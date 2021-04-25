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США и Турции придется взять паузу в отношениях, - И.Субботин
07:23 26.04.2021

Анкара разгневана решением Белого дома признать геноцид армян

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

После заявления Джозефа Байдена о признании геноцида армян в Османской империи посла США в Турции Дэвида Саттерфильда вызвали в МИД республики. Анкара назвала изменения в официальной позиции Вашингтона неприемлемыми и пообещала, что это повлияет на двусторонние отношения, уже испорченные санкционным давлением в ответ на приобретение российских зенитных ракетных систем С-400 и разногласиями по сирийскому конфликту и по ситуации в Средиземноморье. Эксперты считают временной напряженность из-за событий почти 100-летней давности.

Замглавы турецкого МИДа Седат Онал довел до сведения Саттерфильда, что турецкая сторона считает заявление Байдена неприемлемым. Анкара обратила внимание на то, что признание геноцида армян в Османской империи не имеет силы с точки зрения международного права.

В коммюнике внешнеполитического ведомства республики говорится, что подобный сдвиг в американской позиции глубоко задевает турецкий народ и только вредит двусторонним отношениям союзников по НАТО. "Это заявление США, которое искажает исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесет урон нашему взаимному доверию и дружбе", – отмечают в МИД Турции.

В качестве меры предосторожности американские дипведомства в республике будут закрыты 26 и 27 апреля. Вероятно, в Вашингтоне ожидают массовых протестных акций.

Заявление Байдена распространено 24 апреля по случаю Дня памяти жертв. "Большинство из тех, кто выжил, были вынуждены искать новый дом и новую жизнь по всему миру, в том числе в США, – отмечается в сообщении президента США о событиях 1915 года. – С силой и стойкостью армянский народ выжил и восстановил свое сообщество. За десятилетия армянские мигранты обогатили США во многих отношениях, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела столько их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы возлагать вину, а чтобы гарантировать, что то, что произошло, никогда не повторится".

Турция отвергла заявление Байдена. "Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм – величайшее предательство мира и справедливости", – написал в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турецкая сторона была уведомлена об изменениях в официальной терминологии заранее. Это было предметом телефонных переговоров между Байденом и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помимо этого, лидеры обсудили другие проблемные вопросы. Они договорились работать для расширения сотрудничества на основе взаимных интересов, сообщала канцелярия Эрдогана по итогам беседы.

Что касается признания геноцида армян, то американцы не видят ничего, что могло бы повредить отношениям с Турцией. Агентство Reuters процитировало неназванного представителя Белого дома высокого ранга, который уверил, что Байден по-прежнему стремится к взаимодействию с Эрдоганом и рассчитывает на очную встречу с ним на запланированном в июне саммите НАТО. По словам представителя вашингтонской администрации, это и обсуждалось в ходе телефонного разговора президентов. Не исключено, что в ситуации с Анкарой Вашингтон будет действовать примерно так же, как и на "саудовском" направлении, – разделять между собой темы, которые требуют осуждения, от тем, по которым необходима кооперация.

"Президент США хочет тесно работать с президентом Эрдоганом для решения этих вопросов, поэтому он предложил, чтобы они воспользовались возможностью встретиться лично, когда оба будут на саммите НАТО в июне", – заявил собеседник Reuters. Он подчеркнул, что США видят в Турции важного союзника по НАТО, а заявление Байдена нацелено на то, чтобы почтить память погибших, а не определять виновника.

В разговоре с "НГ" старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократий Айкан Эрдемир, в прошлом депутат турецкого парламента, заявил, что аналитики, рассчитывающие на эскалацию в американо-турецких отношениях, скорее всего обманываются. "В предыдущих случаях, когда власти других западных государств предприняли аналогичные шаги, Анкара повышала градус своей критики, но это продолжалось недолго, – напомнил собеседник "НГ". – На этот раз правительство Эрдогана также, вероятно, сможет вернуться к рутинным делам с американскими коллегами".

Аналитик обратил внимание на содержание телефонного разговора Байдена с Эрдоганом, который продемонстрировал, что, несмотря на существенные разногласия, обе стороны заинтересованы в продолжении взаимодействия для обеспечения эффективного урегулирования разногласий, как и говорится в официальном заявлении Белого дома. "Я ожидаю, что после перерыва Анкара и Вашингтон вернутся за стол переговоров, чтобы найти способы нормализовать деловые контакты, – заявил Эрдемир. – Любая возможность построения доверительных союзнических отношений была исчерпана еще до заявления Байдена. Придется подождать, пока Эрдоган не будет отстранен от должности и заменен прозападным правительством в Анкаре".

25.04.21

Источник - ng.ru
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