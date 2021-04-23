Он погиб подо Ржевом... Найдены останки и медальон советского солдата из Акмолинской области Комена Жуманова

14:14 26.04.2021

Ищут родных: В России найден медальон казахстанского воина ВОВ



Поисковая команда "Пионер" нашла нагрудный медальон, принадлежавший казахстанскому солдату, участвовавшему и погибшему в Великой Отечественной войне. Поисковики разыскивают его родных, передает Tengrinews.kz.



Своими находками поисковики поделились на странице в bogdanov_group в Instagram.



Найденный медальон, судя по записке в нем, принадлежал Комешу Жуманову 1906 года рождения. В данных "адрес семьи" вписана Жуманова Малика, Акмолинская область, Коргалжынский район, Кузылсайский сельский округ, Киров.



