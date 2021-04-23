Якутские бриллианты, гостиница на тещу, ресторан на жену. Как разбогател тихий овощ - минкультурки Казахстана Мухамедиулы

08:25 26.04.2021

Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о том, как он разбогател

В 2000 году экс-министр культуры и спорта открыл магазин "Якутские бриллианты"



НУР-СУЛТАН, 23 апр - Sputnik



Директор Национального музея Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы ответил на вопросы после появления видео о его "несметных богатствах".

В скандальном ролике говорилось, что чиновник владеет рестораном The Family стоимостью миллиард тенге.

По словам Мухамедиулы, хозяйкой заведения является супруга экс-министра. Кроме того, в прошлом году она приобрела здание "Казахской энциклопедии".

"На моих двух сыновей зарегистрирован образовательный центр Alem Education System. Занимаются обучением за рубежом. Приобрели также колледж. Его основное направление - туризм, переводческое дело, ресторанный и гостиничный бизнес. Я сам работал много лет в туризме и знаю, что он плохо у нас развит. Будем работать в этом направлении", - заявил Мухамедиулы You-Tube каналу Qasqa Jol.

Также Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о гостинице "Дипломат", которую также приписали ему авторы ролика. Экс-министр заявил, что данный объект находится под управлением его тещи и был приобретен в прошлом году.

"Все эти вещи задекларированы. Я работаю с детства. Когда в 2000 году переехали в Нур-Султан, мы открыли магазин "Якутские бриллианты". Мой шурин жил в Якутии и отправлял нам драгоценные камни для реализации. Начинали работу в отеле Intercontinental, где снимали помещение", - сообщил Мухамедиулы.

Директор Нацмузея ответил, что не имеет офшоров. Также он добавил, что в последние полтора года его тщательно проверяют.

По словам экс-министра, международный колледж AiDimZhan Co, записанный на его жену, назван в честь детей - Айжан, Димаша и Жандоса. К слову, также дочь владеет 45-процентной долью столичного рынка "Шапагат".

"Поступило предложение от близких нам людей. Приобретены эти вещи не для бизнеса, а чтобы быть ближе друг к другу. В этом году выдаем нашу дочь Айжан замуж, а "Шапагат" - своего рода подарок", - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

В видео также упомянули об ипподроме и коттедже в Коктобе, который якобы принадлежит директору Нацмузея. Мухамедиулы ответил, что проживает в коттедже площадью 540 квадратных метров и не имеет отношения к вышеперечисленным объектам.