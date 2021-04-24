Счетная палата Узбекистана указала на нецелевое использование $18,6 млн в проекте "Здоровье-3"

23:15 26.04.2021

При реализации проекта по совершенствованию системы здравоохранения (Здоровье-3), финансируемого в том числе за счет госдолга, установлено нецелевое использование 18,6 млн долларов, сообщил первый замглавы Счетной палаты Баходир Турабов. По его словам, при заключении договоров на поставку медицинского оборудования в регионы также допущен конфликт интересов.



Первый заместитель председателя Счетной палаты Узбекистана Баходир Турабов на пленарном заседании Сената 22 апреля сообщил о результатах изучения эффективности и результативности проекта "Совершенствование системы здравоохранения (Здоровье-3)" в 2012-2019 годы, который финансируется в том числе за счет государственного долга.



По его словам, на программу "Здоровье-3" Международная ассоциация развития Всемирного банка выделила 115,2 млн долларов.



Целью проекта были указаны совершенствование системы здравоохранения, улучшение доступа населения к качественным медицинским услугам на уровне первичного звена здравоохранения и районных (городских) медицинских объединений.



"Но в рамках проекта, из-за того, что Министерство здравоохранения не внедрило систему мониторинга и контроля, а также эффективного использования средств, установлено нецелевое использование 18,6 млн долларов", - заявил он.



Первый замглавы Счетной палаты сообщил, что при заключении договоров на поставку медицинского оборудования, закупленного в рамках проекта, в регионы допущен конфликт интересов. В результате установлены излишние и необоснованные платежи на 6 млрд сумов.



"В результате стоимость обслуживания была завышена в три раза, из-за чего израсходованы излишние 6 млрд сумов из бюджета. Кроме того, на местах допущено нецелевое и неэффективное использование 4126 единиц оборудования на 12,4 млн долларов", - рассказал он.



В ходе изучения удалось обеспечить ввод в эксплуатацию 638 единиц оборудования на 13,7 млрд сумов. Кроме того, отремонтировано еще 752 за счет выделения 4,5 млрд сумов дополнительных средств из местного бюджета.



В конце февраля этот вопрос также обсуждался на совместном заседании Комитета по бюджету и экономическим реформам и Комитета по вопросам охраны здоровья граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса.



На нем отмечалось, что общая стоимость проекта "Здоровье-3" составила 254,5 млн долларов, из которых МАР ВБ выделяет кредитные средства на 186 млн долларов.



Как отмечалось на заседании, в рамках проекта приобретено 474,3 тысяч единиц медико-диагностического оборудования для отделения первичной медико-профилактической помощи на сумму 108,5 млн долларов. Также направлено 14,4 млн долларов на другие документы, как обучение медперсонала, их переподготовку, техническую помощь, поставку оборудования. В результате укреплена материально-техническая база 172 городских и районных медицинских учреждений республики, 39 городских центральных многопрофильных поликлиник, 180 семейных поликлиник, а также обеспечены учебными оборудованиями и медицинскими учебниками 13 учебных центров при областных многопрофильных медицинских центрах, 14 ведомственных курсов, говорилось в сообщении.



При этом депутаты раскритиковали тот факт, что в результате халатного отношения ответственных представителей Минздрава 73 вида оборудования стоимостью в 19,1 млн долларов находились на складах столицы, в частности, несмотря на необходимость пандемических условий 163 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стоимостью в 1,7 млн долларов, поступившие в декабре 2019 года, хранились на складе до июля-ноября 2020 года.



В процессе реализации проекта "Здоровье-3" депутаты подчеркнули необходимость дать правовую оценку каждой ситуации, в которой допущены ошибки и упущения.



Президент Шавкат Мирзиеев сообщал, что в 2020 году в системе здравоохранения было расхищено более 30 млрд сумов.