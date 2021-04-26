 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.04.2021
00:32  Киргизия становится зоной азартных игр, - В.Панфилова
00:23  Добычное дело: почему условия сделки ОПЕК+ остались без изменений
00:22  Отдых на южных морях: Чем египетский CОVID-19 здоровее турецкого?
00:19  Россия попытается вытащить Индию из КОВИ-ямы, - Н.Портякова
00:12  Почему Китай не сможет стать главной державой планеты, - Геворг Мирзаян
00:01  ЦРУ уличили в закулисных переговорах с Ираном, - И.Субботин
Вторник, 27.04.2021
23:22  НедоПитки. Зять Ельцина из виллы на Карибах размечтался о реванше "семьи", - "СП"

23:14  "В вопросах границ обязательно бывают споры...", - интервью С.Жапарова
22:17  Иран может изготовить 2-3 ядерные бомбы в течение 3-4 месяцев
21:56  Турция может сделать США очень больно, - Таха Даглы
21:53  Как пандемия быстро нас состарила: "Мне 40, но я чувствую себя на 72", - Le Figaro
18:40  Умер актер, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"
16:01  Казахстан закупил миллион доз китайской вакцины. На свое производство не хватило пузырьков?
15:53  Как Турция помогла Москве замирить неспокойный Азербайджан, - Т.Шерзад
15:48  Сагинтаевы мутки. В Алматы жильцы десятков домов, попавших под снос, подозревают власти в сговоре с застройщиками
12:28  Чехи признались в контрабанде оружия в горячие точки, но их никто не осудил
12:26  Китай победил Голливуд его же оружием
12:22  "Спрятанный" погром в Андижане в 1990 году. Милицейский отчет
12:20  Казахстан: запрет на продажу земель радует активистов, но ограничивает возможности сельхозсектора
12:17  Cтражи на страже. Кто управляет Ираном? - New York Times
12:13  Почему не стал настоящим космонавтом Марс Рафиков? Какую роль сыграла Киргизская СССР в освоении космоса
11:44  Катастрофа по имени Индия. КОВидный шторм, - С.Строкань
11:41  Глава МИД Ирана обвинил Россию в иранских проблемах, - "Къ"
11:36  Грузия без суверенитета, а грузинский народ мечтает о Сталине - Г.Рцхиладзе
11:02  Станет ли реальностью российско-китайская база на Луне? - eurasianet.org
11:01  Туркменистан: полцарства за коня… и ассоциацию коневодства
10:37  Главным строителем Казахстана назначен Тимур Карагойшин
09:42  Кыргызстан обвинил Таджикистан в "похищении" двух своих пограничных граждан
09:19  Полный локдаун вводится в Турции по 17/05
08:58  Азиатское НАТО: поймай китайского дракона - Константин Батанов
08:52  Россия может провести "красные линии" где угодно - Тимофей Бордачев
08:22  Вооруженные до зубов талибы нацелятся на Россию? - Сергей Аксенов
08:11  Придется собирать кизяк, если не повысим тарифы на свет, - Жапаров
08:03  Китайские атомщики запускают "Дракона"
01:05  Похоронная команда Байдена для США: Америке готовят роль Мордора, - Ю.Баранчик
00:56  Умер казахстанский писатель и политолог Дастан Кадыржанов
00:09  Уход США из Афганистана может стать ударом по Китаю, - В.Скосырев
Понедельник, 26.04.2021
23:28  Чешский Сенат обвиняет президента Земана в госизмене. Стоял на шухере у Петрова с Бошировым?
23:18  Bloomberg: Турция денонсирует оборонный договор с США
23:15  Счетная палата Узбекистана указала на нецелевое использование $18,6 млн в проекте "Здоровье-3"
23:10  Внутриполитическая борьба в Иране задела Россию, - "Взгляд"
22:54  Геополитическая ломка. Запад и Россия: пределы границ конфликта, - А.Халдей
22:37  Россия и Китай анонсируют строительство совместной Лунной обитаемой станции
22:13  5 уроков инцидента в алматинском ЖК "Бухар Жырау Тауэрс", - А.Чеботарев
22:11  Эрдоган навязывает России войну против курдов, - В.Мухин
20:55  В Харькове закипает антиукраинское восстание, - Эммануэль Гриншпан
20:37  Падение Империи Джека Ма, - Le Temps
20:20  Хайрулла Умаров возглавил Агентство трудовой миграции Узбекистана
20:17  Политика и бизнес – как это делается в Ираке, - А.Веселов
14:25  Опиум и народы: COVID развил новые схемы продажи наркотиков в Евросоюзе
14:23  Асимметричные ответы. МИД России меняет правила игры, - Г.Мирзаян
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия попытается вытащить Индию из КОВИ-ямы, - Н.Портякова
00:19 28.04.2021

