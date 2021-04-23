Кинопремию "Оскар" этого года получила "Земля кочевников" (Nomadland) Хлои Чжоу

07:32 26.04.2021

Главный "Оскар" получил фильм "Земля кочевников"



Козьма Лоханкин



Главный приз премии "Оскар" получил фильм Хлои Чжао "Земля кочевников".



Режиссер фильма Хлоя Чжао также получила фильм за лучшую режиссуру.



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"Земля́ коче́вников" (англ. Nomadland) - американский драматический фильм 2020 года, режиссера, сценариста и монтажера - Хлои Чжао. Роль главной героини исполнила Фрэнсис Макдорманд. Фильм основан на документальном романе Джессики Брудер "Земля кочевников". Фильм повествует об истории американской женщины, старше шестидесяти лет, которая после потери работы решает оставить все, и начать свой путь по западной пустынной Америке, живя в своем фургончике, ведя абсолютно кочевой образ жизни.



Премьера "Земли кочевников" состоялась 11 сентября 2020 года на 77-м Вене цианском кинофестивале, где она завоевала главный приз - "Золотого льва". Картина также получила приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто. Фильм вышел в ограниченный недельный прокат в США 4 декабря 2020 года. 29 января 2021 года он также был выпущен компанией Searchlight Pictures в некоторых кинотеатрах IMAX, а с 19 февраля стал доступен в цифровом формате на Hulu.



Фильм получил всеобщее признание от критиков за режиссуру, сценарий, монтаж, операторскую работу и актерскую игру, в особенности Фрэнсис Макдорманд. На 93-й церемонии вручения премии "Оскар" "Земля кочевников" получила 6 номинаций, в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучшая актриса" (Макдорманд). Фильм удостоился четырех номинаций на "Золотой глобус" и завоевал эту премию в категориях "Лучший драматический фильм" и "Лучший режиссер".



Фильм получил 3 премии "Оскар", в том числе за лучший фильм 2020 года и лучшую режиссуру