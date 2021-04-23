России хорошо бы обменять Навального на Дерека Шовина

09:37 26.04.2021

Авторский блог Сергей Переслегин 04:04 Сегодня

Обменять Навального на Дерека Шовина

"дело Шовина" продемонстрировало, что в США суд зависим и штампует "нужные" приговоры.



Сергей Переслегин



"ЗАВТРА". Сергей Борисович, недавно в США был вынесен приговор экс-полицейскому Дереку Шовину. Его признали виновным в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда, посмертно ставшего символом движения BLM. Шовину грозят десятки лет тюрьмы. У стен суда при этом митинговали те, кто считает, что "Жизни черных важны". У нас же в очередной раз выступают сторонники Навального, протестующие против его заключения. Видите ли вы в этом какие-то параллели?



Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Как многие прогностики, я очень уважаю жанр детектива и, естественно, хорошо знаю американский судебный детектив. Американское судопроизводство представляет собой особую форму рациональности, выросшую из логики Аристотеля. Эта система в принципе позволяет доказательно, в состязательном и публичном порядке оправдать невиновного и осудить виновного. В США на всем протяжении истории этого государства был очень высок авторитет судебной ветви власти, которая всегда считалась независимой от других ветвей. Но "дело Шовина" продемонстрировало, что в США суд зависим и штампует "нужные" приговоры.



И давайте сравним: 40 лет, которые может получить полицейский, арестовавший наркоторговца, и три с половиной года, которые дали Навальному, по поводу которых Запад просто заходится в криках о том, что это полное нарушение демократии, ужас, кошмар и так далее. На месте нашего Министерства иностранных дел я бы предложил обменять Алексея Навального на Дерека Шовина. И посмотрел бы на реакцию Запада.