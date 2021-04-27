"В вопросах границ обязательно бывают споры...", - интервью С.Жапарова

23:14 27.04.2021 Жапаров о границах, казино и тарифах на свет. Интервью

27 апреля 2021



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 26 апреля дал интервью агентству АКИpress.



- Недавно глава правительственной делегации Камчыбек Ташиев встретился с жителями Узгенского района, которые были недовольны относительно отдельных участков на границе. Ташиев сказал, что согласился с тем, чтобы Кемпир-Абад оставался на территории Кыргызстана. Кроме того, стало ясно, что не получилось договориться с Таджикистаном по вопросу делимитации границ. По вашему мнению, что конкретно не получается с Таджикистаном? И как быть с достигнутыми договоренностями с Узбекистаном?



- В вопросах границ обязательно бывают споры между двумя странами. Это так просто не решается. Например, и в Узбекистане тоже идут обсуждения - там тоже говорят, что их земли отдали, у них тоже есть недовольства. Поэтому, когда решается вопрос по границам, если отдаешь с одного участка 5 гектаров земель, то нужно получить в другом месте, в другом селе или районе 5 гектаров.



И с Таджикистаном такие же места есть, расположенные в шахматном порядке. Мы должны решать их путем переговоров. Мы должны взять земли, которые нам нужны, и отдать земли, которые нужны им. Мы решим это вместе с местным населением.



До этого все решали скрытно. За 30 лет, сами знаете, решали скрытно, ставили подписи, ратифицировали, утверждали и потом, когда прокладывали колючую проволоку, народ начинал возмущаться, что отдали наши земли. Так наши земли и были отданы. И мы сейчас ведем переговоры, чтобы эти земли как-то вернуть.



И в таких переговорах если с одной стороны отдаем, то с другой стороны получаем.



Теперь с населением, которое говорило, что отдали наши земли, будем обсуждать и решать путем переговоров.



- Какие именно вопросы не получается решить с Таджикистаном? И какой ответ будет дан Узбекистану по Кемпир-Абаду?



- Сейчас только начало переговоров. Никакие документы не подписаны. Пройдет 4 этапа, только потом будет подписано. Сначала комиссия рассмотрит протокол, потом это принесут президентам, они рассмотрят и направят парламенту, парламент ратифицирует и снова отправит президенту, и только после подписания президента вступает в силу. Мы ведем переговоры и будем продолжать это. В состав комиссии добавим и местных жителей.



Мы стараемся не повторять ошибок прежних. Раньше не то, чтобы местные жители, даже кыргызстанцы не знали. Узнавали только тогда, когда протягивали колючую проволоку...



С Таджикистаном пока переговоры не начались. Вопросы границ не решаются односторонне. Например, если мы с вами будем делить общий стол, вы скажете, что он принадлежит вам, я скажу, что мне. Мы должны будем делить поровну. Вы скажете, что хотите получить 75%, и я скажу то же самое. Споры так и будут идти, пока в конце не придем к одному решению.



Но мы не будем решать во вред нашему государству и нашего народа. Мы приложим все усилия, чтобы решить в пользу государства и народа.



- Что вы хотели бы сказать гражданам, которые живут в приграничных регионах, именно по границам?



- Некоторые кричат, что Ташиев продал [землю], вчера был патриотом, а сегодня перестал быть им. Мы с Ташиевым уже 16 лет говорим об этом, когда некоторые из них еще младенцами были. И мы до сих пор держимся этой позиции. Поэтому я хочу сказать отдельным гражданам, которые кричат на границе, которые кричат на площади: если вы только сегодня стали патриотами, то мы придерживаемся данной позиции на протяжении 16 лет. Или они патриоты, а мы с Ташиевым не патриоты? Я хочу сказать, чтобы они вели себя спокойно. Мы, безусловно, будем советоваться с народом, будем спрашивать мнение народа.



Посмотрите историю, возьмите 5 лет, 10 лет… Ташиев ездил в Узген, Баткен, Ала-Буку, разговаривает, советуется с народом по различным участкам.



Где-то в конце мая, июне-июле у меня будет свободное время, тогда я объезжу юг, встречусь с народом. Мы посоветуемся с местным населением и потом примем решение.



- Референдум прошел, скоро начнем жить по новой Конституции. Расскажите о структуре правительства - кто будет возглавлять кабинет министров?



- Народ выбрал президентскую форму правления, поэтому будет президентская форма правления. Во главе исполнительной власти будет стоять президент, затем председатель кабинета министров, затем министры. Если раньше президент и правительство были разделены, то сейчас они будут едины.



Затем начнутся реформы. Не будет бюрократии, решения будут приниматься оперативно. Например, сейчас мы еще живем по старой Конституции – если нужно отдать в правительство одну важную бумагу, имеющую политическое значение, то она вернется только через 15 дней. То, что можно завершить за 3 часа, растягивается на 15 дней, на месяц. Бюрократия, одним словом.



