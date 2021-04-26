Азиатское НАТО: поймай китайского дракона - Константин Батанов

08:58 27.04.2021 на настоящем этапе это больше клуб по интересам, а не военно-политический блок

Константин Батанов



На прошлой неделе стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Вашингтон в конце мая. Это будет второй национальный лидер, который встретится с новым президентом США Байденом. Пресс-секретарь Белого дома Псаки объявила, что встреча Байдена и Мун Чжэ Ина подчеркнет прочный союз США и Южной Кореи, а также долгосрочные отношения и дружбу между двумя народами. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, при этом ожидается, что ключевое внимание будет отведено темам безопасности и международной политики.



Перед американской стороной стоит очень сложная дипломатическая задача – убедить корейскую сторону примкнуть к "четырехстороннему диалогу по вопросам безопасности", в котором участвуют США, Япония, Австралия и Индия (Quadrilateral Security Dialogue – QUAD - КВАД).



Некоторые аналитики называют КВАД "азиатским НАТО", предполагая, что на его базе возникнет военно-политический блок, направленный против Китая, России и некоторых других азиатских стран. Создание диалога было предложено в начале 2007 года тогдашним премьер-министром Японии Синдзо Абэ. С тех пор динамика его развития менялась – иногда диалог затухал на несколько лет, а иногда набирал обороты. В 2017 году США приняли Индо-Тихоокеанскую стратегию и стали принимать более активное участие в работе КВАД, тем самым "оживив" его.



Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин считает, что механизм "четырехстороннего диалога по вопросам безопасности", широко рассматриваемый как мера сдерживания Китая, представляет собой "угрозу безопасности" и индо-тихоокеанский вариант НАТО. Представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь назвал этот механизм закрытым клубом, основанным на идеологических предубеждениях против Китая.



Южнокорейский лидер находится в очень сложном положении, потому что, с одной стороны, он заинтересован в поддержке США по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, а, с другой стороны, не хочет портить отношения с Китаем. Очевидно, что Южная Корея зависит от Китая экономически и политически, поэтому она является слабым звеном в азиатской стратегии США.



Эксперты полагают, что американская сторона также может пойти на некоторые уступки в вопросах обеспечения безопасности Южной Кореи в обмен на участие корейской стороны во взаимодействии с КВАД.



На руку США усиливающийся рост антикитайских настроений в южнокорейском обществе. Из последних событий, наложивших тень на отношения с Китаем, стал возможный отказ от создания чайна-тауна в корейской провинции Канвондо. Предполагалось, что в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Южной Кореей на площади в 1,2 млн.кв.м построят китайский культурный комплекс – с копиями основных китайских достопримечательностей, ресторанами, торгово-развлекательными центрами и т.п. Однако это встретило резкое неприятие со стороны местных жителей – по состоянию на 18 апреля петицию о запрете строительства подписали почти 600 тысяч человек, люди недовольны растущей китаизацией Кореи.



Поэтому вполне возможно, что южнокорейское руководство под влиянием общественности и американским давлением сделает какие-то шаги навстречу КВАД.



Между тем, в начале апреля в Бенгальском заливе прошли совместные трехдневные военно-морские учения участниц КВАД и Франции. Учения проводились под руководством представителей французского флота, в них приняли участие восемь судов стран-участниц.



Посольство Франции в Индии 31 марта выпустило пресс-релиз, в котором сообщается, что учения "предоставят возможность этим пяти единомышленникам и высококлассным военно-морским силам наладить более тесные связи, отточить свои навыки и развивать морское сотрудничество во всем свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе".



Учения явились одним из результатов проведенного в марте виртуального саммита КВАД. Теперь к ним добавилась Франция, учения проводились в формате "4+1".



Организация подобных мероприятий становится регулярной: в ноябре прошлого года США, Япония, Австралия и Индия участвовали в военных учениях "Малабар", в 2019 году Австралия, Япония США и Франция проводили совместные учения "Лаперуз".



Аналитики и журналисты этих стран не скрывают, что учения проводятся с целью противодействия китайской экспансии в АТР, в Китае их также воспринимают весьма однозначно, называя "демонстрацией мышц Китаю".



Проведению апрельских учений предшествовала дипломатическая подготовка – незадолго до этого представители новой американской администрации Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Японию и Южную Корею. Затем Остин отправился в Нью-Дели, где назвал Индию "все более важным партнером" и договорился "укреплять сотрудничество" в Индо-Тихоокеанском регионе.



Последние годы отношения Индии и США не были абсолютно безоблачными, Индия имеет свой независимый взгляд на многие международные проблемы, который не всегда совпадает с американским. Поэтому Индия относилась и продолжает относиться к американской стратегии "восстановления баланса" в АТР очень осторожно.



