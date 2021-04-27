 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как пандемия быстро нас состарила: "Мне 40, но я чувствую себя на 72", - Le Figaro
21:53 27.04.2021

27 апреля 2021 г.
Офелия Остерман | Le Figaro

"Им от 20 до 40 лет, и после более чем года пандемии у них возникает странное ощущение, будто им стало больше на десять лет. Люди быстро постарели - таковы побочные потери эпидемии", - пишет Le Figaro.

"Мне 40 лет, но я чувствуя себя на 72 года". Так отвечает Камилла на вопрос о своем возрасте. Причина тому пандемия, общенациональный комендантский час и три карантина. Точнее в ее случае - отсутствие новизны и однообразная повседневная жизнь, заставляющая ее "увядать". "Когда ты что-то ощущаешь впервые, в тебя словно впрыскивают эликсир молодости, теперь мы испытываем смертную скуку, больше нет сюрпризов, - описывает она. - Мы чувствуем это в наших телах, мы больше устаем. И в наших разговорах тоже: сейчас в кругу друзей мы говорим о еде и своем здоровье, это удручает".

"(...) В доковидовом мире 28-летняя Дафна выходила из дома каждый вечер. Поэтому для молодой женщины наступила черная полоса. "Раньше, когда я вечером оставалась дома одна, мне казалось, что я упускаю какое-то событие общественной жизни, - рассказывает она. - Сегодня, поскольку ничего нельзя, я пью травяной чай перед экраном Netflix, я гораздо более рационально потребляю алкоголь, ложусь спать раньше... Все это ассоциируется у меня с признаками "старости".

"(...) В условиях пандемии наша жизнь отходит "от стереотипов жизни молодых людей, - комментирует Доминик Пикар, психосоциолог, специализирующийся на межличностных отношениях. - У нас возникает ощущение, что мы ведем жизнь, которая, по нашим представлениям, ближе к той, которую ведут довольно зрелые люди".

"20-лет студентка Лола, которая учится на медсестру, подтверждает: "Я веду жизнь, которую, как принято считать, люди ведут в зрелом возрасте, после того, как они уже всем насладились". Молодая женщина мечтает испытать то, что ей "суждено испытать сейчас".

​"(...) По мнению философа Мари Робер, старость, которая ощущается после более чем года пандемии, связана с огромной усталостью, застывшим миром, отсутствием горизонта. Она объясняет: "Постоянное повторение заставляет нас чувствовать себя погрязшими в привычках. Внезапно все возможности закрываются, в то время как возможности у нас ассоциируются с молодостью, а все застывшее с людьми гораздо старше".

"(...) Наша способность представлять будущее сталкивается с лишением свободы в пространстве, - продолжает Мари Робер. - Впервые мы отдаем себе отчет в том, что свобода передвижения ограничивает свободу мысли. Сам факт ограничения вводит новые концепции: теперь, например, вы смотрите на часы в 19:00. Но ведь в 19:00 все только начинается! Тем более, когда вы молоды".

"(...) Я больше увлекаюсь прогнозированием, больше понимаю, что то, чего я лишаю себя сейчас, это деньги на будущие развлечения, - комментирует 28-летний Пьер. - У меня также появилось много времени, чтобы подумать о том, каким взрослым человеком я хочу стать".

"(...) Если раньше Дафна "через вечер в баре ела мясную нарезку", то теперь она задумывается о сезонных фруктах и овощах, чтобы уравновесить более сидячий образ жизни. "И когда я выбираю себе наряд, я ищу не что-то "красивое", а что-то удобное, практичное".

"(...) Смерть не является частью мира молодежи, - поясняет Доминик Пикар, - но нас постоянно с ней сталкивают". "Болезнь теперь банальна и очень распространена, - указывает Мари Робер. - Мы не видим ее, но мы ее боимся, она стала частью нашей повседневной жизни и мешает нам строить свободные отношения". (...) "Даже в своем непослушании, например, игнорировании комендантского часа, мы думаем о стратегиях, которые необходимо разработать. Мы постоянно чем-то обусловлены", - добавляет философ.

"(...) 25-летняя студентка-психолог Шарли, привыкшая к вечеринкам, которые начинаются в 22:00 и заканчиваются в полдень следующего дня, признается, что эпидемия ослабила ее энтузиазм. "Я скучаю по вечеринкам, но я приняла образ жизни, из-за которого чувствую себя не так уж и плохо: я меньше пью, лучше ем, больше сплю. Я выпала из ритма и уже больше не хочу его придерживаться", - утверждает она.

"(...) Я чувствую, что все больше и больше понапрасну трачу свою молодость, - признается 20-летняя Лола. - Я понимаю, что никто не делает это специально, но я задумываюсь о том, что мое поколение будет лишено прав на то, что прожили другие".

"(...) Я убеждена, что мы быстро привыкаем ко всему, - полагает Мари Робер, - силу жизни трудно остановить. Но даже когда все вернется на круги своя, мы почувствуем себя ослабленными. В масштабе долгой жизни, для "состоявшегося" человека это время не потеряно; молодым людям будет труднее".

Источник: Le Figaro

Источник - Инопресса
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