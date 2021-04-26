Главным строителем Казахстана назначен Тимур Карагойшин

10:37 27.04.2021

Назначен глава Комитета по делам строительства и ЖКХ



Тимур Карагойшин назначен председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, передает zakon.kz.



Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.



Тимур Карагойшин родился в 1961 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, Университет технологии, строительства, оценки и управления качества.



Квалификация по специальности - инженер-строитель, юрист-эксперт.



Трудовую деятельность начал в 1978 году.



В1985-1991 гг. - мастер, прораб передвижных механизированных колонн.



В 1991-1994 гг. - директор хозрасчетного проектно-производственного архитектурно-планировочного бюро Комитета по архитектуре и строительству Уральского облисполкома, Фурмановское малое предприятие "Саулет".



В 1994-1996 гг. - заместитель главы Жалпакталской районной администрации ЗКО.



В 1996-2001 гг. - гл. специалист, заместитель директора по дорфонду Уральского казенного предприятия "Оралавтодор".



В 2001-2002 гг. - директор Западно-Казахстанского областного центра.



В 2002-2005 гг. - и.о. начальника; начальник Управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования, заместитель директора; директор Департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по ЗКО.



В 2005-2007 гг. - заместитель акима г. Уральск.



В 2007-2008 гг. - директор филиала АО "НК "Қазақстан Темір Жолы", дирекция по проектированию и капитальному строительству.



С октября по ноябрь 2008 г. - советник акима ЗКО. В 2009-2010 гг. возглавлял коммерческую организацию.



С января по июль 2011 г. - советник ректора Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.



В 2011-2013 гг. - директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области.



С апреля по ноябрь 2013 г. - руководитель Управления сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК.



В 2013-2016 гг. - первый заместитель; и.о. генерального директора РГП "Госэкспертиза".



С июня 2016 г. и по настоящее время занимал должность генерального директора РГП на ПХВ "Госэкспертиза".