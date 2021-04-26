Почему не стал настоящим космонавтом Марс Рафиков? Какую роль сыграла Киргизская СССР в освоении космоса

12:13 27.04.2021

С Тянь-Шаня во Вселенную



Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)Российская газета - Неделя - Киргизия № 80(8431)



Люди, открывшие землянам путь к звездам. Фото: Центральный государственный национальный архив КРЛюди, открывшие землянам путь к звездам. Фото: Центральный государственный национальный архив КРЛюди, открывшие землянам путь к звездам. Фото: Центральный государственный национальный архив КР

В этом году исполняется 60 лет со дня первого полета человека на околоземную орбиту. Тогда все люди на земле независимо от политических, социальных, национальных различий почувствовали удивительное единство. Это был общий праздник, праздник победы человеческого духа и разума. Внесли свою лепту в него и киргизстанцы.



Любовь помешала



Одним из участников первого отряда космонавтов СССР был киргизстанец Марс Рафиков. Он родился в небольшом селе в Джалал-Абадской области в семье врача и учительницы. С детства мечтал о небе и для себя решил, что свяжет судьбу с авиацией.



Окончив школу с отличием, Марс Рафиков в 1951 году поступил в специальную военно-воздушную школу в Ленинабаде. Уже тогда он заслушивался рассказами об освоении космоса. Потом были военные училища в Чугуеве, Борисоглебске и Сызрани. С 1955 года Марс Рафиков служил летчиком 472-го истребительного авиационного полка противовоздушной обороны 52-й Гвардейской истребительной авиационной дивизии. Но все это время он вырезал и хранил газетные заметки, в которых писали о запуске первого искусственного спутника, полете на орбиту знаменитых собак Белки и Стрелки.



В январе 1959 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "О медицинском отборе кандидатов в космонавты", а 22 мая 1959 года появился еще один подобный документ "О подготовке человека к космическим полетам". "А почему бы и нет?" - решил Марс Рафиков и подал документы на зачисление в отряд космонавтов.



Россия сыграла ключевую роль в становлении науки в Киргизии

Набор начался в августе 1959 года. Всего были просмотрены медицинские книжки трех с половиной тысяч человек, но по медпоказателям, служебным характеристикам и соответствию критериям отбора для собеседования отобрали всего 347 человек. 11 января 1960 года в СССР приняли решение о создании Центра подготовки космонавтов. К февралю 1960 года этап психофизиологического обследования успешно прошли лишь 29 человек, ставшие финалистами отбора.



3 апреля 1961 года Марс Рафиков успешно сдал выпускные экзамены по теоретической части общекосмической подготовки, после чего продолжил тренировки. Потом его зачислили на должность космонавта. Но, увы, полететь на орбиту ему не удалось. Причиной, которая стоила ему карьеры, стала самоволка, в которую он ушел, чтобы повидаться с женой. Дерзкого поступка строгое начальство не простило, и из отряда он был отчислен. Тем не менее Указом Президиума Верховного совета СССР от 17 июня 1961 года за участие в подготовке первого полета человека в космос Марс Рафиков был награжден орденом Красной Звезды.



С небом, однако, он не простился, а продолжал летать, осваивая новые боевые самолеты. Гордился Марс и своей дружбой с первым космонавтом. Как-то при встрече, уже после своего исторического полета, Юрий Гагарин подарил Рафикову свою книгу "Дорога в космос" подписав ее: "Дорогому Марсу Закировичу в память о нашей дружбе, службе и подготовке к осуществлению первого космического полета. Желаю тебе самого наилучшего в жизни и службе. Будь всегда честен, правдив и принципиален. Гагарин. 7.08.1961".



Секретное подразделение



В апреле 1967 года в СССР приняли программу "Интеркосмос". Ее участницами стали девять стран - Болгария, Венгрия, ГДР, Куба, Монголия, Польша, Чехословакия, Румыния, СССР. Советский Союз безвозмездно предоставил для космических исследований свою технику: ракеты и спутники, на которые устанавливалась научная аппаратура, созданная учеными и специалистами государств-участников "Интеркосмоса".



Студенты из Киргизии могут продолжить очное обучение в России

В ноябре 1979 году было принято постановление Центрального комитета компартии Киргизии "О развитии материально-технической базы Особого конструкторского бюро института космических исследований (ОКБИКИ) АН СССР в г. Фрунзе". Документ вышел под грифом "совершенно секретно". В нем говорилось, что со времени организации ОКБИКИ коллектив подразделения проделал колоссальную работу по созданию аппаратуры, имеющей важное значение для дальнейшего развития космических исследований. Изготовленные здесь научные приборы успешно работали на искусственных спутниках "Интеркосмос"-6, 10 и 15, межпланетных автоматических станциях "Марс", на пилотируемых станциях "Салют".



"В ОКБ закончено изготовление уникальной системы "Фрагмент-2", предназначенной для исследования природных ресурсов Земли из космоса, - отмечалось в документе. - Совместно с французскими специалистами проводятся работы по созданию большого гаммателескопа "Гамма-1". В одиннадцатой пятилетке предполагается дальнейшая специализация ОКБ по созданию научной аппаратуры для астрофизических исследований, а также плазменной и планетной физики".



Бур Алимова



Безусловно, рассказ об огромном вкладе киргизстанцев в освоение космоса был бы неполон без упоминания о работе группы конструкторов под руководством академика Олега Алимова над проектом буровой установки для последней советской автоматической межпланетной станции "Луна-24". Агрегату предстояло взять грунт из Моря Кризисов. Причем нужно было проникнуть гораздо глубже, чем это делали предыдущие станции. Как потом напишет академик в своих воспоминаниях, полет ученой мысли сдерживал вес. Утяжелять конструкцию было нельзя, и борьба шла за каждый грамм.



"Наша работа напоминала бег с препятствиями. Никто не знал, какой именно нужен бур. Для крепких пород лучше коронка с мощными резцами, для сыпучих - тонкостенная труба. Но ведь могло быть и такое, что попалось бы нечто вроде песка, тогда бы в конструкции, где размещался сам бур, могла возникнуть пробка, и вся операция пошла бы насмарку", - вспоминал Олег Алимов.



Группе Алимова удалось найти уникальное решение. Для забора грунта конструкторы придумали нечто вроде эскалатора в метро. По мере углубления бура специальные ленты передвигались с наружной стороны трубки на внутреннюю, и длинный столбик грунта оказывался внутри. Таким образом удалось получить с двухметровой глубины слои грунта, не перемешивая их между собой. За эту работу группа конструкторов получила правительственные награды. Кстати, копия станции "Луна-24" до сих пор хранится в Киргизии в одном из НИИ.



Справка "РГ"



Киргизстанцу все же удалось покорить космос в 1998 году. Уроженец Ошской области Салижан Шарипов с 22 по 31 января совершил полет в качестве специалиста космического корабля "Endeavour" по программе STS-89 продолжительностью 8 дней 19 часов 46 минут 54 секунды. Тогда же была осуществлена стыковка с российским орбитальным комплексом "Мир".



Второй космический полет Салижан Шарипов выполнил в качестве командира космического корабля "Союз ТМА-5" и бортинженера 10-й основной экспедиции на Международную космическую станцию с 14 октября 2004 года по 25 апреля 2005 года. Совершил два выхода в открытый космос.



Кстати

Юрий Гагарин побывал в Киргизии в августе 1964 года. В память об этом скульптор Валентин Барсков изготовил памятник, который впоследствии назвали Камень Гагарина.