 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Грузия без суверенитета, а грузинский народ мечтает о Сталине - Г.Рцхиладзе
11:36 27.04.2021

25 апреля 2021

Руководитель "Института Евразии" (Тбилиси) Гулбаат Рцхиладзе прокомментировал для издания "Грузия и Мир" соглашение между правящей "Грузинской мечтой" и оппозицией, подписанное под патронажем ЕС и США. Источник перечисляет некоторые пункты этого "исторического документа", буквально навязанного "мечтателям" со стороны "националов" и их западных спонсоров.

В указанном документе детально перечислено, что надлежит делать депутатам, избранным в высший законодательный орган Грузии. Так:

1. Представленная в парламенте партия должна произвести инициирование закона об амнистии, который касается всех нарушений и задержаний, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

2. Принять исполнительное законодательство по решениям, принятым Конституционным судом Грузии в июне 2019 года, путем установления порядка публикации решений суда. Вместе с тем назначения в Верховном суде следует приостановить и начать заново принимать заявления о новых кандидатах после того, как новый закон вступит в силу.

3. Члены парламента от оппозиционных партий будут руководить пятью комитетами, из которых два комитета будут выбраны из приведенного ниже списка: а) комитет по процедурным вопросам и правилам; б) комитет по юридическим вопросам; в) комитет по правам человека и гражданской интеграции; г) бюджетно-финансовый комитет; д) комитет по международным отношениям.

4. Если "Грузинская мечта" на местных выборах 2021 года получит меньше 43% валидных пропорциональных голосов, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.

Вот что говорит по этому поводу Рцхиладзе:

"У нас, грузин, нет государства, но говорить это, по мнению либералов, означает озвучивать российский нарратив… Да, у нас нет государства, мы это не сумели. Говорить это меня вынудила практика политической жизни нашей страны последних 30 лет. Правители Грузии уже со дня обретения т. н. независимости искали внешние силы, чтобы вручить им страну и судьбу проживающих в этой стране людей. В мире вопрос суверенитета маленьких стран превратился в проблему, все маленькие страны принимают решения в пользу какого-то большого государства или большого объединения, сами же получают и учитывают советы. Но даже в этом случае той или иной стране удается оставлять за собой определенное право управления внутренней политикой страны, которое для Грузии в диковинку. У Грузии уже не осталось признаков суверенитета. Возьмем, к примеру, Польшу. Несмотря ни на что, правителям этой страны удается навязывать свою повестку дня представителям той или иной организации, т. е. странам-партнерам. В Грузии разлажено все, из страны уехала значительная часть жителей, которые с годами все больше отдаляются от своих корней, традиций, обычаев. И это также создает проблемы демографического развития".
По его мнению, западным политикам не интересно глубоко вникать в детали проблем нашей страны, а мы настоятельно требуем от них, чтобы они пришли и упорядочили страну, и они упорядочивают так, как хотят, стараются, чтобы в стране не было неразберихи и не начались внутренние войны.

"Существующая в нашей стране якобы оппозиция не является оппозицией. Это банда, сросшаяся с государственной структурой, а во главе страны сидят криминалы. Мы хорошо знаем, что коррупцию, которая была в период правления Шеварднадзе, Саакашвили утроил, и сегодня коррупция достигает баснословных масштабов. К тому же так, что им даже не стыдно. Более того, в качестве депутатов предстают люди, которые были уличены в вымогательстве денег и имущества. Посмотришь на все это и думаешь, что у твоей страны нет власти, или же как можно назвать это властью, когда на протяжении годов смотришь на одну и ту же т. н. политэлиту?!" - отметил Рцхиладзе.

"Грузия - всесторонне нищая страна. Мы - страна непрофессионалов, те, кто немного умен, куплен Западом. Сегодня наши соотечественники стали походить на албанских бродяг, которые прославились в Европе криминалом", - добавил он. По словам руководителя "Института Евразии", "народ мечтает о Сталине".

"Многие удивятся, но это так. Люди соскучились по порядку, соскучились по справедливости, хотят трудиться. Ностальгия по периоду правления Сталина в людях возросла потому, что они думают, что стране нужна сильная рука, рука, которая, если будет необходимо, исходя из нужд благополучия страны и народа, пойдет на жертвоприношение. Факт, что жертва нужна, и она обязательно будет принесена, поскольку значительная часть грузин считает, что страна неправильно управляется, продаются земли, воды, строятся мечети, и это происходит вопреки воле народа", - подчеркнул он.

Источник - eadaily.com
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