Вывод войск США из Афганистана. Американские военные придут в Центральную Азию? - Брюс Панниер

07:39 26.04.2021 Правительство США ведет переговоры с властями некоторых стран в Центральной Азии о дислоцировании там войск после вывода военных из Афганистана. США и их союзники использовали военные базы в регионе в начале кампании в Афганистане, и есть основания полагать, что все стороны готовы повторить попытку.



Некоторые недавние сообщения в СМИ дают основания предполагать, что американские военные постараются передислоцировать часть своих войск в Центральную Азию вслед за принятием важного решения о выходе из Афганистана после почти двух десятилетий пребывания в стране.



15 апреля американское издание New York Times сообщило, что официальные лица США контактировали с властями Казахстана, Узбекистана и Таджикистана по поводу возможности использования баз в регионе.



Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в Twitter’е, что 22 апреля разговаривал с министрами иностранных дел Узбекистана и Казахстана, хотя неизвестно, было ли на повестке дня обсуждение возможного использования военных баз США или другими войсками НАТО.



Заключение подобной сделки между Вашингтоном и странами Центральной Азии не стало бы чем-то новым, так как в этом регионе ранее размещались военные силы США и других стран НАТО.



Последний раз, когда западные войска использовали базы в Центральной Азии, - с 2001 года по 2014 год - все закончилось не слишком гладко. Но у официальных лиц США и НАТО есть еще несколько веских причин для разговора со странами Центральной Азии насчет повторной попытки.



БЫВАЛИ - ЗНАЕМ

Вскоре после террористических атак "Аль-Каиды" на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года Вашингтон связался с официальными лицами в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, чтобы обсудить роль Центральной Азии в предстоящей возглавляемой США военной кампании в Афганистане.



У правительств стран Центральной Азии было несколько причин, по которым они охотно согласились помочь. За исключением Туркменистана, остальные четыре страны с растущей обеспокоенностью наблюдали, как боевики фундаменталистского движения "Талибан" устремились из юго-восточного Афганистана в сторону их стран.



В августе 1998 года силы талибов достигли приграничного города Хайратон, который отделен от Узбекистана рекой Амударьей. Через месяц они заняли позиции в Шерхан Бандаре, через реку Пяндж от Таджикистана.



Также у грядущей военной кампании США в Афганистане была широкая международная поддержка, и Соединенные Штаты оказывали помощь Центральной Азии на протяжении 1990-х годов.



Кроме того, Соединенные Штаты были в числе первых стран, признавших независимость пяти центральноазиатских государств (в декабре 1991 года) и установивших с ними дипломатические отношения.



Поддержка Вашингтоном их суверенитета убедила новые правительства в том, что они не связаны исключительно с Москвой.



Кроме того, за исключением президента Таджикистана Эмомали Рахмона (известного как Рахмонов до 2007 года), президенты стран Центральной Азии получили возможность совершить официальные визиты в Вашингтон в 1990-х годах. (Эмомали Рахмон до сих пор не побывал там с официальным визитом).



Ко всему прочему Соединенные Штаты также были крупнейшим донором гуманитарной помощи Таджикистану во время гражданской войны 1992–1997 годов.



Таким образом, новые страны Центральной Азии увидели возможность для позитивной огласки связей с США и в то же время пришли к выводу, что сотрудничество с США и их западными союзниками может избавить их от того, что они считали серьезной угрозой для региона - исламистских боевиков в Афганистане.



СИТУАЦИЯ ДО 11 СЕНТЯБРЯ

Безопасность стала большой проблемой для Центральной Азии с тех пор, как боевики "Талибана" появились буквально в шаге от региона.



Туркменистан придерживался своей политики нейтралитета и сумел вступить в контакт с различными афганскими группировками, в том числе с "Талибаном", не связав себя обязательствами перед ними и не навлекая на себя их гнев.



Однако Таджикистан и Узбекистан поддержали формирования под командованием предводителей того же этнического происхождения: таджикского афганского командира Ахмада Шаха Масуда и этнического узбека афганского командира Абдула Рашида Дустума соответственно.



