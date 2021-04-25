 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киргизия отказывается меняться территориями с Узбекистаном, - В.Панфилова
07:22 26.04.2021

Жители Ошской области начали бессрочный протест на границе

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
25.04.2021

Киргизы не хотят отдавать приграничное озеро узбекской стороне.
Киргизия отказывается от передачи участка Кемпир-Aбадского (Андижанского) водохранилища Узбекистану. Об этом заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев 25 апреля в ходе бессрочного митинга, который организовали жители Ошской области. Де-факто Бишкек в одностороннем порядке дезавуировал достигнутые ранее договоренности с Ташкентом по обмену территориями. Хотя ранее Ташиев сообщал о решении приграничных вопросов с Узбекистаном "на сто процентов".

На берегу водоема, который расположен на стыке трех областей – Ошской и Джалал-Абадской областей Киргизии и Андижанской области Узбекистана, жители Узгенского района Ошской области установили юрты и объявили о бессрочном митинге.

Они недовольны соглашением с Узбекистаном по решению приграничных вопросов и считают, что новая киргизская власть предала их интересы и интересы страны. Сельчане требуют отменить протокол, согласно которому плотина Кемпир-Абадского, или, как называют в Узбекистане, Андижанского водохранилища полностью останется под контролем узбекской стороны. Водные ресурсы стороны могут использовать совместно. Жители Киргизии, например, как ранее пояснял Ташиев, "могут беспрепятственно ловить рыбу без ограждений и присутствия узбекских военных".

Камчибек Ташиев – глава не только ГКНБ, но и Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы. В марте он провел переговоры в Ташкенте и сообщил, что пограничные вопросы с Узбекистаном решены "на сто процентов" – таким образом, между странами не осталось спорных участков.

В частности, из 5737 га территории Кемпир-Абадского водохранилища Киргизии перешли 1300 га. В качестве компенсации узбекская сторона выделит 1000 га земли за счет Андижанской области и еще 1000 га в Узгенском и Сузакском районах. Однако эти договоренности население приграничных районов почти сразу восприняло в штыки. То в одном, то в другом селе перманентно возникали акции протестов. Ташиеву приходилось в срочном порядке выезжать на место и успокаивать жителей, объяснять, что это были только предварительные договоренности. Переговоры будут продолжены.

Так случилось и на этот раз. Администрации Узгенского района не удалось самостоятельно убедить сельчан разойтись. Урегулировать ситуацию прибыл глава ГКНБ Камчибек Ташиев. В своем выступлении он призвал сограждан к мирному проведению акции, отметив, что после 10 мая делегация Узбекистана прибудет в Киргизию для переговоров по границам. По его словам, переговоры будут проходить в Оше.

Он также заявил, что передачи участка Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану не будет. Киргизская власть не станет игнорировать требования народа. "Мы не с неба свалились. Требование народа – это высшее требование для нас. Вы просите не отдавать Кемпир-Абад, значит, мы не будем его отдавать", – цитирует главу ГКНБ агентство 24.kg.

Жителям села Ынтымак, которые также выступили против обмена территориями, пообещал договориться о передаче Узбекистану 20 га земли вместо обещанных 50 га. Напомним, что, согласно подписанному в Ташкенте протоколу, 50 га земли в Кара-Суйском районе переходят Узбекистану на условиях обмена. Как заявил Ташиев, этот участок Узбекистан просит в целях обеспечения безопасности водохранилища. По его словам, 20 из 50 га Узбекистан уже оградил. Но поскольку местные жители недовольны обменом, то он обещает "уговорить" Ташкент взять меньший участок земли.

"Эту реакцию жителей следовало ожидать, поскольку вопрос обмена территориями – чувствительный. Естественно, на каких-то участках процедура обмена может проходить спокойно, а на каких-то велика вероятность протестов со стороны населения. Это нужно учитывать. Но это не значит, что нужно отказываться от практики обмена территориями, поскольку это единственный способ решения вопроса. Соглашения, которые были заключены между Бишкеком и Ташкентом, – это позитивный прецедент по решению пограничных вопросов в Ферганской долине", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. Он отметил, что с Таджикистаном такого прогресса в переговорах нет.

По мнению эксперта, любой протест должен быть компенсирован. "Уровень протестности во многом зависит от того, насколько та или другая сторона, то или иное государство способно работать с населением, компенсировать ему экономические и социальные потери, которые могут быть при обмене территориями. Я подозреваю, что с киргизской стороны какой-то адекватной компенсации потерям граждан нет", – считает Князев. Эксперт полагает, что в том состоянии, в котором находится Киргизия, исключать конфликт с узбекской стороной нельзя. Тем более что обострение отношений идет по многим приграничным участкам.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619410920
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