НедоПитки. Зять Ельцина из виллы на Карибах размечтался о реванше "семьи", - "СП"

23:22 27.04.2021

Юмашев поет осанну олигархам и жалеет, что не осудили коммунизм

Сергей Аксенов

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Станислав Смагин

27 апр. 21



Спустя 30 лет после разрушения СССР ключевые акторы "проклятых 1990-х", пытаются представить нынешнюю стабилизацию страны в интересах большинства россиян как трагедию, а, возможно, и не прочь переиграть историю в свою пользу. Им мало миллионных, а то и миллиардных состояний, владельцами которых они стали "по закону", они опять хотят власти. Поняли, что в Кремле несмотря на всю брутальную патриотическую риторику чувствуют себя неуверенно?



Настоящим манифестом антисоветизма стало опубликованное 24 апреля в российском издании журнала "Форбс" интервью экс-главы президентской администрации Валентина Юмашева. "Если бы Ельцин, бросая себя на амбразуру, не пошел на выборы, мы бы уже в 1996 году оказались откинуты назад в лживую, мерзкую советскую систему, из которой с таким трудом выбрались в конце 1991 года", - нагнетает зять первого российского президента.



Удивительно, но эти слова произносит, не поперхнувшись, член КПСС с 1988 года. Честь могильщика прежней системы он не задумываясь отдает своему тестю и политическому отцу, который входил, на минуточку, в высшие партийные органы. Был коммунистом и руководитель команды Юмашева Анатолий Чубайс. А Егор Гайдар, которого он славословит, и вовсе редактировал журнал "Коммунист" - учил правде партийные кадры. Так может они просто ренегаты и приспособленцы?



Судя по декларируемому Юмашеву в интервью отношению к олигархату, так и есть. Без всяких оговорок он хвалит приватизацию крупной госсобственности, плачет о том, как несчастный Ходорковский вынужден был собирать средства на покупку компании ЮКОС, оправдывает залоговые аукционы, по результатам которых все лакомые куски перешли в частные руки по минимальной цене. А новых собственников и авторов идеи из правительства называет "героями". О, как!



Сам Юмашев, конечно, не олигарх. Его вилла на Карибах стоимостью 15 млн евро, которую обнаружили недавно журналисты, - не бог весть какой дорогой актив по меркам Потанина, Дерипаски, Прохорова и других бенефициаров приватизации. В конце концов, по данным СМИ, Юмашеву и его дочери принадлежали 6,75% компании En+ Олега Дерипаски (стоимость в 2019 году оценивали в 358 млн долларов). Были и другие доходы…



Ранее Татьяна Дьяченко отрицала, что имеет в собственности зарубежную недвижимость и обещала отдать тому, кто ее найдет. Однако, поскольку недвижимость была приобретена позже, семья Юмашева исполнять обещание отказалась. Логично. Интересно, однако, что общественности разъясняет эти нюансы заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень. Складывается впечатление, что Ельцин-центр у Юмашевых - эдакое семейное предприятие.



В этой связи демонстративная дань уважения, которую отдает этому "либеральному мавзолею" Владимир Путин, регулярно приезжая в Екатеринбург, возлагая цветы, выглядит как политическое прикрытие семьи Юмашевых. А решение властей открыть филиалы Ельцин-центра в Москве (работы уже идут) и, возможно, в других городах, приводят наблюдателей к очевидной мысли, что в Кремле не собираются покончить с наследием 1990-х, а, напротив, не исключен реванш.



Если же это проявление присущей президенту РФ тяги к равновесию между отдельными кланами во власти, то это очень опасная игра. Не зря Юмашев в интервью противоречит нынешней позиции Кремля. "В 1994 году на выборах побеждает Лукашенко. И после этого в Белоруссии выборы закончились. Через 26 лет народ озверел и вышел на улицы", - сказал среди прочего действующий советник президента Путина. Он на что намекает?



О подоплеке откровений Юмашева "СП" поговорила с политологом Станиславом Смагиным.



- Надо понимать, что либерал-реформаторы 1990-х и ельцинская "семья" (не тождественные, но пересекающиеся и смыкающиеся группы) никуда особенно из власти и политической системы не уходили. Социально-экономический курс у нас местами еще более людоедский, чем при Ельцине, подчеркнутая преемственность по отношению к Борису Николаевичу ярко выражена в Ельцин-центре и регулярном возложении первыми лицами цветов на его могилу.