"Талибан" даже посетовал в ООН в марте 1997 года - примерно через год после взятия Кабула - на конкурирующие афганские военные группы, получающие помощь от Таджикистана и Узбекистана, включая таджикское правительство, разрешившее Масуду размещать военные самолеты в городе Куляб на юге Таджикистана.



Активная поддержка правительствами Таджикистана и Узбекистана противников "Талибана" оставила открытой возможность нападения исламистской группировки или ее сторонников на эти страны.



Когда талибы захватили Кабул в сентябре 1996 года, между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном наблюдалась редкостная сплоченность. Они объединились против общего врага - "Талибана" и его исламистской идеологии.



К лету 2001 года талибы контролировали около 95 процентов Афганистана.



В связи с этим кыргызское, таджикское и узбекское правительства стали дружелюбным по отношению к Соединенным Штатам, позволив им и их союзникам использовать их территорию, включая военные базы, для ведения кампании против "Талибана" и их друзей-террористов.



Американский солдат на базе Ханабад в Узбекистане.

Американский солдат на базе Ханабад в Узбекистане.

Американские силы были размещены на базе Ханабад в Узбекистане, в аэропорту Бишкека в Кыргызстане и на короткий промежуток времени на аэродроме в Кулябе, Таджикистан, - той же базе, куда Масуд перебрасывал свои военные самолеты.



Союзники по НАТО также были дислоцированы в Центральной Азии.



Германия использовала базу недалеко от Термеза в Узбекистане, а французские военные использовали аэродром недалеко от столицы Таджикистана Душанбе.



Новое сотрудничество окупилось практически сразу.



Лидер небезызвестного "Исламского движения Узбекистана" (ИДУ) Намангани был убит во время бомбардировки американцев в северной провинции Кундуз в Афганистане в ноябре 2001 года. ИДУ - лояльная "Талибану" террористическая группировка в Центральной Азии - также была расколота, а оставшиеся ее члены бежали в населенные племенами районы в Пакистане.



Южные границы Центральной Азии были в безопасности - по крайней мере, на какое-то время.



Однако конфликт внутри Афганистана продолжался, и после первоначального затишья стало очевидно, что талибы перегруппировались и что боевые действия в ближайшее время не прекратятся.



Длительные сроки пребывания войск США и их союзников на базах в Центральной Азии стали становиться проблемой, в первую очередь для России, которая неохотно поддержала первоначальное участие центральноазиатских правительств в возглавляемой США кампании.



Китай также все более настороженно относился к присутствию США и НАТО вблизи своей западной границы, хотя и в относительно небольшом количестве.



ВРЕМЯ ПРОЩАТЬСЯ

24 марта 2005 года в результате народного восстания был свергнут президент Кыргызстана Аскар Акаев.



Это была последняя из так называемых "цветных революций" на постсоветском пространстве - после Грузии в 2003 году и Украины в 2004 году, - что было крайне нежелательным событием для авторитарных лидеров Центральной Азии.



Акаев был президентом Кыргызстана с момента обретения независимости в 1991 году, как и президенты Казахстана, Туркменистана и Узбекистана (президент Таджикистана Рахмон пришел к власти в 1992 году).



Затем, когда в мае 2005 года в мирный протест в городе Андижан на востоке Узбекистана просочилась вооруженная группа и в результате вспыхнуло восстание, узбекские власти применили крайнюю силу, чтобы восстановить порядок и гарантировать, что Узбекистан не станет следующей страной, в которой произойдет "цветная революция". Считается, что были убиты сотни людей.



Сотни людей были убиты в Андижане в 2005 году во время жесткого подавления протестов.

Сотни людей были убиты в Андижане в 2005 году во время жесткого подавления протестов.

Правительства США и Европы резко осудили несоразмерное применение силы к протестующим и потребовали проведения независимого международного расследования. Узбекское правительство в ответ потребовало от Соединенных Штатов вывести свои войска с базы Ханабад.



Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в начале июля 2005 года другие ее члены - Китай и Россия - поддержали позицию Узбекистана и помогли разработать заключительное заявление, в котором говорилось, что "членам антитеррористической коалиции" в Афганистане необходимо установить сроки вывода военных с баз в странах - членах ШОС.



