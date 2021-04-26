 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер актер, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"
18:40 27.04.2021

Умер актер из "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе

ТБИЛИСИ, 27 апр - РИА Новости. Известный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе умер на 86-м году жизни, сообщил телеканал "Рустави 2".

В середине февраля его госпитализировали в тбилисскую клинику в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией.



В конце ноября прошлого года артист переболел коронавирусом. В декабре его брат Имери Кавсадзе заявил РИА Новости, что актер вылечился и чувствует себя хорошо, несмотря на то, что его подключали к аппарату искусственного дыхания.

Кахи Кавсадзе родился в семье потомственных музыкантов. В 1959 году он окончил Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели.

Артист снялся более чем в 80 фильмах. Фразы его известных киногероев Дон Кихота и Абдуллы из культового фильма "Белое солнце пустыни" разошлись на цитаты. Именно эта роль стала визитной карточкой в карьере Кавсадзе. Он также сыграл в "Мелодиях Верийского квартала", "Древе желания" и "Покаянии".

В 2009 году актер получил Государственную премию имени Котэ Марджанишвили, а в 2010-м стал лауреатом Государственной премии имени Шота Руставели. В 2008 году перед театром Руставели в центре Тбилиси открылась звезда Кахи Кавсадзе.

Источник - РИА Новости
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