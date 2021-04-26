Отдых на южных морях: Чем египетский CОVID-19 здоровее турецкого?

00:22 28.04.2021

Политика в России все теснее переплетается с вирусологией



Анна Громова



Наши соотечественники, изголодавшиеся по случаю затянувшихся ковидных локдаунов по морскому бризу и ласковому прибою, воспрянули было духом от предвкушения близкой перспективы вернуться уже на эти майские праздники на излюбленные турецкие курорты. Такой взрыв энтузиазма привел к тому, что буквально в считанные дни почти пятьсот тысяч потенциальных пляжников, не дожидаясь даже по-настоящему теплого Средиземного моря, забронировали себе туры в Анталью, Кемер и в прочие приятные места на внушительные тридцать два миллиарда рублей.



И вдруг, как первый весенний гром, прозвучал официальный запрет на такие вояжи по причине разгулявшегося в Турции беспощадного коронавируса. Шок испытали не только размечтавшиеся о море и солнце туристы, многие из которых уже второй год зависают со своими оплаченными ваучерами, но и сами туристические агентства, которые надеялись хоть сейчас поправить свои дела. Более того, уже вице-премьер Татьяна Голикова предупреждает о том, что не стоит надеяться на поездки к туркам и после первого июня, когда истечет срок первого запрета на авиаперелеты.



Нет, конечно, рост инфицирования коронавирусом в Турции - непреложный факт. Притом, что местные источники подтверждают: в туристических зонах, которые все же не рекомендуется сейчас покидать при нахождении в стране, обстановка достаточно спокойная, учитывая, что все прибывающие сдают тест.



Куда все сложнее с рецидивами непредсказуемой турецкой политики. Конечно, можно счесть за простое совпадение то, что введение эмбарго на продажу путевок в Турцию по времени совпало с очередным политическим виражом президента Эрдогана, который с энтузиазмом поддержал Украину в ее конфронтационной позиции в отношении России, обещал не признавать "оккупацию Крыма", хотя за него это сделали еще в восемнадцатом веке оттоманские правители. А на весьма корректные возражения Кремля по поводу осложняющих ситуацию вокруг Донбасса турецких поставках на Украину наступательных вооружений, в частности беспилотников, Анкара отреагировала, мягко говоря, не дипломатично, если не сказать - грубо. Фактически это прозвучало типа: не суйте нос в то, что вас не касается.



Конечно, можно вспомнить, к чему привели обещания после сбитого турками нашего самолета, что они "помидорами не отделаются". Но ведь известно, насколько туризм для наших южных соседей серьезная тема, бьющая по самому больному органу - по кошельку. И, видимо, инфекция способна вызывать по мере развития нездоровых проявлений и такие осложнения, как туристический локаут.



Но вот незадача. На наших курортах все уже переполнено. Крымские власти рапортуют о том, что отели и санатории на полуострове на июль-август забронированы на девяносто процентов, а измотанный локдауном народ жаждет отпуска, солнца и витамина D, который, как утверждают, снижает риск тяжелого протекания СОVID-19. А обижать и разочаровывать такое количество активной части населения в год серьезных выборов, когда и иных разочарований хватает, нельзя.



И тут вдруг вновь возникает неожиданно, как мираж, перспектива успеть до сильной жары попасть под египетские пальмы. Мы помним, почему Египет выпал из наших туристических проспектов. Октябрь 2015 года, над Синайской пустыней взорвался "аэробус", на борту которого более двухсот наших соотечественников возвращалось из отпуска домой. Но не вернулся никто… В результате долгих и непростых международных расследований выяснилось, что в плохо контролируемом местном аэропорту была подложена бомба в багажный отсек.



С тех пор неоднократно наши специалисты в области обеспечения безопасности на воздушном транспорте инспектировали египетские аэропорты. Но вопросы по-прежнему оставались. И авиасообщение между нашими странами, тем более чартерное, не возобновлялось уже в течение почти пяти лет. И вдруг неожиданно случился прорыв. Египет вновь открывают для нашего массового туризма. Более того, вопрос этот, как выясняется, решен на уровне президентов после прямого разговора Владимира Путина и его египетского коллеги Абдул-Фаттах Ас-Сиси.



Иными словами, нашим согражданам в срочном порядке вместо Турции возвращают другой относительно доступный курорт. При том, что всем понятно, что эпидемиологическая обстановка там вряд ли намного лучше, чем в Турции. По официальным данным, болезнь поразила 233,5 тыс египтян, более 13 тысяч скончались. Ежедневный прирост составляет порядка тысячи заболевших. Другой вопрос, можно ли верить точности такой статистики, учитывая серьезные социальные проблемы этой страны, бедность значительной массы населения. И, конечно, недоступность для многих качественного медицинского обслуживания. Не говоря уже о вакцинировании.



Ситуация в этой стране пирамид вообще крайне непростая. Многие аналитики полагают, что сейчас внутренняя обстановка в Египте очень напоминает ту, что сложилась в 2011 году, накануне выступлений в период так называемой "арабской весны". Когда за считанные недели режим президента Мубарака был сметен.



А значит, безопасность туристов все еще под большим вопросом. И в целом, замена Турции на Египет в сложившейся по ряду причин и условий международной обстановке удачно описывается поговоркой: мол, хрен редьки не слаще. Да, самолеты взрывались не часто, но нападения на туристические автобусы, обстрелы дорогих отелей носили чуть ли не системный характер на протяжении всего периода взаимоотношений.



Но вот что крайне примечательно. В последнее время Египет активно стал участвовать в деятельности откровенной антитурецкой революции, возглавляемой саудитами. Не тот ли это случай, когда враг моего недоброжелателя - мой союзник, которого следует поддержать. Да и свой народ раздражать нельзя.



Но это о политике. Внутренней и внешней. А что до туристов, которые все же воспользуются представляющейся возможностью, то попробуем представить, какова перспектива, что может ждать их в Египте.



Весна в этой стране как наше лето в разгаре. Солнце яркое, море чистое и красивое, колорит местный непередаваемый. Кто был, тот знает. Отели разные, на любой вкус и кошелек. Так было по крайней мере до всех вышеупомянутых потрясений. Но сложившаяся тяжелая экономическая ситуация в стране не придает уверенности, что все так и будет. Ведь отели на должном уровне не поддерживались. Тем более, что многие в последние годы просто пустовали. Выстоявшие отвыкли от большого потока людей и не способны обеспечить ожидаемого сервиса и "гастрономической безопасности". Когда долетят до Египта первые чартеры, обычный комфортный сезон уже подойдет к концу. Но наших людей и 45 градусов в тени не испугают.