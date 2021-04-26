Чехи признались в контрабанде оружия в горячие точки, но их никто не осудил

12:28 27.04.2021 Западу можно все, нам - ничего



Дмитрий Родионов

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Вадим Трухачев

Владимир Лепехин



Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев подтвердил, что его компания EMCO поставляла оружие на Украину после 2014 года, в разгар конфликта на юго-востоке страны.



По словам болгарского оружейного барона, орудия смерти хранились на складе в Чехии. То есть речь идет о том самом складе боеприпасов в деревне Врбетице, где в октябре и декабре 2014 года с разницей в сорок дней случились два взрыва. В результате погибли два человека, в чемм Чехия сегодня обвиняет российские спецслужбы в лице мифических Петрова-Боширова.



Свое признание, как сообщает РБК, Гебрев сделал в письме, которое он отправил в редакцию The New York Times.



Примечателен тот факт, что ранее болгарский бизнесмен утверждал, что EMCO прекратила экспорт боеприпасов на Украину в начале конфликта, и оружие, хранившееся на чешских складах, не было предназначено для экспорта в эту страну. Однако в письме изданию он признал, что компания в конце 2014 года заключила контракт с "уполномоченными украинскими компаниями".



NYT также ссылается на бывшие и действующие должностные лица Украины, которые на условиях анонимности сообщили изданию, что EMCO в 2014 году подписала контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных. При этом на коробках с боеприпасами было указано, что они предназначены для отправки в Таиланд, это было сделано, чтобы те, кто симпатизирует России, не смогли воспрепятствовать поставкам.



В общем, налицо самая настоящая контрабанда оружия, причем в горячую точку, с соблюдением маскировки и конспирации и заметанием следов.



К тому же совсем не факт, что вооружение и боеприпасы предназначались для украинской армии, а не для незаконных вооруженных формирований - всевозможных нацбатов-тербатов и прочих карманных армий Коломойского и других украинских олигархов. В том бардаке, который был на Украине в 2014-м и продолжается сейчас, потоки оружия вряд дли мог хоть кто-то официально контролировать.



Сам Гебрев отрицал, что его компания неправильно маркировала товары на экспорт. Однако, по словам собеседника газеты, несмотря на это, российские власти узнали о поставках и потребовали от Болгарии, чтобы они прекратились.



17 апреля чешское издание Respekt сообщило, что на склад во Врбетице должны были поставить боеприпасы, предназначенные для "одного из крупных болгарских торговцев оружием", который затем собирался продать их украинским военным, "что не понравилось бы Москве". Издание не назвало имени бизнесмена, но напомнило, что полиция Болгарии заподозрила "сотрудников российской разведки" в двух попытках отравления Гебрева в 2015 году.



Судя по всему, все эти откровения призваны убедить западного читателя в том, что у России бы мотив взорвать этот склад. Как бы там ни было, но учитывая, что оружия предназначалось всяким нацбатам, устраивавшим геноцид населения Донбасса, уничтожение этого оружия вполне можно объяснить. Тем более, что оно предназначалось еще и сирийским боевикам. Если у государства есть опасение, что подобные поставки могут угрожать безопасности мирного населения и его военнослужащим, государство просто ОБЯЗАНО использовать любые меры, чтобы прекратить такую преступную практику.



Впрочем, Запад это едва ли смутит - ведь ВСУ и нацбаты для них это законные силы Украины, которыми та борется с "сепаратистами", а сирийские боевики - "борцы за свободу против кровавого режима Башара Асада".



А ведь стоит вспомнить, что российского бизнесмена Виктора Бута американцы по сути выкрали, а потом осудили именно за "контрабанду оружия" со слабой доказательной базой. В то же время в случае во Врбетице речь идет как раз о доказанной контрабанде - ее организатор сам признался. Но Запад предсказуемо закроет глаза…



- Для руководства чешских спецслужб помощь Украине - это не скандал, - считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. - Ими руководят завзятые русофобы, для которых вооружение Украины - вещь благая, а то, что сама Чехия делала это весьма осторожно и ограниченно, - плохо. С их точки зрения Гебрев занимался благим делом. А сирийская часть истории - тут тоже ничего такого. Коллективный Запад, ЕС и НАТО тоже поддерживает исламистскую оппозицию. Так что наша оценка случившегося полностью противоположна тому, о чем думают чешские русофобы.



"СП": - Как понимать это заявление? Семь лет назад вовлеченность Гебрева не особо афишировалась, чего он вдруг решил признаться то? Ранее болгарский бизнесмен утверждал, что EMCO прекратила экспорт боеприпасов на Украину в начале конфликта, и оружие, хранившееся на чешских складах, не было предназначено для экспорта в эту страну. Молчал бы, никто за язык не тянул…



- Вероятно, с Гебревым могли "поговорить" и представители чешской BIS, и их болгарские коллеги, и даже ЦРУ. Сейчас все средства хороши для того, чтобы хоть как-то оправдать появление "Петрова и Боширова" в чешской глуши, и поддержать случившееся из-за этого полное разрушение российско-чешских отношений. Хотя это бред полный - хранящееся там оружие могло помочь Украине максимум в течение одного дня. Переломить ход войны в Донбассе оно никак не могло. Но на войне все средства хороши, включая откровенную дезу…



"СП": - Создается впечатление, что все эти откровения призваны убедить западного читателя в том, что у России был мотив взорвать этот арсенал.



