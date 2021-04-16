УзбГУЛАГ. Дочку Гугуши не пускают на свиданку с матерью

14:21 26.04.2021

Дочери Гульнары Каримовой, находящейся в тюремной больнице, отказали в свидании с матерью



Внучке первого президента Узбекистана Иман Каримовой отказали в свидании с матерью Гульнарой Каримовой в ташкентской колонии, где она отбывает тринадцатилетний срок по нескольким обвинениям. Об этом написала Иман Каримова в инстаграм историях.



По ее словам, глава колонии аргументировала отказ тем, что в учреждении нет условий для длительных свиданий для нее и Гульнар Каримовой.



"Условия для нас и других якобы должны отличаться, как именно непонятно. Объяснений не было даже после того, как я упомянула, что до этого почему-то разрешали увидеться в одинаковых условиях. По словам [начальницы колонии] Гульрух Расуловны, "Руководство" не будет давать длительных свиданий, потому что я приехала из иностранного государства", - рассказала Иман.



Она добавила, что сдала три ПЦР теста на коронавирус и результаты были отрицательными. По ее словам, она не виделась с матерью два года.



По словам Иман, семье Каримовой не разрешают общаться с ней - запрещены звонки и письма. В марте девушка писала в твиттере, что Гульнара Каримова во второй раз болеет пневмонией в колонии, а также на ее теле был 16 сантиметровый синяк.



49-летняя Гульнара Каримова, дочь первого президента Узбекистана, отбывающая наказание в исправительном учреждении №21 под Ташкентом, в марте текущего года передала родным письмо, в котором в стихах рассказала о применяемых к ней "систематических пытках".



Письмо было опубликовано в Telegram-канале, который был открыт Иман Каримовой в начале марта этого года. По утверждению Иман Каримовой, "маляву" ей передала "смелая" женщина, недавно освободившаяся из тюрьмы.



"Благодаря очень смелым женщинам, которые недавно были выпущены из КИН-21, мы смогли получить некоторую информацию о нашей маме (Гульнаре Исламовной), ее состоянии здоровья и письмо, в котором она написала данное стихотворение. К сожалению, у нас нет никакой связи с ней: наши письма не передаются, адвокаты не впускаются, и даже телефонные звонки не разрешены. Это стихотворение отражает ее чувства и состояние души. Поистине ужасно даже представлять и думать о том, через что проходят люди в тюрьмах, особенно в Узбекистане, где нет верховенства закона", – написала Иман Каримова.



К этому предисловию она приложила стихи своей матери. "Здесь все построено на пытке, Тебя пытают день-деньской, И души выплавляют в слитки, И только сниться здесь покой", – пишет в своих стихах Гульнара Каримова.



Вскоре после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2017 году его старшую дочь Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Дела против Каримовой в Узбекистане завели после того, как в отмывании денег и взятках ее обвинили власти США и нескольких стран ЕС.



После первого приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Ташкентской области, обвинив в "злостном" нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала. Вскоре после этого на нее было заведено второе уголовное дело.



В марте Верховный суд Узбекистана сообщал, что по третьему уголовному делу Гульнару Каримову приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы за создание ОПГ, вымогательство и мошенничество.