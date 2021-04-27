Катастрофа по имени Индия. КОВидный шторм, - С.Строкань

11:44 27.04.2021

В стране с более чем миллиардным населением бушует "коронавирусный шторм"



Газета "Коммерсантъ" №74 от 27.04.2021, стр. 6

Вторую по численности населения страну мира Индию накрыл "коронавирусный шторм" - едва ли не самое серьезное потрясение за всю современную историю индийского государства. После первых успехов в борьбе с COVID-19 произошел стремительный откат, в результате которого число заболевших бьет мировые антирекорды, составив за последние сутки астрономическую цифру - почти 353 тыс. человек. Коронавирусное бедствие грозит стать сильнейшим дестабилизирующим фактором ситуации с COVID-19 во всем мире. Пытаясь не допустить перерастания индийской катастрофы в глобальную, помощь Индии предложили многие государства - от США и России до враждебного Пакистана.



Прозвучавшее в понедельник ежемесячное обращение премьер-министра Индии Нарендры Моди к нации стало исключительно эмоциональным посланием. "Коронавирус испытывает наше терпение, испытывает пределы наших возможностей терпеть и страдать. Многие из наших близких безвременно нас покинули. После успешного противостояния первой волне пандемии страна была полна энтузиазма, полна уверенности в себе, однако эта коронавирусная буря потрясла страну",- призвал сограждан посмотреть в глаза суровой реальности Нарендра Моди.



Индийский премьер заверил нацию, что его правительство продолжит выполнять все взятые на себя ранее обязательства в рамках борьбы с пандемией и рассчитывает расширить программу вакцинации населения, запущенную в начале года. "Теперь, с 1 мая, вакцина будет доступна в стране каждому человеку старше 18 лет. Корпоративный сектор и компании также смогут участвовать в программе вакцинации своих сотрудников",- сообщил Нарендра Моди. По его словам, для победы над COVID-19 потребуется максимальная мобилизация всей нации, которая "не должна поддаваться панике и слухам", а также тесное взаимодействие представителей Минздрава, фармацевтической промышленности, производителей вакцин, ИВЛ и кислородных баллонов, руководства больниц, а также центрального правительства и властей индийских штатов.



Выступление премьер-министра прозвучало между экстренными выпусками новостей с подробностями масштабов обрушившегося на Индию бедствия.



Переполненные больницы, огромные очереди зараженных COVID-19 и их родственников у входа в стационары, ставшие невероятным дефицитом баллоны с кислородом, который теперь разрешено использовать только в медицинских целях, прямо на улицах штабели трупов, которые не успевают убирать.

И наконец, круглосуточно пылающие погребальные костры, для которых не хватает дров.



Антирекорды по числу инфицированных коронавирусом в Индии бьются едва ли не ежедневно. В понедельник власти объявили о 352 991 случае заражения за минувшие сутки, 2812 человек скончались. Всего же за время пандемии в Индии коронавирус диагностировали более чем у 17,3 млн человек, официальное число жертв приблизилось к 200 тыс. По оценкам вирусологов, коронавирусный шторм, о котором объявил Нарендра Моди, будет бушевать в стране еще как минимум три недели, при этом реальное число заболевших и умерших может быть больше данных официальной статистики в силу масштабов катастрофы.



Республика Индия делится на 28 штатов и восемь союзных территорий (Дели имеет статус союзной территории), при этом самым неблагополучным остается западный штат Махараштра - экономический локомотив страны, где находится деловая столица Индии 12-миллионный мегаполис Мумбай с его старейшей в Азии Бомбейской фондовой биржей. Именно в Махараштре был выявлен вариант коронавируса с двойной мутацией, на долю которого приходится около 20% заражений в штате. Еще один новый вариант коронавируса - с тройной мутацией, способный распространяться быстрее - был обнаружен в восточном индийском штате Западная Бенгалия.



