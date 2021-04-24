|23:28 Чешский Сенат обвиняет президента Земана в госизмене. Стоял на шухере у Петрова с Бошировым?
23:18 Bloomberg: Турция денонсирует оборонный договор с США
23:15 Счетная палата Узбекистана указала на нецелевое использование $18,6 млн в проекте "Здоровье-3"
23:10 Внутриполитическая борьба в Иране задела Россию, - "Взгляд"
22:54 Геополитическая ломка. Запад и Россия: пределы границ конфликта, - А.Халдей
22:37 Россия и Китай анонсируют строительство совместной Лунной обитаемой станции
22:13 5 уроков инцидента в алматинском ЖК "Бухар Жырау Тауэрс", - А.Чеботарев
22:11 Эрдоган навязывает России войну против курдов, - В.Мухин
20:55 В Харькове закипает антиукраинское восстание, - Эммануэль Гриншпан
20:37 Падение Империи Джека Ма, - Le Temps
20:20 Хайрулла Умаров возглавил Агентство трудовой миграции Узбекистана
20:17 Политика и бизнес – как это делается в Ираке, - А.Веселов
14:25 Опиум и народы: COVID развил новые схемы продажи наркотиков в Евросоюзе
14:23 Асимметричные ответы. МИД России меняет правила игры, - Г.Мирзаян
14:21 УзбГУЛАГ. Дочку Гугуши не пускают на свиданку с матерью
14:19 Правозащита добилась освобождения таджикского дедушки-моджахеда Набиева
14:17 Коронавирусный коллапс в Индии: умерших сжигают на улицах
14:14 Он погиб подо Ржевом... Найдены останки и медальон советского солдата из Акмолинской области Комена Жуманова
09:37 России хорошо бы обменять Навального на Дерека Шовина
09:20 Заговором против Лукашенко руководил душегуб-теоретик штатный аналитик Госдепа США Майкл Карпентер
08:35 Байден приступил к "дрессировке" Турции, - М.Мошкин
08:25 Якутские бриллианты, гостиница на тещу, ресторан на жену. Как разбогател тихий овощ - минкультурки Казахстана Мухамедиулы
08:21 Фарс без трагедии, или Украинская государственность и химеры, - С.Черняховский
08:19 Климатическая повестка США и битва с Китаем за кремний, - В.Пироженко
07:43 Бедный платит больше, богатый - меньше. Налоговая система в Таджикистане вновь под огнем критики, - "РО"
07:39 Вывод войск США из Афганистана. Американские военные придут в Центральную Азию? - Брюс Панниер
07:32 Кинопремию "Оскар" этого года получила "Земля кочевников" (Nomadland) Хлои Чжоу
07:23 США и Турции придется взять паузу в отношениях, - И.Субботин
07:22 Киргизия отказывается меняться территориями с Узбекистаном, - В.Панфилова
07:15 Умер бывший министр образования Киргизии Аскар Какеев
07:13 Кемпир-Абадское водохранилище никак не делится. В Оше стартует новый раунд узбеко-кыргызских переговоров о границе
00:08 Эхо деисламизации: откуда взялись бессмысленные казахские имена Какиш, Абиш, Жакиш, Каныш, Мукан, Бекен и пр? - Н.Даутбеккызы
00:04 Интеграция острова Пуэрто-Рико в политическую систему США, - П. Густерин
|Хайрулла Умаров возглавил Агентство трудовой миграции Узбекистана
20:20 26.04.2021
Назначен директор Агентства трудовой миграции
Агентство по внешней трудовой миграции при Минтруда возглавил Хайрулла Умаров, работавший первым заместителем директора агентства.
Директором Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана назначен Хайрулла Сайдуллаевич Умаров, сообщила пресс-служба Минтруда.
До этого назначения он занимал должность первого заместителя директора агентства.
С июля 2020 года агентство возглавлял Мухаммадзокир Маматхонов, который в феврале стал хокимом Уйчинского района Наманганской области.