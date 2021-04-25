Эрдоган навязывает России войну против курдов, - В.Мухин

22:11 26.04.2021 США благодаря Турции усиливают свои позиции и готовы вместе противостоять режиму Асада в Сирии

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

25.04.21



В связи с признанием президентом США Джозефом Байденом геноцида армян турецко-американские отношения обостряются, похоже, до предела. На прошлой неделе Пентагон официально уведомил Анкару об исключении ее из программы производства истребителей F-35. А сейчас, боясь провокаций, посольство и консульства США в Турции объявили, что не будут работать 26 и 27 апреля. Одновременно на севере Сирии и Ирака Турция начала активные боевые действия против курдских отрядов самообороны, которые США считают своими союзниками. И в Анкаре вновь заговорили о возможном закрытии в стране двух военно-воздушных баз США – Инджирлик и Кюреджик.

Все эти события имеют отношение к России. Во-первых, казалось бы, после окончательного решения Вашингтона не поставлять режиму Реджепа Тайипа Эрдогана истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35С увеличился шанс постройки такого самолета для Турции с участием РФ. Это может открыть дополнительные возможности поставок в эту страну новой партии российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Но нынешняя позиция Турции в отношении Крыма и в целом Украины Москве явно не нравится. Вице-премьер РФ Юрий Борисов на днях недвусмысленно как бы призрачно намекнут о том, что сотрудничество с Турцией по С-400 и другие проекты в сфере военно-технического сотрудничества, возможно, будут заморожены…



Во-вторых, Москва заинтересована в закрытии иностранных военных баз в Турции. Но будут ли они закрыты? О такой возможности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал еще в декабре 2019 года, когда американские сенаторы приняли законопроект о введении санкций против Турции в связи с приобретением российских ЗРС С-400 и начавшейся военной оккупацией Анкарой Северной Сирии в рамках операции "Источник мира". Прежний президент Дональд Трамп такие санкции не во всем поддержал, как бы заморозив их. И базы США в Турции до сих работают исправно, в том числе и по противодействию интересам в России. Сейчас новая администрация США в лице Джозефа Байдена начинает реализовывать новые шаги и санкции.



В этих условиях ухудшение отношений между Анкарой и Вашингтоном вряд ли станет тем кардинальным стимулом, которые поспособствуют более тесным, дружественным отношениям Турции с Россией. Вероятность закрытия турецких баз США невелика, поскольку помимо американских самолетов там базируется авиация из других стран Североатлантического альянса. Для Турции эти базы выгодны и в экономическом и геополитическом плане, поскольку создают для населения страны дополнительные рабочие места, укрепляют военный потенциал страны и служат сдерживающим фактором в регионе. Даже возможное временное исключение США из списка партнеров Турции не значит, что Анкара будет портить отношения с другими странами НАТО. Нынешний турецкий режим, стремясь в Евросоюз, не отказывается от активного участия в военных программах альянса. Вот и сейчас, когда Россия объявила об отводе своих войск и сил флота с юго-западного стратегического направления, к мониторинговым операциям по наблюдению за этим процессом вместе с авиацией США и НАТО подключились разведывательные самолеты ВВС Турции. В частности, СМИ сообщили, что вместе с американским Р-8А Poseidon за российской территорией в Крыму и Краснодарском крае наблюдал турецкий самолет-разведчик ATR 72–600MPA. Турция вместе со своими партнерами по альянсу активно готовится к крупнейшим маневрам НАТО Defender Europe.



"Интересы Москвы и Анкары не сходятся в отношении Украины. И у них нет многих общих позиций по Ливии, Сирии, Южному Кавказу и в целом по постсоветским центральноазиатским республикам СНГ, – заявил "НГ" военный эксперт полковник Николай Шульгин. "Эрдоган не признает российский статус Крыма и на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции в начале апреля 2021 года высказал полную поддержку программе деоккупации юго-востока страны", – отметил он. По его мнению, "именно во многом поэтому под предлогом борьбы с коронавирусной инфекцией Россия закрыла на несколько месяцев перелеты российских туристов в Турцию, лишив ее значительных поступлений в бюджет страны".



Между тем новые конфликтные ситуации между РФ и Турцией вновь возникают на Ближнем Востоке. "Сейчас в Сирии есть реальная угроза столкновений российских военнослужащих с протурецкими вооруженными формированиями, – сообщил "НГ" военный эксперт полковник Владимир Попов. – Казалось бы, Россия и Турция реально борются с терроризмом в этой стране. Но Эрдоган не поддерживает нынешний режим Башара Асада, и официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич сообщил на днях, что президентские выборы в Сирии, которые намечены на 26 мая 2021 года, не могут считаться международным сообществом легитимными. Это заявление однозначно направлено против президента Сирии, который на днях подал заявку на регистрацию в качестве кандидата на выборах главы государства".



Он обращает внимание на то, что на севере провинции Алеппо действует режим прекращения огня, однако протурецкие боевики в Идлибе и других северных провинциях Сирии регулярно предпринимают попытки атаковать правительственные войска и населенные пункты. "Это в очередной раз подтверждает невыполнение турецкой стороной обязательств по меморандуму России и Турции по Идлибской зоне, в рамках которых Анкара должна была уничтожить радикальных джихадистов и разоружить оппозицию", – отмечает Попов.



По мнению эксперта, главная проблема российской группировки в Сирии – ситуация на севере и северо-западе Сирии, где столкнулись интересы не только Турции, но и США, а российские силы оказываются втянуты в конфликт с курдскими формированиями. "В сирийском Эль-Камышлы на севере Сирии начались столкновения между проправительственными "Силами национальной обороны" (СНО) и отрядами "Асаиш" – СДС. Курды отбили территорию у СНО. И, видимо, будут ее отбивать еще дальше. Таким образом, сужается избирательная база в густонаселенных районах севера Сирии для объявленных Дамаском президентских выборов. Это все на руку и Вашингтону, и Анкаре, которые хотят сместить режим Асада, но этому мешает Москва", – считает Попов, по словам которого военная полиция Вооруженных сил РФ сумела усадить представителей СДД и СНО за стол переговоров.



"Но они имели переменный успех. При этом Турция в ряде оккупированных территорий предприняла попытки очередного наступления на позиции СДС. А курды в очередной раз обвинили в дестабилизации ситуации российских военных. Такая дестабилизация режима Асада продолжается… И это в интересах и США, и Турции", – уверен эксперт. Источник - ng.ru

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