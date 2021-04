Cтражи на страже. Кто управляет Ираном? - New York Times

12:17 27.04.2021

В Иране разразился политический скандал на фоне обнародования аудиозаписи, раскрывшей миру особенности внутренней политики страны. На ней глава МИД Ирана подтверждает то, о чем многие уже давно подозревали: его роль в качестве представителя Исламской Республики на мировой арене жестко ограничена. По его словам, решения диктуются высшим руководителем или Корпусом стражей исламской революции.

The New York Times (США): в просочившейся записи министр иностранных дел Ирана сказал, что политику определяют Стражи революции

Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана, описал противостояние с могущественным и широко почитаемым военным лидером Касемом Сулеймани



Фарназ Фассихи (Farnaz Fassihi)

Внедавно просочившейся аудиозаписи, позволяющей заглянуть за кулисы борьбы за власть между иранскими лидерами, министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф (Mohammad Javad Zarif) рассказал, что Корпус стражей исламской революции отдает приказы, отвергая многие решения правительства и игнорируя советы.



В какой-то момент записи, появившейся в воскресенье, Зариф отошел от почтительной официальной линии в отношении генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, убитого Соединенными Штатами в январе 2020 года. Сулеймани был командующим Силами "Кудс", элитным подразделением Корпуса, иностранной ветвью аппарата безопасности Ирана.



По словам Зарифа, генерал часто подрывал его действия, работая с Россией над срывом ядерной сделки между Ираном и мировыми державами и принимая стратегию в отношении долгой войны в Сирии, вредящую интересам Ирана.



"В Исламской Республике военная сфера на первом месте, - заявляет Зариф в трехчасовой записи разговора, который был частью устного исторического проекта, документирующего работу нынешней администрации. - Я жертвую дипломатией ради военной сферы, вместо того чтобы военная сфера служила дипломатии".



Аудиозапись появилась в критический для Ирана момент, поскольку страна обсуждает структуру возможного возвращения к ядерной сделке с Соединенными Штатами и другими западными странами. Переговоры через посредников проходили в Вене. Неизвестно, какой эффект эти откровения окажут, если вообще окажут, на переговоры или позицию Зарифа.



Разговор между Зарифом и его союзником - экономистом Саидом Лейлазом (Saeed Leylaz) - состоялся в марте и, как несколько раз повторяет сам Зариф, для записи не предназначался. Копия записи оказалась в руках базирующегося в Лондоне новостного канала Iran International, который сообщил первым об этой записи и поделился ей с The New York Times.



На этой записи Зариф подтверждает то, о чем многие уже давно подозревали: его роль в качестве представителя Исламской Республики на мировой арене жестко ограничена. По его словам, решения диктуются высшим руководителем или, зачастую, Корпусом стражей исламской революции.



Министр иностранных дел Ирана не стал подвергать сомнению подлинность аудиозаписи, но задался вопросом о мотиве утечки. Официальный представитель министерства Саид Хатибзаде (Saeed Khatibzadeh) назвал это "неэтичной политикой" и заявил, что просочившаяся часть аудиозаписи не отражает в полном объеме слова Зарифа о том, как он уважает и любит генерала Сулеймани.



В просочившейся части аудиозаписи Зариф, однако, высоко оценивает генерала и говорит, что они плодотворно работали вместе перед вторжением США в Афганистан и Ирак. Кроме того, он отмечает, что, убив Сулеймани в Ираке, Соединенные Штаты нанесли Ирану более разрушительный удар, чем если бы они уничтожили в ходе атаки весь город.



Однако, по словам Зарифа, некоторые действия генерала также навредили стране. В качестве примера министр рассказывает о действиях Сулеймани против ядерной сделки, которую в 2015 году Иран заключил с западными странами, в том числе Соединенными Штатами (в последствии администрация Трампа от него отказалась).



