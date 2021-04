Китай победил Голливуд его же оружием

12:26 27.04.2021

Кассовые сборы Поднебесной поражают размахом



Антон Чаблин



В Голливуде наконец-то появился собственный китайский супергерой - Шан-Чи, который виртуозно владеет боевыми искусствами. Гигантская азиатская диаспора по всему миру празднует это как культурную и политическую победу.



Играет супергероя китайско-канадский актер и каскадер Симу Лю, которого сравнивают с легендарным Брюсом Ли, несколько десятилетий считавшемся образцом "азиатского" стиля в Голливуде. И теперь критики пишут, что Шан-Чи - это современная интерпретация Брюса Ли.



Marvel считает китайские деньги



Уже через пять дней после выхода первый трейлер боевика "Шан-Чи и легенда о десяти кольцах" собрал на YouTube более 15 миллионов просмотров. Большинство интернет-комментаторов пишут, что пришло время увидеть реальное представительство азиатов в главной голливудской франшизе, которая уже принесла своим создателям почти $ 23 млрд. Теперь продюсеры радостно потирают руки, ожидая огромные прибыли, которые благодаря Шан-Чи они смогут заработать на азиатских рынках.



Тем более, что время для проката "Шан-Чи и легенды о десяти кольцах" выбрано идеальное: кинотеатры Китая, который первым на планете объявил о почти полной победе над пандемией коронавируса, сейчас открываются дли зрителей. А учитывая, что новый супергеройский боевик ориентирован именно на азиатские рынки, очевидны его коммерческие перспективы.



Возможно, на горизонте даже появятся сиквелы. Тем более, что компания Marvel не потерпит ни одного финансового провала, который запятнал бы ее международно признанный бренд. Напротив, студия ожидает колоссальной отдачи от своих инвестиций.



Американский рекорд превзошли втрое



Кассовые сборы в материковом Китае в нынешнем году уже превысили $ 3 млрд. Это уже приблизилось к размеру кассовых сборов, показанные киноиндустрией в США в течение прошлого года. Впрочем, если китайский рынок продолжит расти такими же темпами, то он может повторить рекордные показатели в $ 9,1 млрд, продемонстрированные американским рынком в 2019 году.



Китай может похвастаться четырьмя из пяти самых популярных и кассовых фильмов нынешнего года, в том числе семейная драма "Привет, мама" и приключенческая комедия "Детектив из Чайнатауна 3".



Достаточно сказать, что во всем мире "Привет, мама" заработала более $ 820 миллионов, а "Детективы из Чайнатауна 3" - более $ 686 млн. Единственным международным фильмом не из Китая, попавшим в пятерку самых кассовых, оказался "Годзилла против Конга", заработавший $ 393 млн, в том числе $ 177 в Китае. Это более чем вдвое превышает кассовые сборы фильма в Северной Америке.



Новость о китайских кассовых сборах буквально взорвала соцсети Поднебесной. Посты с хэштегами top five at the box office are all homegrown films (пятерка лучших - это наши фильмы) заработал за считанные дни 300 миллионов репостов.



Лунный новый год как драйвер индустрии



Рост внутренних кассовых сборов в Китае, по-видимому, также были поддержаны жесткими ограничениями во время пандемии. Например, были практически невозможны международные поездки, и китайские власти предприняли значительные усилия во время Лунного Нового года, чтобы побудить людей избегать внутренних поездок во время отпуска. На этом фоне китайская версия голливудского агрегатора кассовых сборов BoxOffoceMojo подсчитал, что 44% китайцев посмотрели больше фильмов во время праздников 2021 года, нежели в 2019 году. При этом в опросе агрегатора не упоминался прошлый год, когда китайские кинотеатры были практически полностью закрыты из-за пандемии.



Восстановление китайского кинематографа - важнейшая новость для всей мировой индустрии. Дело в том, что еще в мае прошлого года Китайская киноассоциация сообщила, что почти 40% кинотеатров в стране находятся под угрозой закрытия. Теперь же, видимо, угроза устранена. Более того, все прошлые цифры оказались многократно превзойдены.



Китайский зритель демонстрирует готовность смотреть самые разные фильмы. Так, одним из рекордсменов проката оказалась остросоциальная картина на тему семейных отношений "Сестра" и романтическая мелодрама "Маленький красный цветок", выпущенный в последний день прошлого года.



Соскочить со сверкающего "Небоскреба"



Впрочем, дополнительным импульсом для восстановления китайского рынка станет ориентация голливудских мейджоров на специфику Китая. Достаточно вспомнить привлечение популярных китайских (и особенно гонконгских) актеров и локаций в недавние громкие проекты "Мег. Монстр глубины" или "Небоскреб".



Впрочем, у этой медали есть и оборотная сторона. В Голливуде есть уже несколько порядком затасканных актеров вроде Аквафины, которая появляется почти в каждом американском фильме на китайскую или азиатскую тему.



Однако кастинг одних и тех же китайских актеров не дает фильмам надлежащего культурного разнообразия. Но главное, что уже давно завершилась эпоха маргинализации и стереотипизации азиатов в голливудских постановках. Следующий этап, уверены кинокритики, - это создании в Голливуде фильмов, которые рассказывают реальные китайские и гонконгские истории, а не просто используют яркий городской пейзаж в качестве привлекательного фона в своих фильмах, как в картине "Небоскреб" с Дуэйном Джонсоном.



Вероятно, первым фильмом такого тренда станет именно "Шан-Чи и легенда о десяти кольцах".