География коронавирусного шторма свидетельствует о том, что он идет двумя волнами - не только с запада, но и с юга. Наиболее высокие темпы роста числа зараженных COVID-19 зафиксированы в четырех южных штатах - Керала, Карнатака, Тамилнад и Андхра-Прадеш.



Примером солидарности между штатами стало решение властей Андхра-Прадеша, где ситуация с COVID-19 весьма серьезная, но не столь ужасающая, направить в Махараштру "кислородный экспресс" - поезд с семью специализированными цистернами для перевозки кислорода.

"Каждая цистерна была загружена 15 тоннами жидкого медицинского кислорода",- сообщил министр железных дорог Индии Пиюш Гоял.



Масштабы бедствия стали полной неожиданностью для индийских властей, которые еще в январе этого года запустили самую амбициозную программу массовой вакцинации в мире. При этом как "мировая фабрика" медпрепаратов Индия заявила об имеющихся у нее мощностях для производства сотен миллионов доз вакцин на своей территории - причем как национальных, так и иностранных, включая "Спутник V". Более того, правительство премьера Моди выступило с инициативой в рамках программы Vaccine Maitri ("Вакцинная дружба") начать поставки вакцин в соседние страны Азии - Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму, Шри-Ланку.



Индия стала страной, которая ввела полный локдаун еще в марте прошлого года и просидела в нем рекордный срок, что, впрочем, так и не помогло ей выйти из топа самых неблагополучных государств по числу заболевших COVID-19, заняв в нем второе место после США. В течение прошлого года центральные власти и правительства штатов в зависимости от ситуации на местах стали постепенно снимать ограничения, наносящие огромный ущерб экономике страны, и вместо мер по самоизоляции сделали стратегическую ставку на вакцинацию.



О возвращении к полному локдауну в общенациональном масштабе хотя бы на двухнедельный срок даже в условиях обрушившегося на страну коронавирусного шторма речи не идет. Одним из парадоксов индийской действительности стало то, что ставшая мировым центром пандемии Индия рапортует об успехах национальной прививочной кампании, позволивших стране выйти на первое место в мире по масштабам вакцинации от коронавируса. Как сообщила в минувшее воскресенье газета Times of India со ссылкой на Минздрав страны, "Индия быстрее других стран преодолела границу в 140 млн сделанных прививок, на что потребовался рекордно короткий срок - 99 дней".



Тем не менее в стране с населением 1,4 млрд человек рекордные темпы вакцинации все равно отстают от темпов распространения COVID-19.

Опасаясь перерастания индийского коронавирусного бедствия в глобальную проблему, помощь стране уже предложили многие государства. "Соединенные Штаты Америки выражают свою глубочайшую поддержку народу Индии. Мы поддерживаем контакты на различных уровнях, чтобы определить, как мы можем помочь им преодолеть этот период",- заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Как сообщила позднее официальный представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн, США направят в Индию "терапевтические средства, наборы для экспресс-диагностики, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты".



Схожее заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "ЕС объединяет ресурсы, чтобы быстро отреагировать на запрос Индии о помощи через механизм гражданской защиты ЕС",- написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.



В свою очередь, по сообщению индийской газеты Economic Times, Россия предложила начать поставки противовирусного препарата ремдесивир и медицинского кислорода.



Мы весьма обеспокоены печальными новостями, которые приходят из Индии. Пока мне неизвестно о том, что были какие-то обращения со стороны индийских властей по вопросам помощи, но мы не исключаем в ближайшие дни контактов между руководством России и Индии",- заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



О готовности оказать Индии помощь в борьбе с пандемией сообщили даже власти враждебного ей соседнего Пакистана. Как заявил глава пакистанского МИДа Шах Махмуд Куреши, Исламабад готов поставить Дели аппараты ИВЛ, аппаратуру по подаче кислорода, рентгеновские аппараты и средства индивидуальной защиты, а сейчас ждет ответа индийской стороны.



Сергей Строкань