Как объяснил Зариф, Россия не хотела, чтобы эта сделка оказалась успешной, и "воспользовалась всем своим авторитетом", создавая для нее препятствия. Дело в том, что в интересы Москвы не входит нормализация отношений между Ираном и Западом. Генерал Сулеймани, говорит Зариф, посетил Россию, чтобы "уничтожить наши достижения", то есть ядерную сделку.



Зариф выражал несогласие с генералом Сулеймани и по другим направлениям. Он подвергал критике решение генерала разрешить российским военным самолетам пролетать над Ираном, чтобы бомбить Сирию. Кроме того, Зариф не согласен с решением перебросить военнослужащих и технику в Сирию при помощи государственной авиакомпании Iran Air, не поставив предварительно в известность правительство, и решением разместить в Сирии иранские сухопутные войска.

К вечеру воскресенья оппоненты Зарифа требовали его отставки, говоря, что он подверг угрозе национальную безопасность Ирана, раскрыв миру особенности внутренней политики страны. Даже сторонники Зарифа выразили обеспокоенность тем, что его слова могут повлиять на президентские выборы, назначенные на конец июня. По их мнению, комментарии министра могут навредить кандидатам от фракции реформ, с которой ассоциируется Зариф, усилив апатию избирателей и подозрения, что избранные чиновники на самом деле никакой власти не имеют.



Утечка записи произошла после серии нарушений безопасности в иранской разведке и правительственных кругах, связанных с двумя убийствами и двумя взрывами на ядерном объекте в Нетензе. По мнению бывшего вице-президента Мохаммада Али Абтахи (Mohammad Ali Abtahi), эта аудиозапись "эквивалентна краже иранских ядерных документов Израилем".



По словам некоторых аналитиков, аудиозапись подорвет авторитет иранских дипломатов в уязвимый период переговоров.



"Это связывает руки переговорщикам, - говорит Сина Азоди (Sina Azodi), нерезидентный член Атлантического совета. - Запись показывает, что Зариф не пользуется уважением дома, и в целом демонстрирует, что внешнеполитический курс Ирана продиктован стратегией военных, а сам Зариф - никто".



На записи Зариф признает, что, когда дело касается переговоров, он связан не только решениями высшего руководителя Великого аятоллы Али Хаменеи, но и приказами стражей. По словам Зарифа, Хаменеи недавно "жестко осудил" его за отступление от официальной линии, когда он заявил, что Иран готов работать с Соединенными Штатами, чтобы скоординировать шаги по возвращению к сделке.



"Структура нашего министерства иностранных дел во многом ориентирована на безопасность", - говорит Зариф. По словам Зарифа, его оставляли в неведении относительно некоторых действий правительства, что иногда ставит его в неловкое положение. Как рассказал Зариф, ночью, когда Иран решил отомстить Соединенным Штатам за убийство генерала Сулеймани, двое командующих силами "Кудс" встретились с премьер-министром Ирака Адилем Абдулом-Махди (Adel Abdul Mahdi) и сообщили ему, что через 45 минут Иран направит ракеты на военную базу, где размещены войска США. Американцы узнали об атаке раньше самого Зарифа.



По словам Зарифа, бывший госсекретарь Джон Керри рассказал ему о том, что Израиль как минимум 200 раз атаковал иранские объекты в Сирии, министр был изумлен, услышав это. Также министр указал на сокрытие того факта, что на утро после атаки на авиабазу "Стражи [исламской революции]" сбили украинский авиалайнер в Иране, убив тем самым 176 человек, находившихся на борту.



"Стражи" с самого начала знали, что их ракеты поразили самолет, но признали это только через три дня. Вскоре после падения самолета Зариф участвовал в небольшой встрече совета национальной безопасности с двумя высокопоставленными военными командирами. Он сказал, что мир будет требовать объяснений. Командиры, по словам Зарифа, набросились на него и сказали ему разместить твит, что новость фальшивая.



"Я сказал: „Если он был сбит ракетой, скажите нам, чтобы мы могли придумать, как все разрешить", - вспоминает Зариф. - Бог мне свидетель, они отреагировали на мои слова так, будто я сказал, что бога нет".