Американские войска покинули Узбекистан к концу 2005 года, хотя немецкие войска продолжали находиться в Термезе.



Использование НАТО аэропорта Душанбе постепенно сокращалось, и последние войска ушли в 2014 году.



База США в аэропорту Бишкека стала постоянным источником критики со стороны различных кыргызских политиков, и из-за сильного российского влияния она также закрылась в 2014 году.



Американские войска базировались на авиабазе Манас в Бишкеке с 2002 по 2014 год и находились там во время двух революций и кровопролитных межэтнических столкновений в июне 2010 года.



Кремль был разгневан нарушенным обещанием преемника Акаева Курманбека Бакиева Москве в 2009 году закрыть базу США в обмен на финансовую помощь России. Вместо этого Бакиев пересмотрел стоимость аренды базы с Соединенными Штатами, что привело Москву в ярость.



Бакиев был свергнут с поста президента в 2010 году, после чего американские войска оставались там еще четыре года. Но этот опыт в Кыргызстане - и очень сильное противодействие со стороны Москвы - может быть причиной того, что Кыргызстан не был упомянут официальными лицами США в аналитическом материале New York Times как возможное место для перебрасывания сил.



СИТУАЦИЯ НАКАЛЯЕТСЯ

В последнее десятилетие, когда численность иностранных вооруженных сил в Афганистане сократилась и ответственность за безопасность была передана Кабулу, боевые действия вновь распространились по всей стране.



В течение более десяти лет после начала кампании под предводительством США в Афганистане районы к югу от центральноазиатской границы были относительно спокойными, но за последние семь или восемь лет ситуация с безопасностью в северной части страны ухудшилась.



Граничащие с Туркменистаном и Таджикистаном районы Северного Афганистана находятся под частичным или полным контролем "Талибана", в то время как там разгуливают и боевики из других группировок.



Это заставляет сопредельные с Афганистаном страны Центральной Азии нервничать по поводу своей безопасности.



Афганские силы безопасности на севере регулярно сообщают о захвате или убийстве таджикских и узбекских граждан в провинциях Бадахшан, Тахар и Кундуз, граничащих с Таджикистаном, а также в сопредельной с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном провинции Балх. Они также воюют с узбекскими гражданами в провинциях Джаузджан, Фарьяб, Бадгис, граничащих с Туркменистаном.



Есть еще одна активная в северном Афганистане группировка, которую Кабул называет "Джундалла".



Также существует "Исламское государство Ирака и Леванта - Хорасан" (ИГХ), отделение террористической организации "Исламское государство", - лучше всего известное созданием халифата в частях Сирии и Ирака.



Число бойцов ИГХ неизвестно, но российские официальные лица часто называют приблизительные цифры.



20 февраля 2019 года российский посол в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил, что в северном Афганистане находится около трех тысяч бойцов ИГХ.



Таджикский генерал-полковник Раджабали Рахмонали буквально через несколько дней заявил, что на приграничных территориях находится примерно 16 700 боевиков, из которых 6370 - иностранные наемники.



В мае 2019 года глава российской Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что около пяти тысяч участников террористических групп сосредоточено "у границ стран СНГ на севере Афганистана".



Затем, в декабре 2019 года, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев сообщил, что в Афганистане насчитывается от трех с половиной до десяти тысяч боевиков ИГХ.



ЗАЧЕМ НУЖНЫ БАЗЫ США

Если посмотреть на ситуацию в Афганистане вдоль границ с Центральной Азией сегодня, то она не сильно отличается от той, которая была в конце 1990-х годов.



"Талибан" вернулся в некоторые районы вдоль границ со странами Центральной Азии, но, что более важно для правительств Таджикистана и Узбекистана, некоторые из их граждан снова оказались в террористических группировках на севере Афганистана.



На этот раз правительства Центральной Азии вступают в контакт с "Талибаном" в надежде, что мирное соглашение может быть установлено путем посредничества. А также, вероятно, с надеждой на то, что, даже если мир недостижим, может быть достигнуто понимание для того, чтобы внутренние террористы Центральной Азии не могли использовать Афганистан в качестве плацдарма для попытки создать нестабильность внутри Центральной Азии.



