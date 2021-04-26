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Казахстан закупил миллион доз китайской вакцины. На свое производство не хватило пузырьков?
16:01 27.04.2021

Казахстан закупил миллион доз китайской вакцины Sinopharm, выпускаемой в Объединенных Арабских Эмиратах под названием Hayat-Vax, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Самрук-Казына" профинансировал закуп одного миллиона доз вакцин от COVID-19, что позволит вакцинировать 500 тысяч человек. Поставка будет обеспечена в рамках соглашения фонда с Министерством здравоохранения и "СК-Фармацией".

В "СК-Фармации" сообщили, что стоимость одной дозы 31,1 доллара, общая сумма составляет 31 100 000 долларов. График поставки: апрель - 400 000 доз, май - 600 000 доз.

Ранее стало известно, что китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm доставят в Актюбинскую область. Планируется привить ею работников компании "Самрук-Казына", то есть сотрудников крупных нефтяных компаний, работающих в регионе. Затем ею будут обеспечены жители региона.

Власти Казахстана заявляли, что до конца апреля в Казахстан планируют поставить 500 тысяч доз вакцины от коронавируса не российского и не казахстанского производства.

Источник - Tengrinews.kz
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