Станет ли реальностью российско-китайская база на Луне? - eurasianet.org

11:02 27.04.2021 Сотрудничество Москвы и Пекина в деле освоения Луны обещает быть ограниченным и вряд ли изменит расклад сил в гонке за космическое лидерство.

Иван Александров



20 апр. 2021



"Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали меморандум о взаимопонимании в сфере освоения Луны. Они заявляют о потенциальном намерении создать на поверхности и/или орбите планеты Международную научную лунную станцию (МНЛС) для "исследования и использования космического пространства в интересах всего человечества".



Ряд аналитиков считает, что Китай и Россия готовы объединить усилия, чтобы оспорить американское первенство во "второй лунной гонке". Другие в этом сомневаются, указывая на существенное технологическое отставание от США, а также значительные разногласия между предполагаемыми партнерами и множество политических, финансовых и организационных препятствий.



Зачем колонизировать Луну?



Как и полвека назад, полеты на Луну являются для политических элит некоторых стран вопросом национального престижа и топливом патриотической пропаганды. Кроме того, они сулят и значительные финансовые выгоды.



В своей статье 2014 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин туманно, но эффектно объявил "русский космос" синонимом "русского мира" (доктрина, провозглашающая РФ покровительницей русскоязычных за рубежом).



Тогда же он обещал высадить россиян на Луну к 2030 году. К 2035-му там должна была быть развернута российская база, а впоследствии реализованы захватывающие проекты, вроде путешествий на Марс, передачи солнечной энергии на Землю с помощью гигантских излучателей, борьбы с астероидной опасностью, добычи и переработки лунных ископаемых.



Не менее завораживающие перспективы рисует и NASA, рассматривающее Луну как плацдарм для покорения глубокого космоса. Ожидалось, что американские астронавты вернутся на Луну уже в 2024-м, однако сроки, вероятно, будут сдвинуты. Высадить экипаж на ближайшее небесное тело планирует и Китай (пока не уточняя, когда).



Кроме престижа полеты на Луну обещают и более ощутимые выгоды.



"Страна, которая станет лидером в исследованиях, а в будущем – освоении, Луны продемонстрирует технологическое превосходство. У нее будут [более охотно] покупать технику, электронику, оружие", – объясняет мотивы руководства стран астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин.



Кроме того, американский миллиардер Илон Маск планирует запустить первый туристический звездолет к Луне уже в 2023-м. Цена билета не разглашается, однако речь может идти о десятках миллионов долларов.



Для ученых Луна – интригующий объект изучения. "Мы не знаем, как Луна устроена. Существуют разные гипотезы о том, откуда она взялась… Поверхность Луны [исследована] до глубины в два метра, но не глубже. Перспектива – исследовать недра Луны на большую глубину, чтобы понять, что полезного там находится", – говорит Сурдин.



Разработка лунных ископаемых, среди которых железо, титан, гелий-3, кислород и водород (в виде замерзшей воды), может иметь широкое практическое применение.



"Если производить на Луне, например, ракеты (запускать которые оттуда намного дешевле, чем с поверхности Земли), то лучше найти там источники полезных ископаемых. Доставка на Луну даже одного литра воды или килограмма пищи будет обходиться примерно в $50 тыс. Лучше найти на Луне источники воды; материалов, из которых можно изготавливать жилища, корпуса ракет, ракетное топливо", – считает собеседник Eurasianet.org.



А вот в перспективы космической энергетики, красочно описанные Рогозиным, эксперт не верит.



"Энергию там, конечно, легко получить из солнечного света, но для ее передачи на Землю нужны очень мощные микроволновые излучатели (вроде тех, что стоят у нас на кухне). По пути к Земле этот луч – похожий на луч радиолокатора, только намного мощнее – будет расширяться и накроет большую область в атмосфере. Это может изменить климат, повредить птицам, животным, да и людям. Мы вскипятим атмосферу, если будем большие потоки энергии передавать с Луны на Землю", – предупреждает астроном.



О чем договорились Россия и Китай?



