|Он погиб подо Ржевом... Найдены останки и медальон советского солдата из Акмолинской области Комена Жуманова
14:14 26.04.2021
Ищут родных: В России найден медальон казахстанского воина ВОВ
Поисковая команда "Пионер" нашла нагрудный медальон, принадлежавший казахстанскому солдату, участвовавшему и погибшему в Великой Отечественной войне. Поисковики разыскивают его родных, передает Tengrinews.kz.
Своими находками поисковики поделились на странице в bogdanov_group в Instagram.
Найденный медальон, судя по записке в нем, принадлежал Комешу Жуманову 1906 года рождения. В данных "адрес семьи" вписана Жуманова Малика, Акмолинская область, Коргалжынский район, Кузылсайский сельский округ, Киров.
"Медальон был найден в урочище Бельково в Ржевском районе Тверской области. Это место наступления 114-й отдельной стрелковой бригады", - сообщили поисковики.
Позже члены поискового отряда нашли еще один медальон, который также принадлежал Комешу Жуманову.
"Прочитан второй медальон из найденных вчера. Как это ни странно, но он также принадлежит Жуманову Комешу из Акмолинской области, Казахстан. Очень хотел боец, чтобы информация о нем дошла до родных, а не пропала. Очень надеемся, что они найдутся и узнают", - подписали публикацию поисковики.
Ранее в Калужской области поисковый отряд "Искатель" обнаружил останки казахстанского разведчика Павла Максимовича Медведева, погибшего в годы Великой Отечественной войны.