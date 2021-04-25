 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.04.2021
12:28  Чехи признались в контрабанде оружия в горячие точки, но их никто не осудил
12:26  Китай победил Голливуд его же оружием
12:22  "Спрятанный" погром в Андижане в 1990 году. Милицейский отчет
12:20  Казахстан: запрет на продажу земель радует активистов, но ограничивает возможности сельхозсектора
12:17  Cтражи на страже. Кто управляет Ираном? - New York Times
12:13  Почему не стал настоящим космонавтом Марс Рафиков? Какую роль сыграла Киргизская СССР в освоении космоса
11:44  Катастрофа по имени Индия. КОВидный шторм, - С.Строкань

11:41  Глава МИД Ирана обвинил Россию в иранских проблемах, - "Къ"
11:36  Грузия без суверенитета, а грузинский народ мечтает о Сталине - Г.Рцхиладзе
11:02  Станет ли реальностью российско-китайская база на Луне? - eurasianet.org
11:01  Туркменистан: полцарства за коня… и ассоциацию коневодства
10:37  Главным строителем Казахстана назначен Тимур Карагойшин
09:42  Кыргызстан обвинил Таджикистан в "похищении" двух своих пограничных граждан
09:19  Полный локдаун вводится в Турции по 17/05
08:58  Азиатское НАТО: поймай китайского дракона - Константин Батанов
08:52  Россия может провести "красные линии" где угодно - Тимофей Бордачев
08:22  Вооруженные до зубов талибы нацелятся на Россию? - Сергей Аксенов
08:11  Придется собирать кизяк, если не повысим тарифы на свет, - Жапаров
08:03  Китайские атомщики запускают "Дракона"
00:56  Умер казахстанский писатель и политолог Дастан Кадыржанов
00:09  Уход США из Афганистана может стать ударом по Китаю, - В.Скосырев
Понедельник, 26.04.2021
23:28  Чешский Сенат обвиняет президента Земана в госизмене. Стоял на шухере у Петрова с Бошировым?
23:18  Bloomberg: Турция денонсирует оборонный договор с США
23:15  Счетная палата Узбекистана указала на нецелевое использование $18,6 млн в проекте "Здоровье-3"
23:10  Внутриполитическая борьба в Иране задела Россию, - "Взгляд"
22:54  Геополитическая ломка. Запад и Россия: пределы границ конфликта, - А.Халдей
22:37  Россия и Китай анонсируют строительство совместной Лунной обитаемой станции
22:13  5 уроков инцидента в алматинском ЖК "Бухар Жырау Тауэрс", - А.Чеботарев
22:11  Эрдоган навязывает России войну против курдов, - В.Мухин
20:55  В Харькове закипает антиукраинское восстание, - Эммануэль Гриншпан
20:37  Падение Империи Джека Ма, - Le Temps
20:20  Хайрулла Умаров возглавил Агентство трудовой миграции Узбекистана
20:17  Политика и бизнес – как это делается в Ираке, - А.Веселов
14:25  Опиум и народы: COVID развил новые схемы продажи наркотиков в Евросоюзе
14:23  Асимметричные ответы. МИД России меняет правила игры, - Г.Мирзаян
14:21  УзбГУЛАГ. Дочку Гугуши не пускают на свиданку с матерью
14:19  Правозащита добилась освобождения таджикского дедушки-моджахеда Набиева
14:17  Коронавирусный коллапс в Индии: умерших сжигают на улицах
14:14  Он погиб подо Ржевом... Найдены останки и медальон советского солдата из Акмолинской области Комена Жуманова
09:37  России хорошо бы обменять Навального на Дерека Шовина
09:20  Заговором против Лукашенко руководил душегуб-теоретик штатный аналитик Госдепа США Майкл Карпентер
08:35  Байден приступил к "дрессировке" Турции, - М.Мошкин
08:25  Якутские бриллианты, гостиница на тещу, ресторан на жену. Как разбогател тихий овощ - минкультурки Казахстана Мухамедиулы
08:21  Фарс без трагедии, или Украинская государственность и химеры, - С.Черняховский
08:19  Климатическая повестка США и битва с Китаем за кремний, - В.Пироженко
07:43  Бедный платит больше, богатый - меньше. Налоговая система в Таджикистане вновь под огнем критики, - "РО"
07:39  Вывод войск США из Афганистана. Американские военные придут в Центральную Азию? - Брюс Панниер
07:32  Кинопремию "Оскар" этого года получила "Земля кочевников" (Nomadland) Хлои Чжоу
07:23  США и Турции придется взять паузу в отношениях, - И.Субботин
07:22  Киргизия отказывается меняться территориями с Узбекистаном, - В.Панфилова
07:15  Умер бывший министр образования Киргизии Аскар Какеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Cтражи на страже. Кто управляет Ираном? - New York Times
12:17 27.04.2021

