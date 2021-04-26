Bloomberg: Турция денонсирует оборонный договор с США

23:18 26.04.2021

Данила Титоренко 26.04.2021 |



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет приостановить соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны и экономики на фоне признания Соединенными Штатами геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны, передает Bloomberg со ссылкой на источник.



Оборонный пакт между Турецкой Республикой и Соединенными Штатами предусматривает широкое взаимодействие в военной сфере между странами - обмен данных между разведками, проведение совместных учений и предоставление доступа к турецким авиабазам для американской авиации. В частности, на авиабазе Инджирлик на юго-востоке Турции находится самая восточная группа ВВС США в Европе.



Также этот договор определяет взаимодействие США и Турции в Ираке и Сирии. Его заморозка может сильно повредить военному сотрудничеству США и позициям американских сил на Ближнем Востоке.



Ранее турецкий политик призвал закрыть для американцев авиабазу Инджирлик.