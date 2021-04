Китайские атомщики запускают "Дракона"

27.04.2021

ВЛАДА ПЕТУШКОВА | 27.04.2021



Китай стал четвертой страной мира, освоившей собственную технологию атомной энергетики третьего поколения



Статья первая



Совсем недавно КНР вошел в пятерку крупнейших производителей электроэнергии на атомных электростанциях, но уже претендует на мировое лидерство в этой области. Намерения подкрепляются не только наличием у страны значительного опыта сотрудничества с МАГАТЭ и ведущими атомными державами – США, Францией, Россией, но и разработкой собственной ядерной технологии. Первый атомный реактор китайского производства назван Hualong One. Слово "хуалун" состоит из двух иероглифов, первый из которых означает "китайский", а второе – "дракон". Дракон в китайской мифологии – это символ Востока, природы и доброй энергии.



Развитие атомной энергетики в Китае должно решить проблему традиционной зависимости страны от сжигания угля, загрязняющего атмосферу. Известный китайский экономист Линь Ифу говорит: "Если Китай не изменит модель развития или не сократит потребление ресурсов, это обернется негативными последствиями для других стран на поколения вперед".



Китай – пятый в мире производитель нефти и других жидких энергоносителей. Однако большая часть добычи ведется на старых месторождениях; для поддержания добычи они требуют использования дорогостоящих, усовершенствованных методов производства. Одним из способов повысить добычу является использование богатого потенциала сланцевого газа и сланцевой нефти семи перспективных бассейнов (Сычуань, Тарим, Джунггар, Сонглиао, Платформа Янцзы, Цзяньган и Субэй), но многочисленные технические проблемы замедляют их коммерческую разработку. В результате Китай превратился в крупнейшего импортера нефти и газа.



Отказ от угля в пользу гидроэнергетики – тоже не выход. Такая замена может улучшить качество воздуха в городах восточного побережья, но для людей, проживающих в экологически хрупких юго-западных районах, где будут построены свыше 80 процентов новых плотин, это не будет благом. Строительство плотин обернется затоплением плодородных земель и увеличит риск наводнений. Китайские экологи призвали к безотлагательному прекращению крупных гидроэнергетических проектов, в стране и так разрушены многие речные экосистемы.



Сейчас Китай обращается к возобновляемым источникам энергии, значительные инвестиции идут в строительство генераторов солнечной и ветровой энергии, но это не идеальное решение. Такие генераторы обладают низкой мощностью, зависят от погоды, занимают столь ценные для Китая земельные угодья. А при размещении в западных пустынных районах и передаче солнечной и ветровой энергии на расстояние происходят значительные потери. Зеленая энергетика играет в КНР вспомогательную роль и применяется скорее для целей энергоснабжения городского и поселкового коммунального хозяйства, чем промышленности. Экономически оправданным стало развитие атомной энергетики.



Китай уже сейчас занимает одно из первых мест в мире по количеству атомных энергоблоков, однако доля атомной энергетики в энергобалансе страны (5%) невысока. Для сравнения: во Франции на АЭС приходится более 70% производимой электроэнергии, в России – около 20 %.



В 2015 году в КНР началось строительство энергоблока № 5 АЭС "Фуцин", основанного на собственных технологиях. Китайские реакторы Hualong One были спроектированы совместно двумя атомными гигантами – компанией China General Nuclear Power Group (CGN) и Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) по заказу Национальной энергетической администрации (NEA). CNNC и CGN решили задачу объединения двух реакторных проектов: ACP1000 и ACPR1000, основанных на французском реакторе M310.



Подключение к энергосети первого в мире китайского реактора Hualong One состоялось 27 ноября 2020 года. "Это достижение означает, что Китай нарушил иностранную монополию на технологии в сфере ядерной энергетики и официально вошел в число передовых стран в этой области", – отметили в CNNC. Китай стал четвертой страной мира, освоившей собственную технологию атомной энергетики третьего поколения вслед за США, Францией и Россией. Задача была решена в рамках политики опоры на собственные силы, хотя в ближайшей перспективе правительство не намерено отказываться от зарубежного участия в строительстве атомных станций. Предполагается, что роль России может возрасти.



Создание "Китайского дракона" стало результатом 30-летней работы. В конце прошлого года эта технология получила разрешение для выхода на рынок Европы. Установленная мощность каждого энергоблока Hualong One составляет около 1200 МВтэ, он способен ежегодно вырабатывать около 10 млрд. кВт.ч электроэнергии. Использование одного энергоблока Hualong One позволит уменьшить выбросы углекислого газа на 8,16 млн. тонн и приведет к сокращению потребления условного углеродного топлива на 3,12 млн. тонн ежегодно.



Китай уже не зависит ни от кого во многих аспектах топливного цикла. Государство стремится к производству трети необходимого урана внутри страны, получению одной трети за счет иностранного капитала в шахтах и совместных предприятиях за рубежом и закупке трети на открытом рынке. Два крупных обогатительных завода Китая были построены по соглашениям с Россией, но сейчас значительная часть мощностей местного производства. Наряду с давними тесными отношениями с Францией Китай имеет двустороннее соглашение о ядерном сотрудничестве с Соединенными Штатами 1985 года, возобновленное в 2015 году.



"Китай способен к массовому производству собственного реактора третьего поколения Hualong One, который можно рассматривать как новейшую бизнес-карту Китая", – заявил председатель CNNC Ван Шоудюнь. Первоначально Hualong One был задуман как реактор на экспорт, сейчас он представлен как один из 16 ключевых национальных научно-технических проектов КНР.



Капиталовложения Китая в научные исследования в области ядерных технологий значительны. Перспективный план по добыче и закупке урана до 2030 года соответствует задачам снабжения топливом 130 реакторов. Предполагается, что число атомных энергоблоков в КНР возрастет в текущем десятилетии в 2,5 раза. Достичь такого ошеломляющего показателя невозможно без собственных разработок, и первой из них стал Hualong One – "Китайский дракон".