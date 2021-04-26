Кыргызстан обвинил Таджикистан в "похищении" двух своих пограничных граждан

09:42 27.04.2021

Кыргызстан вручил ноту послу Таджикистана из-за похищения двух жителей Лейлека

В Министерстве иностранных дел КР состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел КР Нурана Ниязалиева с послом Таджикистана в Кыргызстане Назирмадом Ализода.



Как сообщает пресс-служба МИД, послу Таджикистана была передана нота МИД Кыргызстана, в которой изложена обеспокоенность кыргызской стороны в отношении противоправных и незаконных действий компетентных органов Таджикистана, похитивших 24 апреля двух граждан Кыргызстана – жителей Лейлекского района Баткенской области.



Ниязалиев отметил недопустимость подобных действий, которые могут привести к эскалации ситуации на границе. Кыргызская сторона призвала таджикскую сторону принять меры по выяснению обстоятельств произошедшего, привлечения к ответственности виновных лиц и информирования кыргызской стороны о результатах.



Ниязалиев сказал, что кыргызская сторона, как и прежде, отмечает о готовности совместными с таджикской стороной усилиями добиваться формирования в приграничных районах условий, которые обеспечили бы развитие двух государств в обстановке мира.