В Иране разразился политический скандал на фоне обнародования аудиозаписи, раскрывшей миру особенности внутренней политики страны. На ней глава МИД Ирана подтверждает то, о чем многие уже давно подозревали: его роль в качестве представителя Исламской Республики на мировой арене жестко ограничена. По его словам, решения диктуются высшим руководителем или Корпусом стражей исламской революции.
The New York Times (США): в просочившейся записи министр иностранных дел Ирана сказал, что политику определяют Стражи революции
Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана, описал противостояние с могущественным и широко почитаемым военным лидером Касемом Сулеймани

27.04.20215797
Фарназ Фассихи (Farnaz Fassihi)
Внедавно просочившейся аудиозаписи, позволяющей заглянуть за кулисы борьбы за власть между иранскими лидерами, министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф (Mohammad Javad Zarif) рассказал, что Корпус стражей исламской революции отдает приказы, отвергая многие решения правительства и игнорируя советы.

В какой-то момент записи, появившейся в воскресенье, Зариф отошел от почтительной официальной линии в отношении генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, убитого Соединенными Штатами в январе 2020 года. Сулеймани был командующим Силами "Кудс", элитным подразделением Корпуса, иностранной ветвью аппарата безопасности Ирана.

По словам Зарифа, генерал часто подрывал его действия, работая с Россией над срывом ядерной сделки между Ираном и мировыми державами и принимая стратегию в отношении долгой войны в Сирии, вредящую интересам Ирана.

"В Исламской Республике военная сфера на первом месте, - заявляет Зариф в трехчасовой записи разговора, который был частью устного исторического проекта, документирующего работу нынешней администрации. - Я жертвую дипломатией ради военной сферы, вместо того чтобы военная сфера служила дипломатии".

Аудиозапись появилась в критический для Ирана момент, поскольку страна обсуждает структуру возможного возвращения к ядерной сделке с Соединенными Штатами и другими западными странами. Переговоры через посредников проходили в Вене. Неизвестно, какой эффект эти откровения окажут, если вообще окажут, на переговоры или позицию Зарифа.

Разговор между Зарифом и его союзником - экономистом Саидом Лейлазом (Saeed Leylaz) - состоялся в марте и, как несколько раз повторяет сам Зариф, для записи не предназначался. Копия записи оказалась в руках базирующегося в Лондоне новостного канала Iran International, который сообщил первым об этой записи и поделился ей с The New York Times.

На этой записи Зариф подтверждает то, о чем многие уже давно подозревали: его роль в качестве представителя Исламской Республики на мировой арене жестко ограничена. По его словам, решения диктуются высшим руководителем или, зачастую, Корпусом стражей исламской революции.

Министр иностранных дел Ирана не стал подвергать сомнению подлинность аудиозаписи, но задался вопросом о мотиве утечки. Официальный представитель министерства Саид Хатибзаде (Saeed Khatibzadeh) назвал это "неэтичной политикой" и заявил, что просочившаяся часть аудиозаписи не отражает в полном объеме слова Зарифа о том, как он уважает и любит генерала Сулеймани.

В просочившейся части аудиозаписи Зариф, однако, высоко оценивает генерала и говорит, что они плодотворно работали вместе перед вторжением США в Афганистан и Ирак. Кроме того, он отмечает, что, убив Сулеймани в Ираке, Соединенные Штаты нанесли Ирану более разрушительный удар, чем если бы они уничтожили в ходе атаки весь город.

Однако, по словам Зарифа, некоторые действия генерала также навредили стране. В качестве примера министр рассказывает о действиях Сулеймани против ядерной сделки, которую в 2015 году Иран заключил с западными странами, в том числе Соединенными Штатами (в последствии администрация Трампа от него отказалась).

Как объяснил Зариф, Россия не хотела, чтобы эта сделка оказалась успешной, и "воспользовалась всем своим авторитетом", создавая для нее препятствия. Дело в том, что в интересы Москвы не входит нормализация отношений между Ираном и Западом. Генерал Сулеймани, говорит Зариф, посетил Россию, чтобы "уничтожить наши достижения", то есть ядерную сделку.