Меморандум "Роскосмоса" и КНКА – декларация о намерениях, а не контракт с точным описанием целей, сроков и взаимных обязательств. Из документа не ясно даже, будет ли проектируемая станция орбитальной или стационарной (последнее – более амбициозная задача, еще не решенная ни одной из стран).



По мнению научного блогера Виталия Егорова и некоторых других аналитиков, на первом этапе речь пойдет о создании на южном полюсе Луны автоматизированной исследовательской базы.



Китайцы обнародовали идею еще два года назад. По плану, ее должны воплотить в жизнь между 2021 и 2030 годом.



"Это можно представить как посадку в одной точке нескольких космических аппаратов, которые смогут взаимодействовать друг с другом. Высаживаются аппарат-электростанция, аппарат-ретранслятор, научный аппарат, питаемый от электростанции и передающий полученные данные через ретранслятор. Скорее всего, все это будет делаться беспилотными средствами, поскольку так безопаснее и экономичнее", – поясняет Егоров.



Китайский проект гармонирует с Федеральной космической программой России до 2025 года, предусматривающей создание пяти космических аппаратов для углубленного исследования Луны и окололунной орбиты.



Если не будет технических проблем и задержек по иным причинам, то первый из серии – зонд "Луна-25" – должен прилуниться уже осенью этого года, протестировав технологию мягкой посадки. Пуски других роботов: картографического ("Луна-26") и бурового ("Луна-27") намечены на 2024 и 2025 годы. Миссия "Луны 28" – отправить на Землю образец лунного льда с помощью возвратной ракеты – вероятно, будет выполнена в 2026-м или 2027-м, а тяжелого лунохода "Луна-29" – видимо, ближе к 2030-м.



Ранее предполагалось, что "Луна 27" станет основой для будущей российской лунной базы. Теперь база, возможно, будет российско-китайской.



""Луну-27", используемую как буровая установка, можно доставить поближе к китайским аппаратам в тех же полярных регионах [Луны]. Она может войти составной частью в эту, уже международную автоматическую станцию", – полагает Егоров.



Беспилотная станция на Луне может подготовить почву для высадки космонавтов и создания лунного поселения.



"Когда Китай (один или совместно с Россией) будет технически готов к тому, чтобы произвести пилотируемый запуск на Луну, эта [автоматизированная] база хорошо подойдет как первая цель полета и, может быть, станет основой для пилотируемой лунной базы. Но это пока фантастические планы в масштабе 15-20 лет, о которых всерьез рано говорить", – подчеркивает собеседник.



Кооперация и/или конкуренция?



Зайдет ли сотрудничество Москвы и Пекина так далеко, пока судить сложно. Согласно меморандуму, на повестке дня стоит разработка дорожной карты создания МНЛС. Ее реализация, даже при самых благоприятных обстоятельствах, займет десятилетия, цитировали "Ведомости" источник, близкий к "Роскосмосу".



Если российская сторона рассчитывает на столь длительное партнерство, логично предположить, что оно будет включать не только беспилотные миссии текущего десятилетия, но и пилотируемые полеты в более отдаленном будущем.



Россия и Китай испытывают схожие проблемы с отправкой экипажей на Луну. Российская пилотируемая лунная программа, с помпой анонсированная в 2014-м, пробуксовывает. Проектирование сверхтяжелой (и сверхдорогой) ракеты "Енисей" пригодной для доставки космонавтов и грузов на естественный спутник Земли, сначала задерживалось, а теперь и вовсе приостановлено. Основная причина – финансовая. В 2016-м представитель "Роскосмоса" оценивал стоимость лунной ракеты не менее чем в 1,5 трлн рублей – больше, чем десятилетний бюджет всей федеральной космической программы.



Кроме того, необходимо корректировать технический облик ракеты, объяснял гендиректор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.



Разработка китайской сверхтяжелой лунной ракеты Long March 9 тоже находится на начальной стадии. Ее испытательный полет состоится не раньше 2030 года.



Китайская космонавтика располагает несравнимо большими финансовыми возможностями, чем российская (о чем говорит, в частности, тот факт, что КНР проектирует одновременно две лунные ракеты).



