 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан обвинил Таджикистан в "похищении" двух своих пограничных граждан
09:42 27.04.2021

Кыргызстан вручил ноту послу Таджикистана из-за похищения двух жителей Лейлека
В Министерстве иностранных дел КР состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел КР Нурана Ниязалиева с послом Таджикистана в Кыргызстане Назирмадом Ализода.

Как сообщает пресс-служба МИД, послу Таджикистана была передана нота МИД Кыргызстана, в которой изложена обеспокоенность кыргызской стороны в отношении противоправных и незаконных действий компетентных органов Таджикистана, похитивших 24 апреля двух граждан Кыргызстана – жителей Лейлекского района Баткенской области.

Ниязалиев отметил недопустимость подобных действий, которые могут привести к эскалации ситуации на границе. Кыргызская сторона призвала таджикскую сторону принять меры по выяснению обстоятельств произошедшего, привлечения к ответственности виновных лиц и информирования кыргызской стороны о результатах.

Ниязалиев сказал, что кыргызская сторона, как и прежде, отмечает о готовности совместными с таджикской стороной усилиями добиваться формирования в приграничных районах условий, которые обеспечили бы развитие двух государств в обстановке мира.

Источник - АКИpress
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