Опиум и народы: COVID развил новые схемы продажи наркотиков в Евросоюзе

14:25 26.04.2021 Удаленка заставила преступников усовершенствовать работу в даркнете и переключиться на морские пути



Мария Васильева



В ФРГ в 2020 году количество преступлений, связанных с незаконной торговлей наркотиками, увеличилось на 1,7% по сравнению с 2019-м. Об этом "Известиям" заявили в МВД Германии. Количество погибших от наркотиков граждан страны в период пандемии выросло на 13%. Подобная тенденция наблюдается во всем Евросоюзе. Как рассказали в Европейском центре мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), закрытие границ не остановило поставки запрещенных веществ, поскольку преступные группировки использовали альтернативные морские пути. По данным ведомства, в ходе полицейских рейдов в крупных портах ЕС (Антверпен, Гамбург и Роттердам) за время пандемии были зафиксированы изъятия рекордных по объему партий. Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что спрос на наркотики спровоцировало тревожное состояние в период карантина, а также развитие торговли этими веществами в даркнете.



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Проникновение COVID в ЕС заставило страны объединения закрыть двери даже друг от друга, тем не менее вирус не смог остановить преступную деятельность. Как заявили "Известиям" в EMCDDA, пандемия негативно сказалась на рынке медикаментов: европейцы столкнулись с их дефицитом и ростом цен из-за закрытия границ. Тем не менее блокировка стран не смогла повлиять на рынок наркотиков, а только подтолкнула преступников к развитию новых способов торговли и транспортировки. В 2020 году был зафиксирован рост поставок тяжелых наркотиков в Европу по сравнению с 2019-м, отметили в пресс-службе EMCDDA. Предоставить точные цифры в ведомстве "Известиям" не смогли, сославшись на то, что "незаконные рынки наркотиков по своей природе скрытны". Тем не менее в докладе "Оценка угроз, связанных с тяжкими преступлениями организованной преступности" (SOCTA), недавно опубликованном Европолом, говорится о том, что объем изъятия кокаина в ЕС рекордно вырос с 2016 года.



- Наземными маршрутами незаконного оборота наркотиков, по которым обычно груз доставляется в Европу, из-за закрытия границ пользоваться стало проблематично. Это заставило преступников переключиться на морские пути, - подчеркнул в беседе с "Известиями" научный аналитик EMCDDA Тибериу Стоян.



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По его словам, в период пандемии было зафиксировано увеличение числа случаев изъятия партий героина в морских портах, хотя обычно этот вид наркотика переправлялся по наземному балканскому маршруту из Юго-Западной Азии в Европу. Как отметил эксперт EMCDDA, во второй половине 2020 года в ряде европейских морских портов также были зарегистрированы случаи изъятия крупных партий тяжелых наркотиков.



Только в порту Антверпена за шесть недель с 20 февраля 2021 года полиция Бельгии изъяла 27,64 т кокаина. Самый крупный за всю историю в Европе "улов" был обнаружен совместными усилиями таможенных органов Германии и Бельгии. Они остановили предназначенные для Нидерландов 23 т кокаина родом из Латинской Америки.



- Поставка наркотиков из Латинской Америки в Европу осуществляется в основном через Бразилию и Колумбию. Преступники использовали их морские маршруты большой протяженности, поэтому пандемия не стала для них помехой, - заявил "Известиям" глава Центра исследований в области безопасности (Аргентина) и автор исследований по геополитике наркотрафика Норберто Эммерих.



Как отметил эксперт, кокаин производят в основном в Андском регионе Боливии, Перу и Колумбии. Оттуда наркотик транспортируют в европейские порты через трудно контролируемый регион Амазонки с помощью двух маршрутов. Либо напрямую, либо через бывшие португальские африканские колонии (Ангола, Гвинея).