Все по Дели: Индия готова к лету обеспечить 60% зарубежного выпуска "Спутника"
Страна, переживающая мощную вспышку коронавируса, ведет переговоры с Россией об оказании помощи

Наталия Портякова

К лету более 60% всего зарубежного производства российской вакцины "Спутник V" против коронавируса может прийтись на Индию. Об этом "Известиям" рассказал посол республики в РФ Венкатеш Варма, добавив, что в ближайшее время российская сторона окажет индийцам и другую медицинскую помощь. Это станет большим подспорьем для страны, переживающей мощнейшую вспышку заболеваемости COVID-19 и фиксирующую по 350 тыс. новых случаев ежедневно. Более того, российские производители готовы до конца мая отгрузить до 1 млн упаковок препарата "Ремдеформ", применяемого при лечении COVID-19, рассказали "Известиям" в пресс-службе компании.

Не до гонки: первую прививку от COVID получили только 16% европейцев
Евросоюз продолжает бороться за доступ к максимальному количеству вакцин, но не спешит одобрить "Спутник V"

От здравия до заупокоя

К весне ситуация с коронавирусом в Индии стала выправляться, и уже в марте в республике были отменены многие ограничения, а в жизнь граждан вернулись традиционно массовые религиозные фестивали и политические митинги. Именно эта активность, как уверены многие в стране, и предопределила неизбежность новой вспышки.

Уже к концу прошлой недели ежедневное число новых заболевших коронавирусом в Индии подскочило до 350 тыс., а число смертей за один только понедельник превысило 2,8 тыс., что стало абсолютным антирекордом за все время пандемии и довело общую траурную статистику до 195 тыс. умерших и 17 млн инфицированных.

Сейчас по всей стране не хватает больничных коек и кислорода для лечения больных COVID-19. Кое-где из продажи пропали даже такие простые препараты, как парацетамол. С недавних пор в Индии запрещено использование кислорода в немедицинских целях, но на входах в больницы то и дело появляются плакаты, предупреждающие, что новых пациентов не могут принять из-за нехватки кислорода. И даже те заразившиеся COVID-19 индийцы, которые за деньги или благодаря связям умудряются обеспечить себе свободное место в больнице, не могут туда своевременно попасть из-за отсутствия подтверждающего положительного теста на коронавирус - лаборатории настолько перегружены, что на получение результатов уходит около трех дней.

- Нас опять посадили под локдаун до 3 мая. На свадьбы и похороны требуется специальное полицейское разрешение. Улицы снова вымерли. Хотя то тут, то там люди штурмуют больницы, то и дело происходят стычки с полицией. Не хватает не только кислорода, но и дров - сжигать трупы, - описал "Известиям" катастрофичную ситуацию в Нью-Дели один из местных жителей.

Еще 16 апреля Индия, успевшая поставить свой препарат Covidshield в 95 стран мира (как в рамках инициативы COVAX, так и на двусторонней основе безвозмездно или за деньги), полностью свернула экспорт вакцины ради собственных нужд. Но на днях стало очевидно, что препаратов от коронавируса стране не хватает.

