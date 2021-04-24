Хайрулла Умаров возглавил Агентство трудовой миграции Узбекистана

20:20 26.04.2021

Назначен директор Агентства трудовой миграции

Агентство по внешней трудовой миграции при Минтруда возглавил Хайрулла Умаров, работавший первым заместителем директора агентства.



Директором Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана назначен Хайрулла Сайдуллаевич Умаров, сообщила пресс-служба Минтруда.



До этого назначения он занимал должность первого заместителя директора агентства.



С июля 2020 года агентство возглавлял Мухаммадзокир Маматхонов, который в феврале стал хокимом Уйчинского района Наманганской области.