Однако после ухудшения отношений между Индией и Китаем из-за пограничного конфликта Индия стала постепенно поворачиваться к США. В конце октября 2020 года США и Индия подписали "Базовое соглашение об обмене информацией о геопространственном сотрудничестве", документ был подписан в ходе третьего индийско-американского министерского диалога "2 плюс 2", в котором приняли участие индийские министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, американский госсекретарь Майкл Помпео и министр обороны США Марк Эспер.



Позиции США и Японии традиционно совпадают по многим вопросам. В середине апреля в Вашингтоне прошли переговоры между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. По результатам переговоров главы двух государств осудили действия Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и заявили: "Мы выступаем против любых односторонних действий, направленных на изменение статус-кво в Восточно-Китайском море. Мы в очередной раз высказываем наши возражения против незаконных претензий и действий Китая в Южно-Китайском море".



У Австралии имеются политические противоречия с Китаем, которые австралийцы создали из солидарности с США. Недальновидное поведение австралийского руководства привело к тому, что китайские власти наложили санкции на австралийское вино, ячмень, говядину и некоторые другие товары (но пока еще не на те, что составляют основу экспорта Австралии в Китай), что нанесло ущерб австралийскому бизнесу и снизило негативную активность чиновников.



Исходя из вышеизложенного, можно сделать несколько выводов.



Во-первых, направление политики США в АТР и Индо-Тихоокеанском регионе носит последовательный характер и не меняется в случае смены американских президентов. Основы для эволюции КВАД до нынешнего состояния закладывались при Обаме, далее этот диалог укрепился при Трампе и продолжает развиваться при Байдене. В устных заявлениях американцев возможно смягчение или ужесточение тона, но в плане реальных действий изменений не предвидится.



Во-вторых, нельзя исключать возможность, что через какое-то время мы действительно увидим азиатскую версию НАТО. США будут стремиться создать такую организацию для сдерживания, в первую очередь, Китая и, возможно, запугивания других стран. Раньше необходимость в этом отсутствовала по нескольким причинам:



- Еще пару десятилетий назад Китай не имел достаточного влияния в регионе, чтобы представлять угрозу интересам США, однако непрерывное развитие экономики Китая и постоянное усиление его военной мощи вызывает обеспокоенность американских стратегов.



- По результатам Второй мировой войны США завладели цепью имеющих стратегическое значение островов – от Гавайских до тех, что расположены в западной части Тихого океана. США установили особые отношения с Японией, Южной Кореей и Тайванем. В комплексе это позволяло Соединенным Штатам достигать своих стратегических целей в Восточной Азии без создания аналога НАТО.



В-третьих, "Азиатское НАТО" на настоящем этапе представляет собой больше клуб по интересам, а не военно-политический блок. У него нет постоянного секретариата или взаимных обязательств. Соответственно, принуждать членов КВАД совершать какие-то совместные действия пока не представляется возможным. Но это можно делать с каждым из них по отдельности в двустороннем формате. Поэтому США будут стараться стимулировать ухудшение их отношений с Китаем через эскалацию территориальных споров, различных противоречий и т.д.



В-четвертых, страны КВАД имеют разные интересы, их проблемы в отношениях с Китаем также не всегда совпадают. Например, США интересует долгосрочное доминирование в регионе и сдерживание экономического роста Китая. Индию и Японию беспокоят территориальные споры с Поднебесной. При этом у всех этих стран есть объединяющий фактор – мощное экономическое сотрудничество с Китаем. Несмотря на все проблемы каждая из них зависит от китайского рынка сбыта и китайских инвесторов. Поэтому ждать резких действий и превращения КВАД в военно-политический союз в ближайшее время не приходится.



В-пятых, теоретически в "азиатское НАТО" могли бы вступить Малайзия, Филиппины, Южная Корея, Сингапур и некоторые другие страны АТР, но, если у этой структуры будет откровенная антикитайская направленность, то они побоятся это делать по тем же экономическим причинам. Поэтому можно ожидать, что США постараются "размыть" состав участников потенциального альянса за счет привлечения некоторых европейских стран, которые действительно входят в НАТО. Это уже происходит, но пока в форматах "4+1" и т.п. Например, Франция уже приняла участие в совместных учениях, Германия и Великобритания объявили, что в этом году направят военные корабли в Индо-Тихоокеанский регион, Франция, Германия и Нидерланды начали подготовку проекта стратегии Евросоюза в Индо-Тихоокеанском регионе. Источник - zavtra.ru

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