"Никто не подписывал с вирусом договор"
Министр туризма Греции Харис Теохарис - о приеме российских туристов, COVID-сертификатах в ЕС и закупке "Спутника V"

К настоящему моменту в 1,3-миллиардной стране был сделан лишь 141 млн прививок, а полную вакцинацию двумя дозами прошли менее 2% населения. На днях минздрав Индии оптимистично пообещал, что с 1 мая вакцины станут доступны всем жителям старше 18 лет - а это почти 900 млн человек. Но главный производитель вакцин в стране Serum Institute of India тут же признал, что в столь сжатые сроки эта цель недостижима.

Поможем, чем можем

На этом фоне жизненно необходимой для Индии становится помощь из-за рубежа, которую ей уже пообещали не только страны ЕС и США, но даже не самые дружественные Китай и Пакистан. Разумеется, не осталась в стороне и Россия.

- Между Индией и РФ существуют интенсивные контакты по решению проблемы COVID, и российская сторона в ближайшее время окажет медицинскую помощь. С начала мая сотрудничество в области [выпуска] "Спутника V" будет значительно расширено, и к лету более 60% мирового производства этой вакцины придется на Индию, - рассказал "Известиям" индийский посол в России Венкатеш Варма.

Заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса страна одобрила 12 апреля, и как заверял "Известия" Венкатеш Варма еще в январе, препарат, произведенный в Индии совместно с Россией, будет играть очень важную роль в процессе вакцинации в республике. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве более 850 млн доз вакцины в год с индийскими фармкомпаниями.

Ввоз запрещен: Мишустин призвал ограничить проникновение новых штаммов в РФ
Премьер также поручил усилить вакцинацию от COVID-19 лиц старшего возраста

В РФПИ не предоставили оперативный комментарий на запрос "Известий". Ранее в интервью CNN глава фонда Кирилл Дмитриев заявил, что Индия получит российскую вакцину "Спутник V". "Безусловно, первые дозы поступят 1 мая", - сказал он.

На днях индийские СМИ сообщили, что Москва готова направить в Нью-Дели баллоны с медицинским кислородом, а также партию препарата "Ремдесивир", который широко используется для лечения коронавируса.

На фоне его нехватки в стране цены на это лекарство подскочили на черном рынке в 10, а то и в 20 раз, доходя порой до $1 тыс. за флакон. В России выпуск этого лекарства, получившего имя "Ремдеформ", начался в начале года - для этого понадобилось особое распоряжение правительства, позволившее российской группе компаний "Фармасинтез" выпускать препарат без согласия его создателя и владельца патента на него - американской Gilead Sciences. Впервые применить на практике предусмотренное российским законодательством "принудительное лицензирование" пришлось оттого, что, по признанию президента "Фармасинтеза" россиянина индийского происхождения Викрама Пунии, Gilead оставил без всякого ответа просьбу о выдаче лицензии.

Но в такой системе одобрения препарата оказалось и слабое звено - по сообщению ряда индийских газет, американцы уже отреагировали, отметив, что экспорт препарата без лицензии может повлечь за собой санкции США.

Впрочем, в компании "Фармасинтез" "Известиям" дали понять, что проблема решаема.

- Мы имеем огромное желание помочь индийскому братскому народу, оказавшемуся в большой беде. "Фармасинтез" готов до конца мая отгрузить до 1 млн упаковок лекарственного препарата "Ремдеформ" (МНН "Ремдесивир") в Индию, который сейчас наиболее востребован при лечении коронавирусной инфекции, при наличии законных оснований, - сказали "Известиям" в пресс-службе компании.

Такими законными основаниями, по логике компании, могла бы стать лицензия на экспорт препарата, выданная российским правительством по запросу индийских властей, либо незамедлительное осуществление поставок в рамках оказания Россией гуманитарной помощи Индии.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619558340
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Телеграмма соболезнования в связи с кончиной экс-министра финансов Казахской ССР Александра Бацулы
- Сенаторы рассмотрят законопроекты по земельным отношениям и коллекторской деятельности
- А. Мамин встретился с генеральным директором ОАО "РЖД" О. Белозеровым
- А. Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты партии "Nur Otan"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года №255
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 2021 года №261
- Жизнь взаймы или кредитная история современного Казахстана
- В Алматы жильцы десятков домов, попавших под снос, подозревают власти в сговоре с застройщиками
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  