Тем не менее, непроработанность технических решений вкупе с ограниченностью ресурсов объективно толкают космические отрасли двух стран к сближению.



"Возможности сотрудничества в пилотируемой программе в принципе не исключаются, поскольку ни Китай, ни Россия не определились со своей сверхтяжелой ракетой… Идея объединения с этой целью логична", – отмечает Виталий Егоров.



Вместе с тем, добавляет научный блогер, углублению сотрудничества мешают неготовность китайцев платить деньги на сторону, а "Роскосмоса" – делиться технологиями с Китаем.



Еще недавно продукция российского космопрома считалась незаменимой. Сегодня это уже не так. В частности, РФ утратила монополию на полеты к Международной космической станции, а США прекратили закупку российских ракетных двигателей.



Незадолго до соглашения с Пекином "Роскосмос" вышел из возглавляемого США проекта международной обитаемой окололунной станции Gateway, являющегося частью международной программы освоения глубокого космоса "Артемида". Официальная причина – недооценка американцами технического потенциала российской стороны, выразившаяся в требованиях использовать американские стандарты и технологии при проектировании шлюзовой камеры.



Однако, подключившись к альтернативному китайскому проекту, Россия едва ли может рассчитывать на приток инвестиций в свою космическую отрасль.



"Сомневаюсь, что Китай будет платить за какие-либо разработки в России, потому что в настоящий момент китайская космонавтика по многим параметрам сравнима или уже обходит российскую", – говорит собеседник Eurasianet.org.



Десять лет назад попытка Китая отправить спутник "Инхо-1" на Марс при помощи российской межпланетной станции "Фобос-грунт" окончилась плачевно: аппарат не смог преодолеть околоземную орбиту и сгорел в верхних слоях атмосферы. С тех пор КНР совершила прорыв в самостоятельных исследованиях красной планеты.



"У нас есть только достижения советских времен, а у Китая – свой околомарсианский космический аппарат. Они готовятся марсоход высаживать. Мы им ничего, кроме дешевой рабочей силы, предложить уже не можем", – констатирует эксперт.



В свою очередь, "Роскосмос" вряд ли согласится передавать Китаю российские технологии. В 90-е Россия делилась космическими секретами, в том числе с КНР. Впоследствии ряд российских специалистов поплатились за это свободой. Тем временем Китай, позже других стран вошедший в клуб космических держав, сделал "большой скачок" во вселенную, угрожая российскому лидерству.



В итоге альянс "Роскосмоса" и КНКА, скорее всего, будет развиваться по принципу "врозь идти, вместе бить".



"Такой вариант сотрудничества на Луне, когда вы ставите свое, а мы, рядом, свое – оптимален. Это, одновременно, и сотрудничество, и самостоятельность каждой из сторон; и сохранение космических технологий внутри каждой отрасли по отдельности", – резюмирует Виталий Егоров.



Изменит ли альянс лунную гонку?



Чтобы стартовать по-настоящему, проект МНЛС еще должен быть одобрен президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, писали "Ведомости". По мнению членкора Академии космонавтики им. Циолковского Андрея Ионина, перспективы альянса зависят от того, присоединятся ли к нему другие страны (потенциальными партнерами РФ и КНР называют Иран, Индию, ОАЭ и Турцию). Если "восточный блок" будет создан, он станет противовесом группировке государств-участников программы "Артемида".



Но, даже действуя заодно, РФ, КНР и их партнеры вряд ли сумеют опередить конкурентов.



"Пока чисто технологически впереди американцы. У них космический корабль [SLS] для полета к Луне уже практически готов. Скоро ожидается (пока беспилотный) запуск потенциально пилотируемого корабля… Повторить то же самое, чтобы запустить людей – вопрос двух-трех лет. За это время что Россия, что Китай в лучшем случае начнут строить свою сверхтяжелую ракету, а готова она будет не раньше 2028 года", – заключает Виталий Егоров.



Иван Александров – псевдоним российского журналиста. Источник - russian.eurasianet.org

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