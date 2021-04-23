Заговором против Лукашенко руководил душегуб-теоретик штатный аналитик Госдепа США Майкл Карпентер

09:20 26.04.2021 "Душегуб-теоретик с комплексом недооцененного Макиавелли"

названо имя американского куратора переворота в Белоруссии

Алексей Иванов



Вечером в воскресенье белорусский государственный телеканал ОНТ показал кадры с признанием вины участниками готовившегося в стране переворота (план "Тишина" накрылся медным тазом благодаря совместной спецоперации КГБ Белоруссии и ФСБ России). Гражданин Соединенных Штатов, руководитель американской НКО "Інстытут беларускай дэмакратыі" Юрий Зенкович: "Я признаю себя виновным". Председатель партии БНФ, экс-кандидат на пост президента Белоруссии Григорий Костусев: "Признаю свою вину". Белорусско-украинско-российский политтехнолог, экс-начальник управления общественно-политической информации администрации президента РБ Александр Федута: "Признаю себя виновным в участии в заговоре".



Но ключевое - дальше. Названо имя непосредственного куратора госпереворота в Белоруссии.



"Все действительно серьезно, и без Соединенных Штатов не обошлось. Государственный департамент отреагировал, правда, сдержанно: "Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным". Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду - в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера. Он расскажет, если захочет", - говорится в сюжете ОНТ. Подробности не за горами. Телеканал пообещал "очень много важного, интересного и шокирующего" на следующей неделе.



Коротко о г-не Карпентере. Получил степень магистра и доктора философии в Калифорнийском университете в Беркли и бакалавра в области международных отношений в Стэнфордском университете. Работал в Пентагоне заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, трудился директором по России в Совете национальной безопасности, до января 2017-го являлся советником по внешней политике вице-президента Джо Байдена. После занял должность управляющего директора Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пенна-Байдена. Старший научный сотрудник Атлантического совета (подрывная структура со статусом НАТОвского аналитического центра; в июле 2019 года Atlantic Council признан нежелательной организацией на территории России) и член совета директоров Джеймстаунского фонда (признан нежелательной организацией на территории России в апреле 2020 года) - обе конторы теснейшим, натуральнейшим образом связаны с ЦРУ. Неокон, упоротый русофоб, известен как один из главных ненавистников России в команде Байдена и демократическом истеблишменте в целом. Много лет консультирует последнего по российским делам. В 2018-м Байден и Карпентер опубликовали в журнале Foreign Affairs совместную статью-манифест "Как противостоять Кремлю", где сказано о недооценке зловещих планов Москвы по захвату мира. Все последние годы Карпентер отчаянно призывал не допустить "пагубного сближения Москвы и Минска", предпринять действенные шаги по поддержке радикальной оппозиции в Белоруссии (что "поможет противостоять действиям Кремля, который пытается расширить свое злокозненное влияние в Беларуси и за ее пределами").



"А, вот, этот реально мог. И не потому, что мог, а потому, что типаж такой. Душегуб-теоретик с комплексом недооцененного Макиавелли. И я даже допущу, что он вышел за рамки "мандата", который ему дали первоначально. Ибо пассажир реально неглубок, скажем так. Вполне соответствует типажу "винни-пухов", кстати. Но я никогда не поверю, что его в Вашингтоне не контролировали более серьезные люди. И, когда надо, не подталкивали в нужном направлении. И предоставили организационную базу. Систему связи. А главное - деньги. Тем более интересны и опасны те, кто остался за кадром. И в Вашингтоне, и в Минске (кто-то сомневается?), да и в Москве тоже", - замечает политолог-американист Дмитрий Евстафьев. Источник - zavtra.ru

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