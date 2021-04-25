 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бедный платит больше, богатый - меньше. Налоговая система в Таджикистане вновь под огнем критики, - "РО"
07:43 26.04.2021

Апрель 25, 2021
Абдулло Ашуров

Тулейнский университет Луизианы, признанный научно-исследовательский институт международных исследований из США, в своем исследовании доказывает, что бюджетно-налоговая политика в Таджикистане "ведет к росту уровня бедности и неравенства среди населения".

В то время, как, по словам авторов исследования, правильная налоговая политика должна, наоборот, сокращать бедность и неравенство среди различных слоев населения.

Исследование Университета Тулейна "Влияние бюджетно-налоговой политики на бедность и неравенство в Таджикистане" было опубликовано на прошлой неделе в Новом Орлеане, США.

Американские исследователи, которые анализировали бюджетную и налоговую политику в Таджикистане при помощи специального метода – Commitment to Equity Assessment – пришли к выводу, что налоговая политика страны приводит к увеличению бедности на 5,12 процентных пункта (percentage point).

В исследовании также говорится, что налоги в Таджикистане "становятся тяжелым бременем для бедных домохозяйств", в то время как "состоятельная часть населения не платит соответствующие налоги на свои имущество и капитал".

Три рекомендации Таджикистану
Исследователи также отмечают, что программы социальной помощи таджикского правительства не могут сократить бедность из-за того, что выделяемые государственные субсидии на эти цели практически ничтожны. Они дают следующие три рекомендации для улучшения ситуации в этой сфере:

Переработать программу социальной поддержки, сделав ее конкретной и адресной;
Пересмотреть налоговую политику, внедрить прогрессивное налогообложение (богатые будут платить больше налогов, а бедные -меньше);
Выделять больше средств из государственного бюджета на целевые расходы, в том числе на адресную социальную помощь.
Таджикские власти официально не прокомментировали итоги исследования, однако один из высокопоставленных сотрудников Налогового комитета на условиях анонимности сказал в беседе с Радио Озоди, что он не согласен с выводами исследователей.

"Таджикистан добился в последние годы значительного прогресса в сокращении уровня бедности. Только за последние 10 лет уровень бедности сократился на 12 процентов", - отметил он. По официальным данным, уровень бедности в Таджикистане составляет 26,3 процента.

Изменения в законе улучшат ситуацию?
Налоговая система Таджикистана уже неоднократно подвергалась критике со стороны некоторых международных организаций из-за большой налоговой нагрузки на предпринимателей.

Например, в исследовании World Bank Group и аудиторско-консалтинговой компании PwC "Paying Taxes 2019" (Уплата налогов 2019), которым было охвачено 190 стран мира, Таджикистан вошел в десятку стран с самой высокой налоговой нагрузкой. Общая налоговая ставка в Таджикистане составила 67,3 процента, что более чем в два раза превышает среднюю налоговую ставку в Центральной Азии и Восточной Европе – 32,8 процента.

Власти заявляют, что они сейчас разрабатывают новый налоговый кодекс, который, по их мнению, значительно упростит ведение бизнеса для предпринимателей. За годы независимости Таджикистан уже трижды менял свой налоговый кодекс, но, по мнению экономистов, ни один из этих законов не создал благоприятных условий для развития бизнеса.

Действующий налоговый кодекс был принят в 2013 году и из-за его большой налоговой нагрузки постоянно подвергался критике со стороны предпринимателей, и в него ежегодно вносились поправки.​

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619412180
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