Россия и Китай анонсируют строительство совместной Лунной обитаемой станции

22:37 26.04.2021

Названы этапы создания российско-китайской лунной станции

Этап картографирования южного полюса спутника и выбора места под будущую базу должен стартовать уже в текущем году



Китайская сторона обозначила этапы и примерные сроки создания российско-китайской лунной станции. Контуры программы были обозначены в презентации, показанной на Дне китайского космоса в городе Нанкине.



Как сообщает агентство "Синьхуа", первый этап работ должен стартовать уже в текущем году и завершиться в 2025-м. Он будет включать отправку на спутник Земли российских посадочных станций "Луна-25" и "Луна-27", а также запуск орбитального зонда "Луна-26". Китай обеспечит исследование Луны посадочными станциями "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7". Согласно актуальным планам, "Луна-25" должна быть запущена в 2021-м, а "Луна-27" – в 2025 году. Китайская станция "Чанъэ-6" отправится в путь в 2024-м. Результатом этих экспедиций должно стать картографирование поверхности южного полюса Луны и выбор наиболее благоприятного места для создания обитаемой станции.



Второй этап охватит 2026 – 2030 годы и будет включать запуски российской посадочной станции "Луна-28" (2027 год) и китайской "Чанъэ-8". В этот период должно быть начато строительство совместной станции.



Третий этап продлится с 2030 по 2035 годы. К этому времени КНР рассчитывает ввести в эксплуатацию ракету-носитель сверхтяжелого класса Long March 9, что даст Пекину принципиально новые возможности по выводу грузов на орбиту.



9 марта текущего года Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при создании Международной научной лунной станции (МНЛС).