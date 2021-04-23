 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 26.04.2021
14:25  Опиум и народы: COVID развил новые схемы продажи наркотиков в Евросоюзе
14:23  Асимметричные ответы. МИД России меняет правила игры, - Г.Мирзаян
14:21  УзбГУЛАГ. Дочку Гугуши не пускают на свиданку с матерью
14:19  Правозащита добилась освобождения таджикского дедушки-моджахеда Набиева
14:17  Коронавирусный коллапс в Индии: умерших сжигают на улицах
14:14  Он погиб подо Ржевом... Найдены останки и медальон советского солдата из Акмолинской области Комена Жуманова
09:37  России хорошо бы обменять Навального на Дерека Шовина

09:20  Заговором против Лукашенко руководил душегуб-теоретик штатный аналитик Госдепа США Майкл Карпентер
08:35  Байден приступил к "дрессировке" Турции, - М.Мошкин
08:25  Якутские бриллианты, гостиница на тещу, ресторан на жену. Как разбогател тихий овощ - минкультурки Казахстана Мухамедиулы
08:21  Фарс без трагедии, или Украинская государственность и химеры, - С.Черняховский
08:19  Климатическая повестка США и битва с Китаем за кремний, - В.Пироженко
07:43  Бедный платит больше, богатый - меньше. Налоговая система в Таджикистане вновь под огнем критики, - "РО"
07:39  Вывод войск США из Афганистана. Американские военные придут в Центральную Азию? - Брюс Панниер
07:32  Кинопремию "Оскар" этого года получила "Земля кочевников" (Nomadland) Хлои Чжоу
07:23  США и Турции придется взять паузу в отношениях, - И.Субботин
07:22  Киргизия отказывается меняться территориями с Узбекистаном, - В.Панфилова
07:15  Умер бывший министр образования Киргизии Аскар Какеев
07:13  Кемпир-Абадское водохранилище никак не делится. В Оше стартует новый раунд узбеко-кыргызских переговоров о границе
00:08  Эхо деисламизации: откуда взялись бессмысленные казахские имена Какиш, Абиш, Жакиш, Каныш, Мукан, Бекен и пр? - Н.Даутбеккызы
00:04  Интеграция острова Пуэрто-Рико в политическую систему США, - П. Густерин
Воскресенье, 25.04.2021
19:30  Скончался Герой Узбекистана сенатор Хасан Нормурадов
17:12  Вот и Коля ушел... Премьер Армении Пашинян подал в отставку
17:08  Президент Чехии Земан заявил, что нет никаких доказательств вины рос-агентов Петрова и Боширова во взрывах
11:16  Ильхам Алиев назвал признание геноцида армян США "исторической ошибкой". Главы ЦА молчат как рыбы
09:52  Путин сделал Жириновского кавалером полного банта ордена "За заслуги перед Отечеством"
09:28  Скончался народный писатель Кыргызстана Бексултан Жакиев
00:50  Внерегиональные игроки в Центральной Азии: индекс влиятельности, - Д.Борисов
Суббота, 24.04.2021
20:05  Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Турки в ярости...
13:37  Живущие в Индии описали кошмар с коронавирусом: "Люди в панике"
13:34  Горящие туры: почему досрочные выборы в Армении ничего не изменят, - И.Кармазин
13:33  Перед лицом переговоров по иранской ядерной сделке Израиль рискует остаться в изоляции, - Le Monde
13:31  Белое безмолвие. Хлопковые рабы Синьцзяна, - В.Дубровина
13:29  В Туркестане начал разваливаться крупнейший в ЦА туристический комплекс
13:12  Русские "вагнеровцы" раcпинали негров, прикончили президента и захватывают Чад, - The Times
12:19  Спасатели обнаружили пропавшую подлодку ВМС Индонезии. На дне...
10:11  Суд над Шовином в США: черные начинают и выигрывают, - А.Филиппов
10:07  Как Каримов пытался отжать у Таджикистана Ходжент, - вспоминает дочь президента Набиева
09:53  Рабство власти и капитуляция оппозиции: как Запад наклонил Грузию? - Бесо Барбакадзе
08:53  Гиндукуш в политической, военной и экономической истории Средней Азии, - В.Прямицын
08:21  Однополярный мир закончился: если Штаты не подвинутся - их уничтожат, - Л.Корсунова
08:13  Путин де-факто признал ДНР и ЛНР и вышел из Минских соглашений
07:47  Кто дирижирует хором кыргызских НПОшников? - "ВечБишкек"
07:40  Китай велел США не путать демократию с Coca-Cola
07:33  Кому война… Казахстанские бенефициары выгоды от пандемии короновируса. Ч. 2, - Е.Косенко
07:30  В прошлом году в бюджетных учреждениях Узба было расхищено свыше 301 млрд сумов
Пятница, 23.04.2021
21:45  Гомосеки - рулят! Блинкен (ГосДеп США) приказал поднять флаги ЛГБТ на всех американских посольствах
21:18  Гражданство есть. А права? Как жители ЛДНР становятся россиянами, - "ЛГ"
20:57  О суверенитете и инстинкте услужливости, - С.Черняховский
18:34  В чем смысл аскетизма? И почему современным казахам осталось недолго паразитировать на энергиях прошлых поколений, - Н.Даутбеккызы
14:34  Беспорядки в Кордае: что изменилось спустя год после погромов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Опиум и народы: COVID развил новые схемы продажи наркотиков в Евросоюзе
14:25 26.04.2021