"СП": - Новое политическое поколение уже не очень понимает, о ком речь, считая, что они давно не у дел…



- Да, "семья" подчеркнуто деликатно отодвинута чуть в сторону от официальных высоких постов и рычагов непосредственного управления. Но в этом и ее определенный бонус - кадровый состав правящего класса за двадцать лет подвергался разнообразным ротациям (правда, не сказать, что в лучшую сторону, да и в дворники по итогам ротаций никто не выпал), "семья" же остается эдаким коллективным "великим аятоллой" иранского типа. Как известно, функции аятоллы в том, чтобы, не вмешиваясь без нужды в повседневную политико-управленческую рутину, в решающие моменты корректировать идейную составляющую курса. Кстати, статус Юмашева - советник президента на общественных началах - вполне с этим "бьется".



Поэтому и появляются время от времени подобные интервью, призванные дать понять, что курс надо скорректировать. То Олег Сысуев (бывший вице-премьер - Авт.) ровно два года назад (интересное совпадение) объемно раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику, в том числе и возвращение Крыма, теперь вот Юмашев.



"СП": - Почему именно сейчас? Нет сил терпеть "путинский беспредел"?



- Вряд ли дело в жесткой внутренней авторитарности власти: несмотря на вздохи Валентина Борисовича о несформировавшемся у нас свободном человеке-гражданине, при Ельцине к правам, свободам и гласу народа у нас относились своеобразно, чему свидетельство и кровавый октябрь 1993-го, и выборы 1996 года с пресловутой кампанией "Не дай Бог!", и экстренная политтехнологическая лепка из ничего и впихивание электорату нашего нынешнего бессменного гаранта. Скорее, дело в сочетании внутренних и внешних факторов.



Еще недавно на фоне украинского и белорусского обострения, резкого высказывания Байдена о Путине, чешского оружейного дела и ряда других процессов, у многих наблюдателей сложилось впечатление, что теперь-то РФ хотя бы вынужденно отвяжет пуповину от Запада и по-настоящему задумается о суверенитете. Но сейчас все откатилось в обратном направлении, идет подготовка к встрече российского и американского президентов, и вряд ли она завершится так желаемой мечтателями со времен Трампа "большой сделкой".



Куда более вероятно, что за рукопожатие хозяина Белого дома будет сдана очередная порция национальных геополитических интересов. Полагаю, что вышедшая из тени "семья" подчеркивает безальтернативность этой сделки, а также напоминает, кто с российской стороны является истинным модератором и куратором происходящего.



Тут уместно процитировать вполне системного журналиста Леонида Млечина, который так описывал в своей книге о Евгении Примакове ситуацию осени 1999 года: "В Вашингтон прилетел Валентин Юмашев. Он рекламировал Путина как современную альтернативу Примакову, который так и не отказался от своего советского менталитета. Примаков, - доверительно говорил Юмашев заместителю государственного секретаря Соединенных Штатов Строубу Тэлботту, - будучи премьер-министром, использовал спецслужбы для запугивания своих политических противников, а вот Путин обуздает спецслужбы и позаботится о том, чтобы они превратились в законопослушные ведомства демократического государства".



"СП": - Презентовать кандидата в президенты России в Вашингтоне - чудовищно. Хуже только Ельцин, под аплодисменты выступавший в американском конгрессе с отчетом, как он разрушил собственную страну…



- При этом совсем уж одиозная и лобовая антигосударственническая фразеология, как в недавнем нашумевшем "докладе" Гозмана-Ослунда, наиболее умным ельцинистам не присуща. Сысуев раскритиковал "Крымнаш", но вот Петр Авен в недавнем большом интервью, обойдя крымский вопрос, скрыто пожалел, что не состоялись разрабатывавшиеся при Андропове реформы национально-государственного устройства, по итогам которых половина Украины осталась бы с Россией.



А Юмашев (в одних вещах он полемизирует с Авеном, в других соглашается) оправдывает ельцинский режим именно с позиции сохранения единой, в том числе и территориально, государственности - и заодно полемизирует с мнением, что Путин спас от распада Россию. Она, дескать, в 1999-м особо и не распадалась. То есть публичный идеал Валентина Борисовича - прозападная либерально-авторитарная Россия, управляемая "достойными людьми", задавившая внутри себя лево-патриотическое движение и контролирующая свои огромные пространства так, чтобы они не создавали помех уважаемым западным партнерам и не были опорой и кладовой Китая.



При этом что такое либерализм и авторитаризм и кто такие "достойные люди", определяют "самые достойные люди" - сам Юмашев и присные. Вопрос Крыма пока остается за скобками.