Турция может сделать США очень больно, - Таха Даглы

21:56 27.04.2021

Haber7, Турция



Закрыть американские базы на территории Турции, демонтировать РСЛ в Кюреджике и, наконец, выслать американского посла из страны... Все эти шаги Анкара может предпринять в ответ на заявления Байдена о геноциде армян, но, по мнению автора, они малоэффективны и навредят самой Турции. Как турки могут наказать США?

Haber7 (Турция): какой мы должны дать ответ, чтобы причинить боль США?



Таха Даглы (Taha Dağlı)



Если Байден пытается наказать Турцию клеветой о геноциде, то, похоже, мы немало досадили США в период после 2016 года. Сейчас мы можем продолжить в том же духе и дать наиболее эффективный ответ США.



Закрытие американских баз, прежде всего Инджирлика.



Да, Турция может сделать это. Но насколько это будет эффективно - вот о чем мы должны думать.



Аналогичный шаг был сделан Правительством национального фронта в 1975 году в ответ на эмбарго, введенное после операции на Кипре.



В 2017 году тема Инджирлика обсуждалась на фоне напряженности в наших отношениях с Германией, и в итоге Германия вывела своих военных с базы Инджирлик. Немцы покинули Инджирлик и направились в Иорданию, где они находятся до сих пор.



Иными словами, Инджирлик был закрыт для Германии, однако они продолжают присутствовать в Иордании.



То же самое может быть в случае с США. Южнее Инджирлика, в Сирии, находится около 20 американских баз, поэтому важен ответ на вопрос о том, насколько Инджирлик незаменим для США.



На повестке дня должен быть поднят вопрос о ядерных вооружениях на базе Инджирлик.



Конечно, ядерное оружие, размещенное на базе, не менее важно, чем сама база. В Инджирлике находится около 50 единиц ядерного оружия. Возможно, Турция может дать Вашингтону более эффективный ответ не закрытием Инджирлика, а через эти ядерные вооружения, которые хранятся на базе и принадлежат США.



Демонтаж РЛС в Кюреджике.



В Кюреджике провинции Малатья находится радиолокационная база. Это база НАТО. РЛС была установлена в Кюреджике в результате решения, принятого на саммите НАТО в Лиссабоне в 2010 году. В то время из-за РЛС в Кюреджике Иран даже выражал недовольство в адрес Турции. Стратегически Кюреджик - пожалуй, уникальная точка в плане защиты западного мира от угроз с востока. И поэтому ценен. Может ли Турция закрыть эту базу? Да, может. Однако это станет в большей степени проблемой НАТО, нежели США, и здесь Турция как союзник может столкнуться с риском вытеснения из НАТО. Турция, что бы она ни сделала, не должна отделяться от НАТО. Не потому что НАТО полезна Турции, а поскольку Турция в любом случае должна оставаться в НАТО. Отделение Турции от НАТО будет означать вступление греков-киприотов в альянс.



Высылка американского посла из страны.



Турция может выслать американского посла из страны, но что она получит, сделав это? Это тоже очень важно.



Ведь если мы вышлем их посла, они депортируют нашего посла. Тогда мы придем к ситуации подобно турецко-израильскому кризису, продолжающемуся с 2010 года.

Турция должна дать такой ответ, чтобы застать США врасплох своей реакцией.



При этом, давая ответ США, Турция не должна допустить полного разрыва отношений.



Высылка послов или выпады посредством НАТО могут повлечь за собой процессы, которые дойдут до дипломатической изоляции Турции. Возможно, администрация США этого и добивается, поэтому нужно хорошо просчитать, что такого рода действия принесут Турции и что отнимут у нее.



Мы можем нарастить активность в Ливии и Восточном Средиземноморье.



Соглашение Турции с Ливией кардинально изменило баланс сил в Восточном Средиземноморье. В этой связи Турция может демонстрировать реакцию, расширяя путь, который открывается здесь. Ведь шаги, предпринимаемые Турцией, будь то Ливия, Восточное Средиземноморье, Кавказ или Сирия, постоянно беспокоят США. Ведь, если сегодня Байден пытается наказать Турцию клеветой о геноциде, значит, шаги, предпринятые Турцией в регионе в период после 2016 года, немало досадили США, мы это четко понимаем.



Возможно, самым болезненным ответом будет Кипр.



Открытие Айя-Софии и Вароши - события, взволновавшие США. Давая ответ Вашингтону, мы можем также вовлечь в этот процесс Грецию и кипрских греков. Кипр - пожалуй, важнейшее оружие в этом отношении. Красная линия Турции - два государства на Кипре, в то время как США и ЕС пытаются навязать федерацию. Турция в ответ на клевету о геноциде должна предпринять шаги в направлении признания Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Великобритания подает некоторые сигналы в этом отношении, однако в кипрском вопросе на британцев не следует особенно полагаться. При этом есть и другие страны, которые станут альтернативой. Путем получения поддержки одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН также могут быть сделаны ходы в направлении признания ТРСК.



Мы можем создать базу в ТРСК.



Создание военно-воздушной или военно-морской базы в ТРСК также навредит США. Обеспечение международного признания ТРСК и вместе с тем создание военной базы в ТРСК могут быть хорошим ответом на атаку Байдена путем клеветой о геноциде.



Мы можем продолжать полным ходом операции против Партии "Демократический союз" (PYD) в Сирии.



Наш ответ также следует оценивать и с точки зрения региональных расчетов США. Например, Сирия. Операция "Щит Евфрата" 2016 года сорвала план США по обеспечению выхода PYD в Средиземное море. С проведением операции "Источник мира" в 2019 году в обеих палатах Конгресса США были приняты резолюции о геноциде. Мы можем сказать, что геноцид и PYD / Рабочая партия Курдистана - это взаимные шаги. В этой связи ответ на клевету Байдена о геноциде можно дать с помощью военных операций, которые полностью ликвидируют террористическую организацию PYD / РПК в Сирии.



Оригинал публикации: Nasıl bir yanıt vermeliyiz ki, ABD"nin canını yakalım?Опубликовано 27/04/2021