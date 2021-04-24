5 уроков инцидента в алматинском ЖК "Бухар Жырау Тауэрс", - А.Чеботарев

22:13 26.04.2021 В субботу 24 апреля житель алматинского жилого комплекса "Бухыр-Жырау" ранил охранника из ружья. Позже стрелок около 6 часов скрывался в своей квартире, а затем выпрыгнул из окна и погиб.



Сегодня многие казахстанцы делятся переживаниями и задаются вопросами – как стрелку удалось держать оборону и как оценивать такую долгую спецоперацию казахстанских силовиков.



Выводами, которые важно сделать по ситуации – делится политолог Андрей Чеботарев.



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Вчерашний инцидент в ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс" (г. Алматы) оставляет массу вопросов, особенно к правоохранительным органам. Но вместе с тем он дает ряд уроков, многие из которых, увы, не были выучены в разное время. Причем не только государством и его компетентными органами, но и гражданами.



Урок 1. Погибший стрелок оказался иностранцем (гражданин РФ) и состоял на учете по категории: "лицо, прибывшее из горячих точек" (см. https://baigenews.kz/.../poyavilis_podrobnosti_o.../ ). Уже сама данная категория должна была озадачить как Пограничную службу КНБ РК, перед сотрудниками которой стоял вопрос впускать этого субъекта на территорию Казахстана или нет, так и Управление миграционной службы Департамента полиции г. Алматы, где он, видимо, и состоял на учете. Пока нет информации, когда именно этот Руслан Исаев (?) въехал в Казахстан, сколько времени он проживал и чем занимался в Алматы. Судя по опубликованным отзывам бывших соседей, жил он в ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс" давно. Известно также, что находился он в нашей стране по рабочей визе. Следовательно, у него был работодатель, который решал вопросы с получением и/или продлением ему регистрации (для граждан РФ по истечению 30 дней) в миграционной полиции.



В любом случае недоработка миграционной полиции и КНБ налицо. Участвуя, кстати, в обсуждении законопроекта с поправками в закон о выборах по части введения выборности акимов городов районного значения и сельских населенных пунктов, не перестаю удивляться, как представители главной спецслужбы страны упорно отстаивают устраивающий их порядок проведения спецпроверок кандидатов в акимы указанной категории и спорят вплоть до букв и знаков препинания. Хотя тем самым они могут закрыть возможность многим достойным людям баллотироваться в акимы своих сел и т.д. Но почему-то нахождение в стране "лица, прибывшего из горячих точек" да еще и обладающего огнестрельным оружием фактически осталось вне их контроля. Тоже самое относится и к миграционной полиции, со стороны которой был только некий "учет" в отношении погибшего.



В целом, координация между КНБ и миграционной полицией по контролю за пребывающими в Казахстане иностранцами представляется очень слабой. Неизвестно также, сделал ли кто-то из них запрос в компетентные органы РФ относительно Руслана Исаева. Не исключено, что теперь оба ведомства будут пытаться обвинять друг друга за произошедший в Алматы инцидент или искать "крайнего" в лице, например, участкового. Для последнего, кстати, это тоже послужит хорошим уроком.



Урок 2. Скорее всего, погибший стрелок проживал в ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс" на съемной квартире. А это лишний раз показывает отсутствие должного регулирования рынка арендного жилья. Неизвестно, сколько граждан сдают свои дома и квартиры другим людям самостоятельно или через посредников (например, риэлторов), с регистрацией в налоговых органах и выплатой соответствующих налогов в бюджет или нет, понимают ли, кого они впускают в свое жилье и какую ответственность несут за поведение арендаторов (квартирантов). В Алматы очень часто резонансные преступления совершались на съемных квартирах (к примеру, убийство мужчины с расчленением трупа в сентябре 2016 г., убийство двух детей с аналогичным исходом в сентябре 2017 г.). Съемное жилье также служит для проживания и укрытия потенциальных преступников, о чем ярко свидетельствует дело предыдущего "алматинского стрелка" Руслана Кулекбаева.



Ставить все это в вину одному государству несправедливо. Из-за легкой и хорошей прибыли многие домовладельцы часто закрывают глаза на личность и поведение арендаторов. Лично пришлось столкнуться с упертостью соседей, которые, несмотря на несколько заявлений в полицию в отношении их квартирантов и частое посещение последних трижды судимым субъектом, не хотят расставаться с выгодными для себя клиентами. В пользу Руслана Исаева, возможно, сыграл фактор выплаты собственнику квартиры приличной суммы денег за проживание первого из них со стороны пригласившей его коммерческой структуры. В общем, имеют место предложения, от которых арендодатели жилья "не в силах отказаться". Но в таком случае следует ввести ответственность для них за действия своих клиентов, чтобы они были поразборчивее с выбором последних.



Урок 3. Слабо регулируется также привлечение отечественными и действующими в Казахстане иностранными коммерческими структурами иностранной рабочей силы. Чем был ценен тот же Исаев для его работодателей, пока неизвестно. Также, как и кто они сами вообще такие и чем занимаются. Поскольку уже имел место прецедент судебного разбирательства Исаева с женой, который его явно не красил (см. https://orda.kz/chto-govorjat-i-pishut-pro-strelka-sosedi/ ), то работодателям впору было задуматься о разрыве трудовых отношений с ним. Если же речь в данном случае идет о сомнительной с правовой точки зрения коммерческой деятельности, то это уже снова упущение наших правоохранителей. Свою долю ответственности за "трудовую деятельность" стрелка несет также Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Алматы, входящий в структуру Минтруда и социальной защиты населения.



Урок 4. Там, где допустила промах миграционная полиция, мог бы отреагировать должным образом участковый. Тем более, если, по словам соседей стрелка, он уже вел себя агрессивно по отношению к ним и даже произвел выстрел в подъезде. Однако, если после всего этого никакой адекватной реакции со стороны участкового не последовало, то не исключено, что немалую долю ответственности за инцидент будет нести он. А это послужит хорошим уроком его коллегам и начальству (если, конечно, они его выучат).



Урок 5. Следствию еще придется установить все обстоятельства, связанные с наличием у погибшего стрелка огнестрельного оружия. Судя по информационным сообщениям об инциденте в ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс", он имел охотничье ружье и запасы патронов, позволяющих ему "держать оборону" большое количество часов. Если вдруг окажется, что Исаев, будучи гражданином РФ, лично приобрел все это в одном из местных охотничьих магазинов, то спрос следует сделать с продавцов и администрации последнего. Хотя не исключено, что он получил оружие от кого-то из граждан Казахстана.



В любом случае человек с ружьем, пистолетом или АК-74, особенно одиночка и без каких-либо законных признаков обладания данным оружием (например, военная, полицейская иди охранная форма), уже сам по себе должен стать пристальным объектом внимания со стороны других людей. Не говоря уже о соответствующем реагировании, включая вызов полиции. На видео, кстати, видно, как 4-5 человек спокойно идут куда-то по своим делам от будки охранника ЖК, в которого выстрелил Исаев (см. https://tengrinews.kz/.../strelba-v-almatyi-poyavilos.../ ).



Вывод из всего этого один: инцидент в ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс" стал следствием беспечности и равнодушия со стороны определенного количества сотрудников государственных и, прежде всего, правоохранительных органов и частных лиц. Уже хорошо то, что никто, кроме самого стрелка, не погиб. Однако это нисколько не умаляет уровень опасности происшедшего для жителей Алматы и не гарантирует повторения подобных инцидентов в обозримом будущем. Так что желающим выучить указанные выше уроки и сдать их желательно на "отлично" есть чем заняться. Источник - Ia-centr.ru

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