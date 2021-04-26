Россия попытается вытащить Индию из КОВИ-ямы, - Н.Портякова

00:19 28.04.2021

Все по Дели: Индия готова к лету обеспечить 60% зарубежного выпуска "Спутника"

Страна, переживающая мощную вспышку коронавируса, ведет переговоры с Россией об оказании помощи



Наталия Портякова



К лету более 60% всего зарубежного производства российской вакцины "Спутник V" против коронавируса может прийтись на Индию. Об этом "Известиям" рассказал посол республики в РФ Венкатеш Варма, добавив, что в ближайшее время российская сторона окажет индийцам и другую медицинскую помощь. Это станет большим подспорьем для страны, переживающей мощнейшую вспышку заболеваемости COVID-19 и фиксирующую по 350 тыс. новых случаев ежедневно. Более того, российские производители готовы до конца мая отгрузить до 1 млн упаковок препарата "Ремдеформ", применяемого при лечении COVID-19, рассказали "Известиям" в пресс-службе компании.



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К весне ситуация с коронавирусом в Индии стала выправляться, и уже в марте в республике были отменены многие ограничения, а в жизнь граждан вернулись традиционно массовые религиозные фестивали и политические митинги. Именно эта активность, как уверены многие в стране, и предопределила неизбежность новой вспышки.



Уже к концу прошлой недели ежедневное число новых заболевших коронавирусом в Индии подскочило до 350 тыс., а число смертей за один только понедельник превысило 2,8 тыс., что стало абсолютным антирекордом за все время пандемии и довело общую траурную статистику до 195 тыс. умерших и 17 млн инфицированных.



Сейчас по всей стране не хватает больничных коек и кислорода для лечения больных COVID-19. Кое-где из продажи пропали даже такие простые препараты, как парацетамол. С недавних пор в Индии запрещено использование кислорода в немедицинских целях, но на входах в больницы то и дело появляются плакаты, предупреждающие, что новых пациентов не могут принять из-за нехватки кислорода. И даже те заразившиеся COVID-19 индийцы, которые за деньги или благодаря связям умудряются обеспечить себе свободное место в больнице, не могут туда своевременно попасть из-за отсутствия подтверждающего положительного теста на коронавирус - лаборатории настолько перегружены, что на получение результатов уходит около трех дней.



- Нас опять посадили под локдаун до 3 мая. На свадьбы и похороны требуется специальное полицейское разрешение. Улицы снова вымерли. Хотя то тут, то там люди штурмуют больницы, то и дело происходят стычки с полицией. Не хватает не только кислорода, но и дров - сжигать трупы, - описал "Известиям" катастрофичную ситуацию в Нью-Дели один из местных жителей.



Еще 16 апреля Индия, успевшая поставить свой препарат Covidshield в 95 стран мира (как в рамках инициативы COVAX, так и на двусторонней основе безвозмездно или за деньги), полностью свернула экспорт вакцины ради собственных нужд. Но на днях стало очевидно, что препаратов от коронавируса стране не хватает.



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К настоящему моменту в 1,3-миллиардной стране был сделан лишь 141 млн прививок, а полную вакцинацию двумя дозами прошли менее 2% населения. На днях минздрав Индии оптимистично пообещал, что с 1 мая вакцины станут доступны всем жителям старше 18 лет - а это почти 900 млн человек. Но главный производитель вакцин в стране Serum Institute of India тут же признал, что в столь сжатые сроки эта цель недостижима.



Поможем, чем можем



На этом фоне жизненно необходимой для Индии становится помощь из-за рубежа, которую ей уже пообещали не только страны ЕС и США, но даже не самые дружественные Китай и Пакистан. Разумеется, не осталась в стороне и Россия.



- Между Индией и РФ существуют интенсивные контакты по решению проблемы COVID, и российская сторона в ближайшее время окажет медицинскую помощь. С начала мая сотрудничество в области [выпуска] "Спутника V" будет значительно расширено, и к лету более 60% мирового производства этой вакцины придется на Индию, - рассказал "Известиям" индийский посол в России Венкатеш Варма.



Заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса страна одобрила 12 апреля, и как заверял "Известия" Венкатеш Варма еще в январе, препарат, произведенный в Индии совместно с Россией, будет играть очень важную роль в процессе вакцинации в республике. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве более 850 млн доз вакцины в год с индийскими фармкомпаниями.



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В РФПИ не предоставили оперативный комментарий на запрос "Известий". Ранее в интервью CNN глава фонда Кирилл Дмитриев заявил, что Индия получит российскую вакцину "Спутник V". "Безусловно, первые дозы поступят 1 мая", - сказал он.



На днях индийские СМИ сообщили, что Москва готова направить в Нью-Дели баллоны с медицинским кислородом, а также партию препарата "Ремдесивир", который широко используется для лечения коронавируса.



На фоне его нехватки в стране цены на это лекарство подскочили на черном рынке в 10, а то и в 20 раз, доходя порой до $1 тыс. за флакон. В России выпуск этого лекарства, получившего имя "Ремдеформ", начался в начале года - для этого понадобилось особое распоряжение правительства, позволившее российской группе компаний "Фармасинтез" выпускать препарат без согласия его создателя и владельца патента на него - американской Gilead Sciences. Впервые применить на практике предусмотренное российским законодательством "принудительное лицензирование" пришлось оттого, что, по признанию президента "Фармасинтеза" россиянина индийского происхождения Викрама Пунии, Gilead оставил без всякого ответа просьбу о выдаче лицензии.



Но в такой системе одобрения препарата оказалось и слабое звено - по сообщению ряда индийских газет, американцы уже отреагировали, отметив, что экспорт препарата без лицензии может повлечь за собой санкции США.



Впрочем, в компании "Фармасинтез" "Известиям" дали понять, что проблема решаема.



- Мы имеем огромное желание помочь индийскому братскому народу, оказавшемуся в большой беде. "Фармасинтез" готов до конца мая отгрузить до 1 млн упаковок лекарственного препарата "Ремдеформ" (МНН "Ремдесивир") в Индию, который сейчас наиболее востребован при лечении коронавирусной инфекции, при наличии законных оснований, - сказали "Известиям" в пресс-службе компании.



Такими законными основаниями, по логике компании, могла бы стать лицензия на экспорт препарата, выданная российским правительством по запросу индийских властей, либо незамедлительное осуществление поставок в рамках оказания Россией гуманитарной помощи Индии.