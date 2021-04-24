Чешский Сенат обвиняет президента Земана в госизмене. Стоял на шухере у Петрова с Бошировым?

23:28 26.04.2021

Сенат Чехии может рассмотреть вопрос о госизмене президента после обращения о Врбетице



Спикер Сената Чехии Милош Выстрчил заявил о подозрениях в госизмене в отношении президента Милоша Земана из-за обращения о взрывах в Врбетице в 2014 году. По его словам, Сенат может рассмотреть вопрос об обвинении главы государства в рассекречивании информации по расследованию.



"Мы будем заниматься возможностью подачи конституционной жалобы в связи с подозрением измены родине. Сейчас нужно собрать необходимую информацию и выслушать мнение экспертов по поводу возникшей ситуации",- сказал господин Выстрчил "Чешскому телевидению" (цитата по ТАСС).



Спикер верхней палаты парламента Чехии сообщил, что начался сбор подписей под петицией к Сенату с требованием подать конституционную жалобу против президента. Инициаторы петиции считают, что глава государства продвигает интересы иностранного государства в ущерб национальным интересам.



Ранее в апреле премьер Чехии Андрей Бабиш обвинил российские спецслужбы во взрыве на складе боеприпасов возле деревни Врбетице в 2014 году. За этим последовала высылка российских дипломатов. После этого господин Земан выступил с обращением, где заявил, что в отчетах контрразведки не было доказательств присутствия "российских агентов". По его словам, рассматриваются две версии произошедшего. Сегодня, 26 апреля, господин Бабиш заявил, что есть только одна версия причины взрыва: это диверсия иностранных спецслужб.