- Что касается контроля границ Бразилии: о многом говорит тот факт, что правительству пришлось даже обращаться к наркокартелям, чтобы они объявили карантин в фавелах. К тому же сам глава государства Жаир Болсонару долгое время отрицал вирус и не видел необходимости в закрытии страны, - добавил исследователь.



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Эксперт-криминалист Эссекского университета (Великобритания) Анна Серджи в беседе с "Известиями" отметила, что поставки в период пандемии увеличились, поскольку преступники заранее сделали запасы для удовлетворения спроса на случай, если что-то случится с цепочкой реализации.



В министерстве внутренних дел, строительства и родины ФРГ (BMI) "Известиям" сообщили, что в 2020 году количество преступлений, связанных с незаконной торговлей наркотиков, увеличилось на 1,7% по сравнению с 2019-м - до 365 753 правонарушений. В ведомстве отметили, что порты Антверпена, Роттердама, Гамбурга и Бремерхафена оставались в период пандемии главными переправами опасных посылок из Латинской Америки.



Способ адаптации



Что касается употребления запрещенных веществ в период пандемии, в EMCDDA "Известиям" сообщили, что для многих легкие наркотики стали доступнее из-за развития даркнета. На удаленке преступники взялись за развитие схем онлайн-продажи незаконных веществ. По словам Тибериу Стоян, уже первые исследования влияния пандемии на наркоторговлю, проведенные в мае 2020 года, показали, что даркнет-рынки стали использоваться гораздо чаще в качестве основного удобного канала для распространения наркотиков, особенно каннабиса в небольшом количестве.



- Из-за закрытия баров и ночных клубов во всей Европе упал спрос на синтетические наркотики, хотя их производство и продолжалось. Кроме того, в нескольких странах выросли оптовые цены на амфетамин и МДМА. Только в Нидерландах их попробовали снизить, чтобы увеличить продажи, - сообщил "Известиям" Тибериу Стоян.



Несмотря на эту единственную положительную статистику, количество людей, погибших от наркотиков в период пандемии в некоторых странах, наоборот, увеличилось. В одной ФРГ в 2020 году смертность от употребления наркотиков выросла на 13% (1581 человек). Как отметила депутат бундестага и уполномоченная по вопросам распространения наркотиков Даниэла Людвиг, это стало результатом того, что гражданам с зависимостью не всегда оказывали достойную медицинскую помощь. Коронавирус создал слишком большую нагрузку для системы здравоохранения.



- Увеличение употребления наркотиков в период всеобщего заточения можно объяснить тем, что малоподвижный образ жизни склоняет к альтернативным способам получения эмоций. Кроме того, у многих людей появилась тревога и депрессия из-за неуверенности в завтрашнем дне. Им стала характерна психология человека, заключенного в тюремные условия, а наркотики превратились в способ адаптации к ним, - заявил в беседе с "Известиями" исследователь Норберто Эммерих.



"Структура наркорынка изменилась в сторону "синтетики"

Генерал-лейтенант Андрей Храпов - о влиянии пандемии на распространение запрещенных веществ и последствиях полинаркомании



Представитель EMCDDA в разговоре с "Известиями" подчеркнул, что центр отслеживает ситуацию с наркотиками в странах ЕС уже более 25 лет, и влияние пандемии COVID-19 на процветание торговли ими стало особенно важным предметом для исследования. В конце 2020 года ЕС принял новую стратегию по борьбе с наркотиками, которая рассчитана на пять лет. Посредством сотрудничества судебных и правоохранительных органов страны планируют усилить контроль над этой сферой. К этому Евросоюз подтолкнула как раз пандемия, которая вскрыла не только несовершенство европейской системы здравоохранения, но и другие серьезные кризисы.



Что касается ситуации в России, начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов отмечал в интервью "Известиям", что в период пандемии наблюдалось снижение контрабанды наркотических веществ. В то же время, по его словам, в условиях самоизоляции значительно увеличилось (на 74%) количество выявленных наркопреступлений, совершенных с использованием IТ-технологий. Для них география - не помеха. Источник - Известия

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