соболезнования семье Аскара Какеева, человека, который долгое время трудился в сфере образования и науки, был министром народного образования (1993–1998) и воспитал множество профессоров. Скорбим вместе с вами", - написал Бейшеналиев.



Доктор философских наук, профессор, академик НАН КР Аскар Какеев родился в 1935 году в селе Кегети Чуйской области. В 1958-м окончил факультет биологии Кыргызского государственного университета.

Трудовую деятельность начал в том же году в лаборатории архивного фонда Министерства внутренних дел. Работал в ряде научных институтов. С декабря 1992 года - руководитель аппарата президента - госсекретарь. С 1993-го занимал должность министра народного образования.



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