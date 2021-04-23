 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Правозащита добилась освобождения таджикского дедушки-моджахеда Набиева
14:19 26.04.2021

80-летний Дониер Набиев, осужденный за экстремизм, освобожден из тюрьмы

Дониер Набиев (Бобои Дона), 80-летний старик, который в конце 2020 года был осужден к 7 годам заключения по обвинению в экстремизме, вышел на свободу.

Дониер Набиев признали в виновным в том, что он получал деньги у активистов запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и передавал их семьям осужденных членов исламской партии. В свою очередь, партия назвала эти выводы необоснованными, а само дело политически мотивированным.

Родственники Дониера Набиева сообщили, что его освободили 23 апреля из колонии в Вахдате и сейчас он находится в кругу семьи. Один из родственников на условиях анонимности сказал в беседе с Радио Озоди, что последние недели Дониер Набиев находился в лазарете колонии.

"Часть его срока была сокращена в соответствии с последним законом об амнистии, и суд принял во внимание его преклонный возраст и болезнь и освободил из тюрьмы. Теперь мы должны лечить его, потому что он болен туберкулезом", - сказал он.

Официальные структуры пока не прокомментировали освобождение Дониера Набиева.

Задержание и заключение этого пожилого человека за решетку вызвали осуждение международных правозащитных организаций.

20 января международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выразила беспокойство по поводу состояния здоровья осужденного по обвинению в экстремизме на семь лет тюрьмы восьмидесятилетнего Дониера (Дона) Набиева и призвала власти Таджикистана немедленно освободить его. "Дониер Набиев осужден за свою благотворительность – он помогал нуждающимся в помощи семьям осужденных членов ПИВТ, передавая им от 15 до 30 долларов из личных сбережений", говорится в заявлении правозащитников.

Ассоциация мигрантов Центральной Азии, Центр защиты прав человека Таджикистана и Фонд Бузургмехра Ерова 22 января в совместном заявлении отметили, что власти Таджикистана, приговорив Дониера Набиева на 7 лет за его благотворительность, не только не выполнили свои обязательства в области прав человека, но и поставили под угрозу жизнь и здоровье пожилого человека в период пандемии COVID-19. Они также призвали к немедленному освобождению Дониера Набиева.

В январе этого года родственники Набиева обратились в Верховный суд Таджикистана с просьбой пересмотреть приговор и сменить наказание на условное.

Зоир Давлатеров, адвокат Дониера Набиев тогда сообщил Радио Озоди, что по просьбе родных осужденного передал в Верховный суд заявление о применение в отношении своего подзащитного ст. 71 УК Таджикистана.

"Дедушка Дона болеет туберкулезом, последние месяцы болезнь прогрессирует, у старика нет никаких условий для лечения. Именно поэтому мы обратились в Верховный суд с просьбой о пересмотре приговора", сказал Давлатеров.

Асомиддин Набиев, племянник Дониера Набиева, сказал, что состояние здоровья старика ухудшилось из-за холодов и условий в СИЗО.

80-летний Дониер Набиев был задержан в августе 2020 года. 28 декабря суд района Исмоили Сомони г. Душанбе приговорил его к семи годам лишения свободы за "оказание материальной поддержки" родственникам осужденных членов запрещенной ПИВТ.

МВД Таджикистана сообщило, что "через третьи страны по системам денежных переводов житель села Гулбутта района Рудаки Дониер Набиев принимал денежные средства, выделенные спецслужбами определенных стран, и тратил их для распространения экстремистских идей, на покупку, публикацию и распространение экстремистской литературы, для привлечения молодежи в ряды джихадистских групп", а также якобы "переправлял деньги в Афганистан для финансовой поддержки членов боевого крыла бывшей ПИВ – "Джамаат Ансаруллах". Ведомство также припомнило Набиеву его якобы преступления в составе Партии исламского возрождения в годы гражданской войны в Таджикистане – правда, с оговоркой, что после этого он был амнистирован.

Руководство ПИВТ заявило, что обвинение имеет политическую подоплеку. "Дело возбуждено в целях очернения пожилого человека, который когда-то был членом ПИВТ", считают в партии.

Источник - Радио Озоди
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