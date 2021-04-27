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Иран может изготовить 2-3 ядерные бомбы в течение 3-4 месяцев
22:17 27.04.2021

Владимир
Васильев

Получение Израилем поддержки своей жесткой позиции в отношении Ирана по СВПД со стороны США фактически будет означать повышение вероятности реализации силового сценария в отношении иранской ядерной программы. В случае крайне негативного развития ситуации не исключен и ограниченный ядерный удар США по Ирану с целью быстрого завершения военного конфликта.
Американский канал CNBC 17 апреля 2021 года опубликовал интервью с израильским отставным генерал-майором Амосом Ядлином. В 1981 году Ядлин лично, как пилот истребителя-бомбардировщика F-16, принимал участие в операции "Опера" по уничтожению иракского ядерного реактора "Осирак".

В 2007 году уже в качестве начальника военной разведки Израиля Амос Ядлин участвовал в планировании удара по секретному ядерному реактору в Сирии. Операция носила название "Фруктовый сад". Данный объект был полностью разрушен.

Смысл публикации канала CNBC изложен в ее названии "Израильский генерал, который помог уничтожить ядерные реакторы в Ираке и Сирии, говорит, что остановить Иран намного сложнее". По мнению отставного генерала, в нынешней ситуации, в отличие от ударов по ядреным объектам в Ираке и Сирии, нет эффекта неожиданности: Тегеран ждет этого нападения уже 20 лет.

Как отмечает Амос Ядлин, иранская программа "гораздо более укреплена и рассредоточена", в то время как ядерные программы Ирака и Сирии были сконцентрированы в одном месте. Ядерная инфраструктура Ирана находится на десятках объектов, многие из которых оборудованы на большой глубине в горных массивах. Кроме того, есть сомнения, что израильским спецслужбам известны все подробности о местонахождении всех элементов иранской ядерной программы.

Ядлин также указывает на достижения Ирана в области обогащения урана, где он дошел до символической отметки в 60%. Следует заметить, что для производства ядерного боеприпаса используется уран, обогащенный до 90%. Бывший глава военной разведки Израиля считает, что у Тегерана "может быть достаточно обогащенного урана, чтобы быстро получить две или три бомбы".

Ирану, возможно, еще предстоит проделать некоторую работу с точки зрения методов доставки и создания ядерного боеприпаса, полагает Амос Ядлин. В тоже время генерал не сомневается, что иранцы обладают необходимыми знаниями, как сделать ядерную бомбу.

В одном из открытых источников появилась оценка разведывательных служб Израиля, согласно которой Ирану для создания ядерного оружия осталось всего лишь 3−4 месяца. Сложившаяся ситуация побуждает Израиль действовать более напористо, и в первую очередь в отношении США.

На этой неделе в Соединенных Штатах должны пройти встречи директора "Моссада" Йосси Коэна, начальника штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Авива Кохави и советника по национальной безопасности Меира Бен-Шаббата со своими коллегами из профильных американских министерств, ведомств и служб. При этом данные контакты пройдут не в составе одной делегации, а по отдельности.

Главная цель визита израильских официальных лиц состоит в том, чтобы ужесточить позицию США по возобновлению ядерной сделки с Ираном - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Израиль хотел бы включения в это соглашение ряда дополнительных условий, касающихся иранской ракетной программы, терроризма и экспансии Ирана на всем Ближнем Востоке. Усилия Тель-Авива поддерживают и его союзники в лице Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Саудовской Аравии.

Тегеран со своей стороны выступает за сохранение СВПД в неизменном виде. Он также справедливо настаивает на предварительной отмене всех американских санкций против Ирана с учетом того, что это Вашингтон вышел из соглашения в одностороннем порядке.

По мнению экспертов, хотя Израиль и не участвует в переговорах, которые проходят в Вене, но "он является главным игроком в драме, которая может быстро обостриться". Основываясь только на открытых данных, момент резкого ухудшения ситуации трудно предугадать.

В 2012 году Израиль прямо заявлял, что неминуемо нанесет удар по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, если количество урана, обогащенного до 20%, достигнет 240 килограммов.

Есть основания полагать, что окончательная позиция Израиля по силовому сценарию действия в отношении иранской ядерной программы будет сформирована после возвращения израильской делегации из США. Именно после данной поездки будет прочерчена красная линия, при пересечении которой Тель-Авив реализует силовой сценарий по ликвидации атомного проекта Тегерана.

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В то же время надо понимать, что удар по объектам иранской ядерной инфраструктуры чреват жесткими ответными мерами Ирана, которые с учетом качественного и количественного уровня его потенциала баллистических и крылатых ракет могут быть весьма болезненными для Израиля. Очевидно, что Тель-Авиву нужен мощный союзник в лице Вашингтона, который разделит с ним все риски при резком обострении обстановки и переходе к крупномасштабному военному конфликту в регионе.

Поэтому получение Израилем поддержки своей жесткой позиции в отношении Ирана по СВПД со стороны США фактически будет означать повышение вероятности реализации силового сценария в отношении иранской ядерной программы. В случае крайне негативного развития ситуации не исключен и ограниченный ядерный удар США по Ирану с целью быстрого завершения военного конфликта.

27 апреля 2021
Владимир Васильев

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619551020
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