В последние 10 лет система управления была беспорядочной - никто не хочет брать ответственность, принимать решения. Если новая Конституция вступит в силу, этого не будет. В одном кабинете соберем, президент и правительство ведь будут едины, и решения будут приниматься быстро.



- Довольны ли вы работой сегодняшней власти, ее кадрами? Есть ли прогнозы, кто станет председателем будущего кабинета министров, кто войдет в состав?



- Сильных изменений по составу не будет. Кадровый вопрос сложный, у нас наблюдается "кадровый голод". Министры пока останутся на своих должностях. Когда формировали правительство, мы советовались, если через два месяца будет меняться структура правительства, чтобы заново не менять. Могут быть незначительные изменения, но в целом правительство просто присоединится к президенту.



А по нижестоящим кадрам… Как вы сами видели, завершилась аттестация среди акимов. Скоро будет ротация: акимы с северных областей поедут на юг, акимы с южных - на север.



Дальше будем рассматривать айыл окмоту, не сейчас, может, в ближайшие годы. Наш народ в последние 10-15 лет стал чаще делиться. Как вы сами замечаете, мы хотим убрать этот вопрос. Мы будем вести политику укрепления единства, единого народа.



Завершился конкурс среди акимов. Есть резерв кадров из почти 400 человек. Действующих мы передвинем методом ротации, а на вакантные места будем подбирать из резерва кадров.



Кадры есть, они молоды, умны, мы это видели. Но… хочешь поставить молодежь, а опыта не хватает. Им нужна практика хотя бы 3-5 лет. Вы же видели, и министром были, и губернатором, и акимом.



- Есть в составе членов правительства сильное звено и слабое звено? Можете обозначить?



- Да, есть такие. Например, есть министры, у которых в течение трех месяцев работа стоит на месте. Они не могут выполнять работу. Но в то же время, есть министры, которые очень хорошо выполняют свою работу.



Например, министр здравоохранения [Алымкадыр Бейшеналиев]. Депутаты говорят: "Мы его снимем, он не работает". Но на самом деле он хорошо работает.



Сам он доктор, профессор, всю свою жизнь протрудился в этой сфере. Словарный запас у него не богат, он не говорит много, но он менеджер. За 3 месяца министр провел оптимизацию, реформу. Сфере медицины он вернул украденные деньги, за счет этого мы подняли медикам зарплаты. И все это благодаря его работе. 3,5 тыс. врачам центров семейной медицины подняли зарплату на 100%, остальным 10 тыс. врачам - на 50%. Все это достижение министра здравоохранения, его круглосуточная работа.



Дай Бог, в течение недели прибудет мобильная клиника. Она будет объезжать все области. Будет очень большая клиника. Думаем, начать с Нарына. Поехать в Нарын, расположить там, где все население Нарына будет бесплатно лечиться: будет проводиться бесплатная операция, томография, там все будет. Мы вводим программу, по которой в течение 5 лет население будет лечиться бесплатно.



Сначала установим на месяц в Нарыне, затем на месяц на Иссык-Куле, в Баткене, в Таласе, в Оше и так далее. Также решен вопрос о зарплате медиков, там сейчас получают хорошую зарплату.



Самое важное - это то, что мы будем лечить наше население бесплатно в течение 5 лет, будь то операция, лечение, лекарства или осмотр - все это будет бесплатным в течение этих лет. Нам помогают арабские братья.



- Кто еще не оправдал ваши надежды?



- Ну здесь я лучше говорить не буду. Потом посмотрим.



- Недавно в Кыргызстан прибыла первая партия вакцины "Спутник V". Но не в оговоренных объемах. Почему прибыло мало?



- В ближайшее время прибудет еще. Мы покупаем.



Желающие помогать понемногу помогают. Например, Китай передал 150 тыс. доз вакцин бесплатно, Россия передала 5 тыс. бесплатно, 15 тыс. мы купили. Купим еще. Купим еще европейскую вакцину AstraZeneca, в ближайшее время нам поступит, дай Бог. Получается, вакцина прибыла к нам из Китая, России и прибудет из Европы.



Сейчас мы массово направили в регионы 75 мобильных групп, чтобы они вакцинировали людей в массовом порядке по собственному желанию. Кто какую вакцину хочет, ту и получит.



Пользуясь случаем, обращусь к народу. Вакцинируйтесь, ничего не бойтесь. Получайте ту вакцину, которую хотите: хотите китайскую - получите китайскую, хотите российскую - получите российскую, хотите европейскую - получайте европейскую. Все три есть.



- Кыргызстан ведет не так много крупных инфраструктурных проектов. Будет ли достраиваться автодорога Север-Юг? Идет ли строительство, будет ли оно завершено? Как решаются вопросы финансирования?



- В планах есть. Сначала мы хотим проверить, сколько денег поступило, на сколько процентов завершены работы. И только потом сможем сказать, а сейчас пока сложно что-то говорить.



Но мы обязательно завершим строительство. Потому что это самая короткая дорога, которая связывает север и юг. Например, если дорога Бишкек-Ош занимает 10 часов, то по альтернативной дороге можно добраться за 4 часа до Балыкчы. Поэтому эта дорога имеет стратегическое значение, и мы ее завершим. Не в этом году, так в следующем.



