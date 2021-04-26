Климатическая повестка США и битва с Китаем за кремний, - В.Пироженко

08:19 26.04.2021

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 26.04.2021



Климатические лозунги – лишь прикрытие



Перед прошедшим 22-23 апреля виртуальным форумом по климату, инициированным администрацией США, Вашингтон усиленно доказывал, что забота о сохранении климата на планете волнует Америку больше всех. В действительности за "заботой" стоит стремление к получению новых конкурентных преимуществ, а климатические лозунги – лишь прикрытие.



В этом смысле особые виды у США на Китай. Байден лично пригласил председателя КНР на организованную американской стороной виртуальную встречу. А недавно специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри посетил КНР и провел предварительное обсуждение климатической проблематики со своим китайским коллегой – спецпосланником КНР по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа.



16 апреля председатель КНР Си Цзиньпин переговорил по проблемам климата с Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель. Стороны договорились сделать основой сотрудничества Китая и Евросоюза борьбу с изменениями климата. Си Цзиньпин заявил, что Китай включил в свой план экологического развития обязательство сократить выбросы парниковых газов и к 2060 году обеспечить углеродную нейтральность. КНР строит низко-углеродную экономику.



Пекин в целом поддерживает климатическую повестку, но не по американским, а по своим соображениям. В КНР длительное время основное внимание уделялось быстрому экономическому росту. Вопросы охраны окружающей среды были на втором плане, в том числе по причине дороговизны и сложности соответствующих технологий. По мере экономического роста и ухудшения экологической обстановки вопросы "зеленого" развития стали выдвигаться с точки зрения интересов Китая на первый план. Особенно в плане решения задачи повысить качество жизни населения до мирового уровня, включая чистую окружающую среду и охрану здоровья.



КНР проявляет осторожный подход к активности Запада по климату, и осторожность эта оправданна. На фоне поднявшейся шумихи вокруг климата на планете показательна одобрительная оценка Вашингтоном беспрецедентного акта загрязнения Японией окружающей среды радиоактивными отходами: японцы запланировали сброс в 2023 г. воды с аварийной АЭС "Фукусима". Это решение, затрагивающее интересы сотен миллионов людей в разных странах, было принято Токио без всяких консультаций с соседями.



США хотят, чтобы Китай взял на себя больше ответственности за сокращение выбросов углекислых газов. Для Китая это означало бы согласие затормозить свое экономическое развитие.



Вообще, решение климатических проблем и сохранение развивающимися странами темпов индустриализации совместить возможно. Но для этого именно коллективный Запад должен взять на себя повышенные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и достижению "углеродной нейтральности", от чего он отказывается. Бороться за сохранение климата Запад намерен за счет развивающихся стран. Поэтому при принятии решений о дальнейшем сотрудничестве с Америкой по проблемам климата Пекин будет учитывать общий курс США в отношении КНР.



А курс этот таков, что сейчас развивается атака на отрасль китайской промышленности, непосредственно связанную с ограничением парниковых выбросов, а именно производство поликремния для солнечных электростанций. Использовано стандартное обвинение Китая в применении "принудительного труда" в этой отрасли, промышленно-сырьевая база которой находится в Синьцзяне.



Кампания за отказ от покупок продукции КНР для солнечной энергетики стала набирать обороты на Западе с конца прошлого года. В январе 2021 г. некая консалтинговая фирма Horizon Advisory опубликовала отчет, в котором утверждалось, что в китайской цепочке поставок фотоэлектрических приборов на основе кремния используется "принудительный труд". Затем Ассоциация солнечной энергетики (США) призвала своих членов вывести цепочки поставок из Синьцзяна. Более 170 компаний подписали обязательство избегать закупок китайской продукции с использованием "принудительного труда".



Этот вопрос был поднят и в парламенте Нидерландов. Ряд членов голландского парламента призвали правительство выяснить, используется ли при производстве солнечных панелей и другой продукции, импортируемой из Китая, сырье из Синьцзяна. Они также попросили правительство объяснить, как отразится на голландском и европейском рынках возобновляемых источников энергии остановка импорта солнечных модулей из Китая.



Наконец, по инициативе американских сенаторов Марко Рубио, Рика Скотта и других в конце марта Конгресс США принял закон, запрещающий использование федеральных средств США для покупки солнечных панелей у компаний, базирующихся в КНР.



Выстраивается связь: навязывание климатической повестки как способ борьбы с экономическими конкурентами – повышение спроса на солнечную энергетику – запрет на закупки у Китая, который является абсолютным лидером в этой области, кремниевых солнечных батарей и фотоэлектроники.



Согласно данным Китайской ассоциации фотоэлектрической промышленности, на мировом рынке на долю КНР сейчас приходится порядка 67% кремниевого сырья, 79% солнечных элементов и 71% фотоэлектрических модулей. Порядка 45% от мировых поставок поликремния для фотоэлектрической промышленности приходится на Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. При этом цена на поликремний упала с 400-500 долл. за килограмм в 2010 г., когда США держали монополию на эту продукцию, до 20 долл. за килограмм в китайских компаниях.



Американские правящие круги беспокоит высокая зависимость США от Китая в поставках фотоэлектрических материалов, учитывая, что китайские компании имеют более низкие затраты и технологическое превосходство, особенно в крупногабаритных кремниевых пластинах и гранулированном кремнии.



Будучи не в состоянии конкурировать с китайскими производителями и их низкими ценами, США разворачивают кампанию лжи с целью вытеснить Китай из мировых поставок фотоэлектрической продукции.