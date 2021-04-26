Придется собирать кизяк, если не повысим тарифы на свет, - Жапаров

08:11 27.04.2021

Султан Досалиев



По словам Жапарова, если государство не изменит тарифную политику, в следующем году Токтогульская ГЭС остановится.



БИШКЕК, 27 апр - Sputnik. Президент Садыр Жапаров заявил, что если не изменить тарифную политику в сфере электроэнергии, кыргызстанцам придется собирать кизяк.



Свое мнение он озвучил в эфире КТРК.



"Проблемы в энергетике длятся 30 лет. Они не появились с моим приходом. Последние 10 лет власти брали кредиты на сектор энергетики, но ничего не делали. Подстанции, линии в плачевном состоянии. Деньги разворованы. Люди спрашивают, почему, если кто-то украл эти средства, платить сейчас должен народ, не лучше ли заставить выплатить ущерб тех, кто украл... Но для этого нужно 1-2 года. Надо все проверить, найти виновных, передать дело в суд и обязать вернуть деньги государству. На это уйдет 2-3 года. Если мы будем ждать и не менять тарифную политику, в следующем году Токтогульская ГЭС остановится, перестанет работать. Кыргызстан останется без энергетики, и мы попадем в ситуацию, когда придется собирать кизяк и жечь лампы", - предупредил Жапаров.

Он также изменил свое первоначальное предложение по повышению тарифов. Теперь Жапаров предлагает установить фиксированные тарифы без повышения в зимний период.