Зариф выражал несогласие с генералом Сулеймани и по другим направлениям. Он подвергал критике решение генерала разрешить российским военным самолетам пролетать над Ираном, чтобы бомбить Сирию. Кроме того, Зариф не согласен с решением перебросить военнослужащих и технику в Сирию при помощи государственной авиакомпании Iran Air, не поставив предварительно в известность правительство, и решением разместить в Сирии иранские сухопутные войска.
К вечеру воскресенья оппоненты Зарифа требовали его отставки, говоря, что он подверг угрозе национальную безопасность Ирана, раскрыв миру особенности внутренней политики страны. Даже сторонники Зарифа выразили обеспокоенность тем, что его слова могут повлиять на президентские выборы, назначенные на конец июня. По их мнению, комментарии министра могут навредить кандидатам от фракции реформ, с которой ассоциируется Зариф, усилив апатию избирателей и подозрения, что избранные чиновники на самом деле никакой власти не имеют.

Утечка записи произошла после серии нарушений безопасности в иранской разведке и правительственных кругах, связанных с двумя убийствами и двумя взрывами на ядерном объекте в Нетензе. По мнению бывшего вице-президента Мохаммада Али Абтахи (Mohammad Ali Abtahi), эта аудиозапись "эквивалентна краже иранских ядерных документов Израилем".

По словам некоторых аналитиков, аудиозапись подорвет авторитет иранских дипломатов в уязвимый период переговоров.

"Это связывает руки переговорщикам, - говорит Сина Азоди (Sina Azodi), нерезидентный член Атлантического совета. - Запись показывает, что Зариф не пользуется уважением дома, и в целом демонстрирует, что внешнеполитический курс Ирана продиктован стратегией военных, а сам Зариф - никто".

На записи Зариф признает, что, когда дело касается переговоров, он связан не только решениями высшего руководителя Великого аятоллы Али Хаменеи, но и приказами стражей. По словам Зарифа, Хаменеи недавно "жестко осудил" его за отступление от официальной линии, когда он заявил, что Иран готов работать с Соединенными Штатами, чтобы скоординировать шаги по возвращению к сделке.

"Структура нашего министерства иностранных дел во многом ориентирована на безопасность", - говорит Зариф. По словам Зарифа, его оставляли в неведении относительно некоторых действий правительства, что иногда ставит его в неловкое положение. Как рассказал Зариф, ночью, когда Иран решил отомстить Соединенным Штатам за убийство генерала Сулеймани, двое командующих силами "Кудс" встретились с премьер-министром Ирака Адилем Абдулом-Махди (Adel Abdul Mahdi) и сообщили ему, что через 45 минут Иран направит ракеты на военную базу, где размещены войска США. Американцы узнали об атаке раньше самого Зарифа.

По словам Зарифа, бывший госсекретарь Джон Керри рассказал ему о том, что Израиль как минимум 200 раз атаковал иранские объекты в Сирии, министр был изумлен, услышав это. Также министр указал на сокрытие того факта, что на утро после атаки на авиабазу "Стражи [исламской революции]" сбили украинский авиалайнер в Иране, убив тем самым 176 человек, находившихся на борту.

"Стражи" с самого начала знали, что их ракеты поразили самолет, но признали это только через три дня. Вскоре после падения самолета Зариф участвовал в небольшой встрече совета национальной безопасности с двумя высокопоставленными военными командирами. Он сказал, что мир будет требовать объяснений. Командиры, по словам Зарифа, набросились на него и сказали ему разместить твит, что новость фальшивая.

"Я сказал: „Если он был сбит ракетой, скажите нам, чтобы мы могли придумать, как все разрешить", - вспоминает Зариф. - Бог мне свидетель, они отреагировали на мои слова так, будто я сказал, что бога нет".

Оригинал публикации: Iran"s Foreign Minister, in Leaked Tape, Says Revolutionary Guards Set PoliciesОпубликовано 25/04/2021

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619515020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Телеграмма соболезнования в связи с кончиной экс-министра финансов Казахской ССР Александра Бацулы
- Сенаторы рассмотрят законопроекты по земельным отношениям и коллекторской деятельности
- А. Мамин встретился с генеральным директором ОАО "РЖД" О. Белозеровым
- А. Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты партии "Nur Otan"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года №255
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 2021 года №261
- Жизнь взаймы или кредитная история современного Казахстана
- В Алматы жильцы десятков домов, попавших под снос, подозревают власти в сговоре с застройщиками
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  