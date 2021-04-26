Умер казахстанский писатель и политолог Дастан Кадыржанов

00:56 27.04.2021

На 55-м году жизни умер известный казахстанский писатель и политолог Дастан Кадыржанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Неожиданное и трагическое событие! Скончался Гражданин с большой буквы, прекрасный аналитик и замечательный публицист Дастан Кадыржанов. Один из немногих независимо мыслящих людей, который говорил то, что думал, и делал то, что говорил. Выражаю мои соболезнования всем родным и близким Дастана! Его острого пера и честного голоса нам будет не хватать!" - написал политолог Досым Сатпаев в Facebook.



Экономист Рахим Ошакбаев отметил, что Дастан Кадыржанов был "мощным и неординарным мыслителем".



"Невосполнимая интеллектуальная утрата для нашей страны. Наш центр имел честь работать с уважаемым Дастаном по политико-философским темам, где очередной раз проявился его нестандартный ум и нетривиальный взгляд на желаемое/возможное будущее политической системы Казахстана", - написал экономист.



Дастан Кадыржанов родился 2 октября 1966 года. По образованию историк-востоковед, окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Дастан Кадыржанов - журналист, писатель, политолог и публицист. Дастан Кадыржанов приходился племянником Динмухамеду Кунаеву.



Редакция Tengrinews.kz выражает соболезнования родным и близким Дастана Кадыржанова.