 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Туркменистан: полцарства за коня… и ассоциацию коневодства
11:01 27.04.2021

Туркменистан: полцарства за коня… и ассоциацию коневодства
Должно быть, даже в умах диктаторов, страдающих крайними формами мании величия, возникают мысли о смерти, и о наследии, которое они оставят после себя, в связи с чем туркменские власти усердно готовят почву для будущего страны.
Ахал-Теке Apr 21, 2021

Смерть 89-летнего Мяликгулы Бердымухамедова, скончавшегося на этой неделе, напомнила его сыну, президенту Туркменистана, о том, что никто не вечен, в том числе и он сам.

Несмотря на культ личности его сына, Бердымухамедов-старший пользовался при жизни относительно ограниченным влиянием. Неудивительно, что панегирики в его адрес были скромнее.

Тем не менее государственные СМИ сочли необходимым увековечить память покойного главы семейства, наделив его лучшими качествами и охарактеризовав его как "непревзойденный образец высокого гуманизма" и человека, чья "жизнь стала спасительным примером для всего народа".

Трудовая биография Мяликгулы Бердымухамедова началась в 1950 году с должности школьного библиотекаря. Затем он был призван на военную службу в пограничные войска, и послужил на территории Киргизской и Узбекской ССР. В 1956 году он вернулся в систему образования, а в 1958 году в его судьбе случился резкий поворот: он устроился на работу в Министерство внутренних дел. Выйдя в 50 лет на заслуженный отдых в звании подполковника, он снова вернулся в систему образования.

Культ личности президента почти автоматически распространяется и на его отца. Именно поэтому в феврале 2012 года парламент одобрил переименование в его честь расположенной в Ашгабате воинской части. В ноябре парламентарии приняли аналогичное решение, присвоив имя Мяликгулы Бердымухамедова жилому комплексу МВД в одном из районов столицы.

Параллельно на этой неделе в новостях вспоминали скончавшегося в декабре 2006 года президента Сапармурата Ниязова, образ которого продолжает постепенно стираться из памяти. 15 апреля базирующийся в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news опубликовал фотографию гипсового бюста Ниязова, выброшенного во двор одного из правительственных зданий в Марыйском велаяте. Ныне покойный Туркменбаши в своих чудачествах превзошел даже Бердымухамедова. Как отмечает Turkmen.news, это печальный конец наследия лидера, которого государственные СМИ поочередно называли, помимо множества других высокопарных эпитетов, "вечно великим вождем туркменского народа" и "наместником Аллаха на земле".

После смерти Ниязова часто ходили слухи (хотя и абсолютно безосновательные), что президент Гурбангулы Бердымухамедов мог быть даже незаконнорожденным сыном покойного лидера. Однако внешнее сходство Мяликгулы и Гурбангулы оставляет мало сомнений в том, что это неправда.

Должно быть, даже в умах диктаторов, страдающих крайними формами мании величия, возникают мысли о смерти, и о наследии, которое они оставят после себя, в связи с чем туркменские власти усердно готовят почву для будущего страны. Одним из предпринятых недавно шагов в этом направлении, в частности, является создание Сената, известного как Халк Маслахаты или Народный Совет. В конце марта состоялись своеобразные выборы 48 из 56 членов палаты. (Оставшиеся восемь парламентариев назначаются президентским указом).

Сохранялась лишь одна интрига – кто будет председательствовать в этой палате. Это очень важный момент, поскольку, согласно статье 76 измененной в прошлом году Конституции, "в случае, если Президент Туркменистана по той или иной причине не сможет исполнять свои обязанности, его полномочия до избрания нового президента переходят к председателю Халк Маслахаты". Выборы должны состояться не позднее 60 дней с момента вступления в должность председателя Халк Маслахаты.

Таким образом, перед Бердымухамедовым встал выбор: подыскать наиболее подходящего преемника на пост председателя Сената или назначить на эту должность какое-нибудь подставное лицо до окончательного принятия кадрового решения. Одним из часто упоминаемых кандидатов на этот пост был сын Бердымухамедова, Сердар, чье стремительное восхождение по карьерной лестнице за последние недели ускорилось.

В итоге Бердымухамедов решил дилемму, выбрав третий вариант: Сенат назначил его председателем. Бердымухамедова не остановил тот факт, что даже его избрание в Сенат (разумеется, 100 процентами голосов) само по себе является нарушением конституции, в которой говорится, что президент не может быть членом законодательного органа. Да какая, впрочем, ему разница.

Все это создало предпосылки для конституционного кризиса, поскольку это означает отсутствие преемника в случае недееспособности Бердымухамедова. Это также свидетельствует о патологическом недоверии внутри высшего эшелона политического руководства страны. Очевидно, что президент не желает отдавать предпочтение кому-либо на случай, если описанный выше сценарий воплотится в жизнь, поскольку это могло бы привести к заговору против Бердымухамедова.

Но почему бы тогда не Сердар Бердымухамедов? В Конституции также сказано, что человек, исполняющий обязанности президента в качестве председателя Халк Маслахаты, не может баллотироваться на пост главы государства. А каким бы ни был план, он должен предусматривать такую возможность для Сердара Бердымухамедова.

Похоже, в воздухе запахло схемой с исполняющим обязанности президента. Остается только гадать, сколько времени продлится период его правления. Месяцы? Годы? Десятилетия?

В других сферах проблем с преемственностью не возникает. 16 апреля Государственное информационное агентство Туркменистана сообщило, что Гурбангулы Бердымухамедов передал сыну бразды правления расположенной в Ашгабате Международной ассоциацией ахалтекинского коневодства – структурой, которая имеет символическое значение. (Информация о том, что ассоциация расположена в Ашгабате, имеет ключевое значение, поскольку в прошлом туркменская полугосударственная организация сталкивалась с пренебрежительным отношением со стороны одноименной структуры, созданной в Москве в середине 1990-х годов).

К ахалтекинцам в Туркменистане относятся с особым пиететом, с почти религиозным трепетом, а государственная пропагандистская машина неустанно эксплуатирует тему лошадей в работе по формированию национальной идентичности и государственности. Если рассматривать вопрос с этого ракурса, то кажется, что одержимость Бердымухамедова ахалтекинцами не просто хобби, а практически дело государственной важности.

Ассоциация была создана в 2010 году, а ее бессменным главой являлся до недавних пор президент Бердымухамедов. На 11-м ежегодном собрании организации Бердымухамедов заявил, что, наконец, пришло время для избрания "другого достойного лидера". Бердымухамедов-младший был избран единогласно, создав тем самым прецедент, который может стать привычным явлением.

Остается только догадываться, что именно делает Сердара Бердымухамедова таким достойным руководителем ассоциации коневодства. Он не особо славится своей любовью к лошадям и, в отличие от отца, не позирует регулярно перед телекамерами, сидя в седле. Среди политических эмигрантов ходят разговоры, что он на самом деле побаивается лошадей и не умеет на них ездить, хотя это может оказаться неуклюжей попыткой подорвать его авторитет среди населения.

Сердар же испытывает слабость к собакам, а именно к туркменским алабаям. Национальная Ассоциация "Туркменские алабаи" была создана в мае 2020 года, а возглавил ее Бердымухамедов-младший. Национальный праздник, учрежденный в феврале в честь собак, отмечается на протяжении всей этой недели и продлится до 25 апреля.

Кто знает, может, в будущем поклонение собакам станет обязательным.

Ахал-Теке – еженедельная колонка на сайте Eurasianet.org, в которой собраны новости и аналитические материалы из Туркменистана.

Источник - russian.eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619510460
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