Удаленка заставила преступников усовершенствовать работу в даркнете и переключиться на морские пути

Мария Васильева

В ФРГ в 2020 году количество преступлений, связанных с незаконной торговлей наркотиками, увеличилось на 1,7% по сравнению с 2019-м. Об этом "Известиям" заявили в МВД Германии. Количество погибших от наркотиков граждан страны в период пандемии выросло на 13%. Подобная тенденция наблюдается во всем Евросоюзе. Как рассказали в Европейском центре мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), закрытие границ не остановило поставки запрещенных веществ, поскольку преступные группировки использовали альтернативные морские пути. По данным ведомства, в ходе полицейских рейдов в крупных портах ЕС (Антверпен, Гамбург и Роттердам) за время пандемии были зафиксированы изъятия рекордных по объему партий. Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что спрос на наркотики спровоцировало тревожное состояние в период карантина, а также развитие торговли этими веществами в даркнете.

Бизнес без границ

Разряд по коксу: ФСБ изъяла 60 кг наркотика ценой около 2 млрд рублей
Пограничники задержали в Санкт-Петербурге иностранцев, причастных к наркотрафику

Проникновение COVID в ЕС заставило страны объединения закрыть двери даже друг от друга, тем не менее вирус не смог остановить преступную деятельность. Как заявили "Известиям" в EMCDDA, пандемия негативно сказалась на рынке медикаментов: европейцы столкнулись с их дефицитом и ростом цен из-за закрытия границ. Тем не менее блокировка стран не смогла повлиять на рынок наркотиков, а только подтолкнула преступников к развитию новых способов торговли и транспортировки. В 2020 году был зафиксирован рост поставок тяжелых наркотиков в Европу по сравнению с 2019-м, отметили в пресс-службе EMCDDA. Предоставить точные цифры в ведомстве "Известиям" не смогли, сославшись на то, что "незаконные рынки наркотиков по своей природе скрытны". Тем не менее в докладе "Оценка угроз, связанных с тяжкими преступлениями организованной преступности" (SOCTA), недавно опубликованном Европолом, говорится о том, что объем изъятия кокаина в ЕС рекордно вырос с 2016 года.

- Наземными маршрутами незаконного оборота наркотиков, по которым обычно груз доставляется в Европу, из-за закрытия границ пользоваться стало проблематично. Это заставило преступников переключиться на морские пути, - подчеркнул в беседе с "Известиями" научный аналитик EMCDDA Тибериу Стоян.

Здоровью не вредить: в России запретят продавать "веселящий газ"
В Госдуме предлагают не использовать вещество в развлекательных целях

По его словам, в период пандемии было зафиксировано увеличение числа случаев изъятия партий героина в морских портах, хотя обычно этот вид наркотика переправлялся по наземному балканскому маршруту из Юго-Западной Азии в Европу. Как отметил эксперт EMCDDA, во второй половине 2020 года в ряде европейских морских портов также были зарегистрированы случаи изъятия крупных партий тяжелых наркотиков.

Только в порту Антверпена за шесть недель с 20 февраля 2021 года полиция Бельгии изъяла 27,64 т кокаина. Самый крупный за всю историю в Европе "улов" был обнаружен совместными усилиями таможенных органов Германии и Бельгии. Они остановили предназначенные для Нидерландов 23 т кокаина родом из Латинской Америки.

- Поставка наркотиков из Латинской Америки в Европу осуществляется в основном через Бразилию и Колумбию. Преступники использовали их морские маршруты большой протяженности, поэтому пандемия не стала для них помехой, - заявил "Известиям" глава Центра исследований в области безопасности (Аргентина) и автор исследований по геополитике наркотрафика Норберто Эммерих.

Как отметил эксперт, кокаин производят в основном в Андском регионе Боливии, Перу и Колумбии. Оттуда наркотик транспортируют в европейские порты через трудно контролируемый регион Амазонки с помощью двух маршрутов. Либо напрямую, либо через бывшие португальские африканские колонии (Ангола, Гвинея).