- Абсолютно согласен. В противном случае даже настроенные к России неблагожелательно люди зададутся вопросом, что делали в местечке Врбетице Петров и Боширов, зачем им такой маленький склад… Тем более, что в 2014 году Россия еще не отправила войска в Сирию.



"СП": - Вообще речь идет о контрабанде оружия, неважно, как Запад относится к Украине и сирийским боевикам. Ничего не смущает? Того же Бута судили как раз за это…



- Двойные и даже пятерные стандарты в этом деле - вещь вполне устоявшаяся. Гебрева давно уже пора признать личным врагом России. И всех, кто вооружает украинский режим, также.



"СП": - Будет ли Москва как-то реагировать на откровения Гебрева? Может ли использовать их для контратаки?



- Это надо использовать не только для контратаки на Гебрева, но и для контратаки в отношении чешских спецслужб, которые проявили себя передовым отрядом по борьбе с Россией. Собственно, чешская BIS им и является, и эта история стала лишним тому доказательством. Не надо ее недооценивать, по ней надо всерьез ударить. Она опасна и как часть НАТО, и сама по себе.



Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин считает, что Гебреву кто-то заплатил за "свидетельские показания":



- А вообще почему мы удивляемся? На Западе все так: когда им выгодно, говорят "нет" или "да", а когда конъюнктура меняется, говорят прямо противоположное и не краснеют. В поставках оружия нацистам Украины так или иначе участвовали все страны НАТО, и не только в поставках оружия, но также в пропагандистской и политической поддержке бандеровского режима.



"СП": - Выходит, чехи, пытаясь найти повод поссориться с Россией, вытащили га свет божий неприятную для них самих историю? Как они будут оправдываться, что на их территории складировались боеприпасы, предназначенные Украине? Там еще вроде сирийским боевикам тоже. Или скажут, мол, а что такого? На репутации Чехии это никак не отразится?



- Понятно, что чехи в истории со "взрывами складов" - просто-напросто пешки. Им сказали их хозяева запустить против России очередную фейковую историю - они сделали. Правда, сделали это настолько топорно (приплели к истории со складами, где все мохом поросло, еще и "канонических" Петрова с Бошировым), что многие российские эксперты стали подозревать чешские спецслужбы в намеренном стебе - чтобы умные люди в руководстве России не принимали все за чистую монету.



А вот по поводу репутации - а к чему она в эпоху тотальных деконструкций? И перед кем чехам держать лицо? Перед кем оправдываться? Перед политическими проститутками из Вашингтона или может перед политическими клоунами из ЕС? Такого понятия, как "международная репутация" уже не существует: западные страны за последние лет двадцать такого наворочали в геополитике, что у любой страны, входящей в НАТО или в ЕС, может быть только одна репутация - лгунов, насильников, политических рэкетиров и пособников нацистов.



"СП": - Тут еще немецкий журнал откопал интересное. Судя по всему, речь идет о запрещенных минах, которых на территории Чехии вообще не должно было быть. Что они на это скажут?



- Да не собираются чехи кому-то что-то объяснять. Все ведь всем давно понятно. В том числе и то, кто контролирует сегодня чешскую политику. Так что вопрос с очередным русофобским выпадом Праги в сторону Москвы - это не вопрос международного права, но вопрос проамериканского или пробританского холуйства - вот и все.



"СП": - При этом, по словам источника NYT, российские власти узнали о поставках и потребовали от Болгарии, чтобы они прекратились. То есть у России все же был мотив взрывать этот склад? Даже если наши спецслужбы и подорвали этот склад, то действовали они совершенно правильно, предотвращая контрабанду оружия в горячую точку…



- Согласно этой логике, у России был мотив взорвать все НАТОвские склады, с которых шли поставки оружия, оборудования и обмундирования на Украину. Но они почему-то "взорвали" склад именно в Чехии. Впрочем, логика чешского МИДа еще более дурацкая, но массовый европейский обыватель ей верит: он ведь не разбирается в том, чем военный склад отличается, например, от продуктового. Он думает, что если Россия где-то что-то взорвала, пусть даже на своей территории, пусть даже не взорвала, а ее взорвали, то она все равно должна быть осуждена и ошельмована просто потому, что это у них принято. Ритуал такой.



"СП": - При этом Бута американцы выкрали и осудили как раз по обвинению в "контрабанде оружия". Чего они сейчас молчат?



- Никто среди хозяев Запада при нынешнем миропорядке не собирается вести какие-то диалоги с прессой, а тем более с Россией. В информационном пространстве с точки зрения американского "волка" и подпевающих ему шакалов должно быть представлено только одно мнение, и не важно, что оно лживое. Оно в принципе и должно быть лживым (в пользу самих лгунов) - такова сегодня политика "мирового гегемона", сваливающегося в тотальный беспредел.



Что же касается заключения Бута в тюрьму, то это было показательным актом - сигналом русским военным и бизнесменам не заходить на те оружейные рынки, на которые им не разрешает Вашингтон. Бут - не преступник, а заложник американской бандитской политики.



"СП": - Президент Чехии заявил, что доказательств присутствия "российских агентов" на складе боеприпасов не было в отчетах контрразведки. У них там левая рука не знает, что делает правая? Разведка подчиняется президенту Чехии или президенту США?



- Президент Чехии не подчиняется американцам, а потому может говорить правду. В отличие от представителей чешских спецслужб, которые полностью контролируются американскими спецслужбами. При этом в руководстве Чехии особо и не скрывают такое положение дел. Не скрывают, но ничего поделать не могут. Источник - СвободнаяПресса

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