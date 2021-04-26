Сагинтаевы мутки. В Алматы жильцы десятков домов, попавших под снос, подозревают власти в сговоре с застройщиками

15:48 27.04.2021

Точечная застройка Алматы, которую недвусмысленно запретил президент Токаев, теперь легализуется под видом программы реновации



Александра Алехова, 365info.kz, 27 апреля



Известная журналист и общественник Ольга Гумирова на своей странице в Facebook рассказала, как некая строительная компания из Западного Казахстана намеревается в очень "вкусном" месте возвести 12-этажные дома.



Было ваше - стало наше?

"На днях узнаем - наши дома, в которых все квартиры в частной собственности, акимат Бостандыкского района таки решил снести и передать землю под коммерческую застройку другому частнику", - написала Гумирова. - "То есть без суда и следствия выкидывает нас из наших же квартир и дарит или продает наши квадратные метры весьма недешевой земли, район-то престижный, какому-то строительному олигарху в частную собственность! Ну да, обещают выделить в 12-этажках "чертинакаком" этаже на разломе квартиры, равные по площади.

Но сначала люди, чьи дома снесут первыми, должны будут неизвестно сколько лет кантоваться во временном жилье без ордеров на квартиру и без прописки. Одна моя знакомая вот так 8 лет ждала новоселья

То есть бывшие владельцы частной собственности будут ожидать, когда их заселят в квартиры в статусе бомжей. Денег на выкуп жилья по коммерческой стоимости у застройщика нет, но очень хочется что-то построить? Рассчитываться будут с прибыли от продажи жилья? Известная и весьма распространенная схема.

Вроде такое уже было в нулевых, когда застройка закончилась грандиозным кризисом, и государству пришлось за счет бюджета достраивать дома. Каким словом назвать происходящее? Право гражданина распоряжаться своей частной собственностью по собственному усмотрению? Не, не слышали!

Если раньше строительные компании свои делишки по отъему жилья и земли у горожан проворачивали через "некночипомянутый" "Алматыжер" (без акиматов там, конечно, тоже не обошлось), то теперь решили захват производить без посредников.

Акиматы взяли на себя роль рейдеров и сами отнимают частную собственность жителей города, добропорядочных налогоплательщиков, в пользу олигархов?

И такой беспредел творится не только в Бостандыкском районе с жителями квадрата улиц Ауэзова - Бухар жырау - Манаса - Габдуллина, но и по всему городу".



Программа больших посадок

На этой волне и политолог Данияр Ашимбаев вспомнил ранее случившиеся "посадки" чиновников, участвовавших в коррупционных схемах с жильем.

"Акимат Алматы собирается снести 708 жилых домов, которые объявил ветхими, якобы по заявлению жильцов", - написал политолог. - "Бюджет программы "реновации" по сносу и строительству новых многоквартирных жилых домов оценен в 50 млрд тенге. Одновременно продвигается проект в рамках той же реновации по капитальному ремонту большого количества аварийных объектов. Который ранее двигался в рамках других программ.

Суть последнего в том, что акимат и уполномоченные им конторы пропихивают безумно завышенные сметы, на которые навязывают жильцам кредиты

Если память не изменяет, по хищению средств по этим программам уже было арестовано и осуждено несколько чиновников, включая районного акима.

При этом на фоне надвигающегося строительно-коррупционного апокалипсиса акимат Алматы отказывается рассекретить списки земельных участков, проданных под застройку, в том числе под запрещенную точечную.

Санкционируется строительство "человейников" без соответствующей социальной инфраструктуры. Фиксируемое активистами и специалистами новое строительство в городе ведется с нарушениями строительных, экологических и иных норм. Игнорируются прямые запреты и поручения и Елбасы, и президента Токаева".



Место лакомое, но опасное

И тут же выясняются некоторые подробности той самой планируемой застройки западно-казахстанской компанией "вкусного" квадрата возле знаменитой алматинской выставки. Оказывается, еще год назад жильцы сносимого квартала собрали подписи об отказе от сносах их домов.

Ольга Гумирова говорит, что они совершенно не ветхие, а многие дома и вовсе капитально отремонтированы. Да, они не по 12 этажей, мода на которые захлестнула Алматы в последние годы строительного бума. Но в том районе и строить ничего высотного нельзя.

- В нашем районе находится тектонический разлом и грунтовые воды близко к поверхности, - рассказала Ольга. - Именно по этой причине несколько лет назад "Базис-А" отказался от строительных работ на нашем участке.

Есть даже "памятник", который никак не достроят, - гостиница, подвал которой во время строительства постоянно топило

Разве это не показатель того, что места для плотной точечной застройки надо выбирать более осмысленно? К тому же сейчас в наших 2-3-этажных домах живут три с лишним сотни людей. А по планам застройщика жильцов станет около 4 тысяч. Только вот никто из нас так и не увидел, где в проекте застройки нашего квартала социальные объекты? Их нет!

По словам журналиста, акимат Бостандыкского района был готов к недовольству жителей сносимого квадрата. А потому всякий раз общественные слушания проходят дистанционно, на онлайн-площадках.

- Это очень удобный ресурс для власти, которой надо снести наши дома, - говорит Ольга Гумирова. - Ведь как минимум одна треть наших жильцов пенсионеры. У них либо кнопочные телефоны без интернета, либо они не умеют пользоваться онлайн-платформами

Больше всего нас пугает неизвестность временного проживания на птичьих правах без какой-либо гарантии со стороны застройщика. Как нам объяснили, работает он по системе долевого участия будущих жильцов в строительстве. Следовательно, если в процессе что-то пойдет не так, неизвестно, с кого спрашивать за наши деньги и наше жилье.

В ближайшее время редакция опубликует комментарии акимата и застройщика.