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|Умер актер, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"
18:40 27.04.2021
Умер актер из "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе
ТБИЛИСИ, 27 апр - РИА Новости. Известный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе умер на 86-м году жизни, сообщил телеканал "Рустави 2".
В середине февраля его госпитализировали в тбилисскую клинику в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией.
В конце ноября прошлого года артист переболел коронавирусом. В декабре его брат Имери Кавсадзе заявил РИА Новости, что актер вылечился и чувствует себя хорошо, несмотря на то, что его подключали к аппарату искусственного дыхания.
Кахи Кавсадзе родился в семье потомственных музыкантов. В 1959 году он окончил Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели.
Артист снялся более чем в 80 фильмах. Фразы его известных киногероев Дон Кихота и Абдуллы из культового фильма "Белое солнце пустыни" разошлись на цитаты. Именно эта роль стала визитной карточкой в карьере Кавсадзе. Он также сыграл в "Мелодиях Верийского квартала", "Древе желания" и "Покаянии".
В 2009 году актер получил Государственную премию имени Котэ Марджанишвили, а в 2010-м стал лауреатом Государственной премии имени Шота Руставели. В 2008 году перед театром Руставели в центре Тбилиси открылась звезда Кахи Кавсадзе.