- Что касается контроля границ Бразилии: о многом говорит тот факт, что правительству пришлось даже обращаться к наркокартелям, чтобы они объявили карантин в фавелах. К тому же сам глава государства Жаир Болсонару долгое время отрицал вирус и не видел необходимости в закрытии страны, - добавил исследователь.

Кайфовые пацаны: наркобизнес все чаще использует детей-курьеров
Полиция активизировала борьбу с вовлечением несовершеннолетних в оборот запрещенных веществ

Эксперт-криминалист Эссекского университета (Великобритания) Анна Серджи в беседе с "Известиями" отметила, что поставки в период пандемии увеличились, поскольку преступники заранее сделали запасы для удовлетворения спроса на случай, если что-то случится с цепочкой реализации.

В министерстве внутренних дел, строительства и родины ФРГ (BMI) "Известиям" сообщили, что в 2020 году количество преступлений, связанных с незаконной торговлей наркотиков, увеличилось на 1,7% по сравнению с 2019-м - до 365 753 правонарушений. В ведомстве отметили, что порты Антверпена, Роттердама, Гамбурга и Бремерхафена оставались в период пандемии главными переправами опасных посылок из Латинской Америки.

Способ адаптации

Что касается употребления запрещенных веществ в период пандемии, в EMCDDA "Известиям" сообщили, что для многих легкие наркотики стали доступнее из-за развития даркнета. На удаленке преступники взялись за развитие схем онлайн-продажи незаконных веществ. По словам Тибериу Стоян, уже первые исследования влияния пандемии на наркоторговлю, проведенные в мае 2020 года, показали, что даркнет-рынки стали использоваться гораздо чаще в качестве основного удобного канала для распространения наркотиков, особенно каннабиса в небольшом количестве.

- Из-за закрытия баров и ночных клубов во всей Европе упал спрос на синтетические наркотики, хотя их производство и продолжалось. Кроме того, в нескольких странах выросли оптовые цены на амфетамин и МДМА. Только в Нидерландах их попробовали снизить, чтобы увеличить продажи, - сообщил "Известиям" Тибериу Стоян.

Несмотря на эту единственную положительную статистику, количество людей, погибших от наркотиков в период пандемии в некоторых странах, наоборот, увеличилось. В одной ФРГ в 2020 году смертность от употребления наркотиков выросла на 13% (1581 человек). Как отметила депутат бундестага и уполномоченная по вопросам распространения наркотиков Даниэла Людвиг, это стало результатом того, что гражданам с зависимостью не всегда оказывали достойную медицинскую помощь. Коронавирус создал слишком большую нагрузку для системы здравоохранения.

- Увеличение употребления наркотиков в период всеобщего заточения можно объяснить тем, что малоподвижный образ жизни склоняет к альтернативным способам получения эмоций. Кроме того, у многих людей появилась тревога и депрессия из-за неуверенности в завтрашнем дне. Им стала характерна психология человека, заключенного в тюремные условия, а наркотики превратились в способ адаптации к ним, - заявил в беседе с "Известиями" исследователь Норберто Эммерих.

"Структура наркорынка изменилась в сторону "синтетики"
Генерал-лейтенант Андрей Храпов - о влиянии пандемии на распространение запрещенных веществ и последствиях полинаркомании

Представитель EMCDDA в разговоре с "Известиями" подчеркнул, что центр отслеживает ситуацию с наркотиками в странах ЕС уже более 25 лет, и влияние пандемии COVID-19 на процветание торговли ими стало особенно важным предметом для исследования. В конце 2020 года ЕС принял новую стратегию по борьбе с наркотиками, которая рассчитана на пять лет. Посредством сотрудничества судебных и правоохранительных органов страны планируют усилить контроль над этой сферой. К этому Евросоюз подтолкнула как раз пандемия, которая вскрыла не только несовершенство европейской системы здравоохранения, но и другие серьезные кризисы.

Что касается ситуации в России, начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов отмечал в интервью "Известиям", что в период пандемии наблюдалось снижение контрабанды наркотических веществ. В то же время, по его словам, в условиях самоизоляции значительно увеличилось (на 74%) количество выявленных наркопреступлений, совершенных с использованием IТ-технологий. Для них география - не помеха.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619436300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев принял Асета Исекешева
- Спикер Сената встретился с Послом России
- Н.Нигматулин: в работе Мажилиса – законопроект о развитии социального предпринимательства
- А. Мамин посетил стройплощадку туристического комплекса столицы
- О терпении президента
- Совет ЕЭК одобрил предложение Казахстана о разработке техрегламента "О безопасности строительных материалов и изделий"
- Бизнес или комфорт?
- Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о том, как он разбогател
- Состоялось 5 заседание Комиссии по земельной реформе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  