Предоставление разрешения на временное использование своих баз Соединенными Штатами может быть оправдано, если отчасти цели этих баз будут заключаться в оказании помощи нейтрализовать центральноазиатские экстремистские группировки на севере Афганистана, даже если эти доводы не будут полностью одобрены "Талибаном".



Россия имеет военные базы в Кыргызстане и Таджикистане, и даже у Китая есть небольшая военная база в отдаленных горных районах дальневосточной части Таджикистана, близ пересечения таджикской, китайской и афганской границ. Обе страны вместе с таджикскими силами проводят рейды по борьбе с наркотиками в Афганистане.



Но их роль и поддержка южной границы Таджикистана носит оборонительный характер для противостояния большим группам, но даже со всеми деньгами и вооружением, которые Москва, Пекин и другие предоставили Таджикистану, небольшие группы все еще пересекают границу из Афганистана.



На таджикско-афганской границе

На таджикско-афганской границе

Военные базы, которые рассматриваются США, похоже, предназначены для военной поддержки операций афганских правительственных сил против таких группировок, как "Джамаат Ансарулла", "Союз исламского джихада", остающихся членов ИДУ и ИГХ, которые могут угрожать стабильности в Центральной Азии.



Некоторые отметили, что Таджикистан, если он разрешит США использовать военную базу, станет первой страной, которая одновременно разместит базы России, Китая и США.



Однако ранее недоумение было вызвано тем, что в Кыргызстане одновременно были размещены базы США и России, а в Таджикистане располагались базы как России, так и НАТО.



Узбекистан не имеет российской военной базы и не является членом возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), как Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.



Если страна столкнется с угрозой безопасности, Узбекистан рассчитывает на двусторонние военные соглашения, а размещение американских войск может обеспечить некоторые дополнительные гарантии в сдерживании центральноазиатских боевиков, базирующихся в Афганистане. Это также помогает Ташкенту и дальше откладывать решение о вступлении в ОДКБ.



Соединенные Штаты и их союзники, оказывающие помощь афганцам в борьбе с талибами, предпочли бы, чтобы у них были военные базы в соседствующих с Афганистаном странах, нежели их перемещение в более отдаленные районы, например на Ближний Восток.



Конечно, Иран тут не вариант, а Пакистан - вариант весьма маловероятный.



Таким образом, Центральная Азия остается идеальным местом.



Ни один из соседей Афганистана или оказывавшие помощь афганскому правительству в течение последних 20 лет страны не хотели бы, чтобы в Афганистане возникла нестабильность, как это произошло в Ираке после ухода США и их союзников из этой страны, поскольку она потенциально может перекинуться через границы.



Есть еще одна очень веская причина, по которой некоторым американским и другим иностранным войскам необходимо будет находиться в Центральной Азии.



В 2008 году, в условиях того, что отношения между США и Пакистаном становились все более напряженными, Вашингтон и их союзники создали "Северную распределительную сеть" (СРС), доставляющую несмертельные грузы из Европы через Россию и Центральную Азию для Международных сил содействия безопасности в Афганистане.



Аннексия Крыма Россией и поддержка сепаратистов на востоке Украины привели к тому, что Москва в 2015 году аннулировала соглашения о транзите грузов для Международных сил содействия безопасности через ее территорию.



Но СРС продолжает функционировать, доставляя грузы через Грузию и Азербайджан, через Каспийское море в Казахстан и далее в Узбекистан и Афганистан.



Сеть не только доставляет грузы в Афганистан, но и является основным маршрутом для вывоза иностранной военной техники из Афганистана после того, как почти десять лет назад началось сокращение военного присутствия.



СРС будет по-прежнему использоваться иностранными войсками, поскольку они продолжают вывод войск, который должен быть завершен 11 сентября, и, предположительно, будет доставлять другие грузы в Афганистан для поддержки нынешнего правительства, пока оно находится у власти.



Брюс ПАННИЕР



Перевела с английского языка Алиса Вальсамаки. Источник - rus.ozodi.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619411940

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