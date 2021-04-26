Уход США из Афганистана может стать ударом по Китаю, - В.Скосырев

00:09 27.04.2021

В Пекине боятся, что исламские экстремисты проникнут в Синьцзян

Владимир Скосырев

26.04.21



Американцы намерены передать часть своего автопарка афганской армии.

Командующий иностранными войсками в Афганистане американский генерал Скот Миллер объявил, что процесс вывода частей из страны начался. Это означает, что указание президента США Джозефа Байдена закончить войну к 11 сентября выполняется. Вопрос в том, как оно повлияет на соседей Афганистана, и в частности на Китай. Не исключено, что начнутся столкновения между сторонниками правительства в Кабуле и "Талибаном" (запрещен в России), и этим воспользуются приверженцы джихада среди мусульман Китая. С другой стороны, КНР может получить доступ к богатым минеральным ресурсам Афганистана.



Как отмечает Раффаэлло Пантуччи, старший сотрудник института Royal United Services в Лондоне, решение Байдена представляет собой одновременно и вызов, и новые возможности для Китая.



Положительная сторона состоит в том, что главный геополитический противник уходит, шансы на противостояние с ним в регионе становятся минимальными. А негатив заключается в том, что нет ответа на вопрос, кто возьмет на себя задачу предотвратить дестабилизацию или гражданскую войну в соседнем государстве.



У Пекина нет ни желания, ни реальных возможностей взять на себя эту задачу. Тем более что общая граница с Афганистаном протяженностью менее 50 миль на данный момент выглядит вполне спокойной. Но для боевиков Афганистан не раз играл роль удобного убежища для нападений на другие страны. Китай беспокоится, что для своих диверсий джихадисты могут рекрутировать боевиков среди уйгуров.



Укрепляя собственную безопасность, Пекин оказывал помощь пограничникам Таджикистана и Пакистана и установил связи со спецслужбами в Афганистане. Правда, тут случилась незадача. Как передает Bloomberg, в прошлом году афганская служба безопасности разгромила ячейку китайской агентуры в Кабуле, которая пыталась проникнуть в сети террористов. Пекин заявил, что понятия не имеет об этих агентах. Тем не менее, по разным данным, от 10 до 13 китайских граждан было арестовано. Чтобы добиться их освобождения, в Кабул наведался китайский посол по особым поручениям.



Афганские чиновники поведали репортерам, что мужчины и женщины, сотрудники китайской разведки, хотели через террористическую группировку "Сеть Хаккани" (запрещена в России), связанную с пакистанской военной разведкой, получить информацию о ячейках уйгуров, работающих в Афганистане. Причем враждебными элементами Пекин считает не только членов уйгурских националистических организаций, которых финансируют США, но и талибов. Ведь они в 2004 году убили китайских рабочих, прокладывавших в Афганистане дорогу.



У "Талибана", прогнозирует Bloomberg, особых стимулов для того, чтобы принять предложения Китая об инвестициях в афганскую инфраструктуру, не будет. Скорее всего талибы после ухода американцев постараются установить контроль над всей страной. Вот почему решение Байдена принесет китайцам больше осложнений, чем выгод.



В беседе с "НГ" эксперт по Афганистану и Центральной Азии Аркадий Дубнов отметил: "Китайцам все годы, которые США присутствовали в Афганистане, это было не очень по нутру. Не потому, что они ожидали прямых стычек с США. Главное, в Афганистане у американцев были глаза и уши, чтобы следить за тем, что происходит в Поднебесной. Но более важным все же было то, что присутствие американцев сдерживало амбиции и ресурсы исламских экстремистов.



Тем не менее китайцы отдают себе отчет в том, что Штаты никуда не уйдут из региона. Сейчас активно обсуждается вариант, при котором американцы восстановят свое военное присутствие в Центральной Азии. Она может снова стать как бы их тыловым плацдармом. New York Times писала о возможности дислокации каких-то военных подразделений на случай осложнения обстановки в Афганистане по периметру его границ в Центральной Азии. Речь идет о Таджикистане, Узбекистане, не исключено, снова о Киргизии".