- Вопрос по тарифам на электроэнергию. Как вы думаете, народ готов к такому разделению? Тарифы делятся на три вида, не породит ли это коррупцию?



- Нет. Первая часть - это малообеспеченные семьи, это 110 тыс. семей. У нас есть списки, мы им ежемесячно помогаем, помогаем адресно.



Второе - горные и отдаленные районы, это утверждено законом, никто не может это изменить. Невозможно пойти и присоединить богатых к бедным - об этом станет известно завтра же. Но если об этом станет известно, мы заставим возместить в 100 раз больше. Если ему помогли, и он платил 1 тыс. сомов, тогда как должен был платить 5 тыс. сомов. Мы это посчитаем… Вы же видите, что есть те, кто за взятку в 50 тыс. сомов выходит на свободу, выплатив 500 тыс. сомов.



Конечно, мы не можем давать 100% гарантию, может 99%. 1% - это человеческий фактор, есть знакомые, родственники. Но мы направим все силы, чтобы не допустить такого.



- Все это делается для пополнения бюджета? Вы недавно поддержали инициативу об открытии казино в регионах. Во время пандемии многие доноры уже не смогут нам дать кредиты, гранты, какие еще источники пополнения бюджета есть, будут?



- По электроэнергии нет цели пополнять бюджет. Мы хотим энергосистему, которая на протяжении 30 лет в кризисе, спасти с ее же помощью. Мы не получаем ничего в бюджет, мы просто хотим выйти из кризиса.



Например, я тоже могу спокойно отсидеть свой президентский срок, получая кредиты, можем покупать дорогую электроэнергию у Казахстана. Я могу отсидеть 5 лет и уйти. Но моя совесть не позволяет мне быть таким равнодушным. Систему, которая на протяжении 30 лет в болоте, мы можем спасти только таким способом. Если мы не обратим внимание, то через несколько лет нам придется закрыть Токтогульское водохранилище. Воды не будет, электроэнергии не будет. Катастрофа! Представьте, единственное, что нас спасает - Токтогульская ГЭС.



Конечно, строятся ГЭС, скоро завершится строительство Куланакской ГЭС, строятся мини-ГЭС, уже две завершены. Скоро будет открытие одной из них.



По казино. Как я уже говорил, это нам это нужно для пополнения бюджета.



Вот, говорят, что это харам. Но если сами что-то делают запрещенное, грабят бюджет, например, - это не харам. А налоги с казино - получается, уже харам? Мы же получаем налоги с тех, кто продает алкоголь, продает свинину. Давайте тогда и с них не будем брать налоги, потому что это харам.



Мы предлагаем построить казино во всех областях страны. Инвесторы покупают лицензию для открытия казино. Вместе с тем, они должны построить 5-звездочный отель. Только в таком случае инвестор получит лицензию на ведение деятельности. Гражданину Кыргызстана в эти заведения зайти не получится, пропуск будет осуществляться по паспортам. Инвесторам самим будет невыгодно, если там выявят граждан КР – они будут лишены лицензии.



Конечно, нужны инвесторы. И для инвесторов мы принимаем новые законы. После принятия новой Конституции мы создадим национальное агентство по защите инвесторов, их прав, их средств. У нас даже нет законов по защите инвесторов. Есть закон о государственно-частном партнерстве, но в отношении всех, кто работал по нему, возбуждены дела. Разве может быть такое государство? Само пишет законы, приглашает инвесторов, потом правоохранители вызывают и возбуждают дело, что неправильно работаете. Но как только мы хотим исправить и улучшить ситуацию, так называемая оппозиция ставит подножку.



Это все для поднятия экономики. Я пришел, когда экономика была в таком упадке. Нам нужно ее любыми силами поднять и улучшить жизнь народа. И все должны поддержать это.



- Недавно было выявлено, что чиновники во время пандемии разворовали деньги. Дело уже возбуждено, как мы знаем. Народу важно знать детали. Кто ответит за смерти тысячи граждан во время "черного июля"?



- По этому поводу еще будут проверки. Поступило 374 млн, около 400 млн долларов. Но куда они ушли? Действительно ли были направлены на сферу здравоохранения? Мы до этого еще не дошли. Мы все проверим и вынесем народу.



Тот, кто получил взятку, платит 100 тыс. долларов, чтобы выйти. Мы ведем такую политику - зачем их держать в тюрьме и заботиться о них за счет государства? Это ведь на наши налоги их содержат. Вместо того, чтобы держать, пусть выплатят в 100 раз больше.



- Вопрос по Атамбаеву. По вашему мнению, когда его могут освободить?



- Это решит суд. Я даже не интересовался, у меня нет времени интересоваться. Насколько я знаю суды идут и по событиям в Кой-Таше, и по Батукаеву. Но я не спрашивал, не я решаю, когда его освободят. Это решает суд. Источник - АКИpress

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