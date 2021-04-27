ЦРУ уличили в закулисных переговорах с Ираном, - И.Субботин

00:01 28.04.2021

Тегеран хотят умиротворить "параллельной дипломатией"

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

27.04.21



Бывший посол Уильям Бернс теперь развивает "параллельную дипломатию" на посту главы ЦРУ.

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс провел в Ираке негласные консультации с официальными лицами Ирана. С таким утверждением выступили в одном из вашингтонских исследовательских центров консервативного толка, раскритиковав администрацию президента Соединенных Штатов за использование закулисной дипломатии. Этот канал связи с Ираном называют "настоящим" в противовес многосторонним переговорам в Вене с участием международных посредников. Однако имеется гипотеза, что встречи Уильяма Бернса в Багдаде могут преследовать совершенно другие цели.



О переговорных усилиях американского разведсообщества со ссылкой на информированные источники сообщил сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин. По его словам, этот диалог, площадкой для которого стал Ирак, и является настоящим каналом связи между США и Ираном, открытым с целью нормализации отношений. Более низким приоритетом, следует из высказываний Рубина, обладают венские переговоры о восстановлении участия США в "ядерной сделке" – Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Они проводятся с участием других подписантов соглашения, в том числе России, однако не предполагают прямых встреч между американскими и иранскими официальными лицами.



Впрочем, на использование иракского канала связи Рубин смотрит со скепсисом. По его словам, странно то, что Бернс якобы проводил встречи с иранцами в частном доме министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна, вместо того чтобы использовать посольство США или любое правительственное здание в Багдаде. Такая тактика, уверен эксперт, может обнадежить Хусейна, якобы обладающего премьерскими амбициями. Кроме того, Рубин замечает: "Энтузиазм Байдена по поводу сближения (с Ираном. – "НГ") достаточно плох. Его точка зрения, что настоящие переговоры должны храниться в секрете, не сулит ничего хорошего его уверенности в том, что Конгресс и региональные государства сочтут все его компромиссы разумными".



Американская администрация отказалась пояснить, соответствуют ли действительности данные о встречах Бернса. Белый дом и Госдепартамент отправили журналистов к пресс-службе ЦРУ. Представитель разведывательного ведомства в ответ назвал информацию о переговорах с Ираке ложной. Во внешнеполитическом ведомстве Ирана также не подтверждают информацию Рубина. Государственное агентство "Тасним" обратило внимание на то, что, согласно его данным, Бернс покинул Багдад за несколько дней до того, как иранская официальная делегация, возглавляемая главой МИДа Мохаммадом Джавадом Зарифом, прибыла в иракскую столицу. У шефа иранской дипломатии были переговоры только с иракским руководством, пишет "Тасним".



Багдад не первый раз подозревают в организации тайных переговоров. В этом месяце британская Financial Times сообщала, что на иракской площадке проходит прямой диалог между Ираном и Саудовской Аравией. Причем государства активно пытаются нормализовать отношения по линии аппарата безопасности. Так, саудовскую делегацию возглавлял руководитель службы общей разведки Халид бин Али аль-Хумайдан. А одним из пунктов в повестке ирано-саудовских переговоров, как сообщалось, стало урегулирование вооруженного конфликта в Йемене. На этом фоне источники Financial Times отмечали, что премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми решительно настроен превратить Ирак "в мост между антагонистическими державами".



"Сложно судить, насколько корректно противопоставлять официальные и "настоящие" переговоры между Ираном и США: контакты по линии спецслужб могут дополнять венские в плане обсуждения технических деталей", – заявил "НГ" приглашенный исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. Тем более что, по словам аналитика, администрация президента Джозефа Байдена пытается в процессе перезаключения "ядерной сделки" привязать к соглашению проблему баллистической программы Исламской Республики и вопрос с тем, как ведут себя на Ближнем Востоке иранские опосредованные силы. Переговоры могут различаться тематически.



Дипломатических усилий требует и внутренняя ситуация в Ираке, напоминает аналитик. "Не секрет, что правительство аль-Казыми является в некотором роде компромиссным и сбалансированным решением США и Ирана по Ираку, – обращает внимание собеседник "НГ". – Сейчас идет согласование параметров сокращения американского присутствия в Ираке при одновременной активизации натовской линии". По словам Мардасова, в этих условиях стороны могут проводить дополнительные консультации с целью предотвращения вакуума, который может возникнуть из-за ситуации вокруг "ухода" американцев и может стать подарком для "Исламского государства" (запрещено в РФ) или радикальных шиитских формирований.



"В целом противопоставление между различными переговорами может оказаться преувеличением, – заключает Мардасов. – Вряд ли стоит говорить о каких-то серьезных противоречиях среди американских ведомств: для США в отличие от ряда игроков "параллельная дипломатия" – привычное дело".