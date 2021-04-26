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Добычное дело: почему условия сделки ОПЕК+ остались без изменений
00:23 28.04.2021

Решение картеля укрепит котировки черного золота на уровне $62–68, считают эксперты

Валерий Воронов

Решение стран ОПЕК+ придерживаться установленных ранее условий сделки по сокращению добычи позволит стабилизировать рынок и укрепит нефтяные котировки на уровне $62–68 за баррель. Так считают опрошенные "Известиями" эксперты. О решении объявили 27 апреля во время заседания министерского мониторингового комитета альянса. В начале месяца страны ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи - по 350 тыс. баррелей в мае и июне и еще на 440 тыс. в июле. Таких договоренностей участники картеля должны придерживаться в полном объеме для обеспечения стабильности мирового рынка, отметил вице-премьер России Александр Новак. Главными факторами, влияющими на рынок, станут успехи в борьбе с коронавирусом в мире и баланс спроса и предложения на энергоносители, считают эксперты.

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Эксперты ожидают укрепления котировок на уровне $60–65 за бочку

Продление решения

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 27 апреля рекомендовал оставить без изменений принятые ранее решения по добыче нефти. 1 апреля страны картеля договорились постепенно повышать объемы производства черного золота, писали "Известия". Добычу должны увеличить на 1,14 млн баррелей в сутки за три месяца: по 350 тыс. в мае и июне и еще на 440 тыс. в июле. При этом Саудовская Аравия постепенно ослабляет свое добровольное сокращение на 1 млн баррелей в сутки.

Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 1 июня. На ней картель рассмотрит ситуацию по уровням добычи на август, а также в целом до конца года, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер России Александр Новак.

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- Мы рассмотрели ситуацию на рынке и еще раз подтвердили те решения, которые были приняты месяц назад. [...> Это даст возможность выйти на те уровни добычи, которые планировались в 2021 году, с учетом роста спроса и постепенного восстановления рынка, - рассказал он.

Александр Новак отметил, что страны ОПЕК+ должны отслеживать ситуацию на мировом рынке нефти на фоне продолжающегося распространения коронавируса. По его словам, сейчас наблюдаются положительная динамика показателей мобильности населения и восстановление спроса в крупнейших государствах - потребителях нефти.

Но для ОПЕК+ стала значимой информация о рекордном росте заболеваемости коронавирусом в Индии, крупнейшем рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В стране число заболевших в течение последних дней стабильно превышает 300 тыс. человек.

Стабилизация рынка

Накануне совещания мониторинговый комитет сделки ОПЕК+ в своем докладе в полтора раза повысил прогноз дефицита нефти на рынке в этом году. Согласно новому прогнозу, спрос превзойдет предложение на 1,2 млн баррелей в сутки, а не на 0,8 млн. Комитет улучшил и прогноз прироста мирового среднесуточного спроса на нефть, он должен вырасти на 6 млн баррелей в сутки, до 96,5 млн баррелей. Кроме того, страны ОПЕК+ продлили дедлайн для тех, кто еще недостаточно снизил добычу нефти. Отстающим дали время компенсировать перепроизводство в рамках сделки до сентября.

- Рекомендации министерского мониторингового комитета о сохранении текущих квот на добычу были предсказуемы, - считает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. - Сейчас ОПЕК+ в такой ситуации, когда он не может принимать каких-либо решений об изменении квот на добычу в любую сторону, не ухудшив ситуацию либо на рынке, либо для отдельных участников альянса.

В ожидании решений ОПЕК+ нефтяные котировки показали умеренный рост. 26 апреля в 15:30 мск июльские фьючерсы Brent торговались на уровне $64,20 за баррель. 27 апреля на 15:30 мск черное золото подорожало до $65,52 за бочку. А после объявления решения ОПЕК+, к 17:00 мск, котировки остались примерно на том же уровне - $65,47. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

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- Нефтяные котировки, скорее всего, останутся на прежнем уровне - в коридоре $64,5–67 за баррель. Влияние на них будут оказывать эпидемиологическая обстановка в мире и переговоры между США и Ираном о возвращении к договоренностям в рамках Тегеранской ядерной сделки 2015 года, - считает аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов.

Если США снимут с Ирана эмбарго, то это значительно увеличит предложение нефтепродуктов на рынке и негативно скажется на котировках, согласна Наталья Мильчакова. Пока цену за Brent следует ожидать в коридоре $63–68 за баррель в ближайший месяц, считает она.

При этом по-прежнему главным для рынка остается вопрос баланса спроса и предложения, отметил Артем Деев. Все будет зависеть от того, насколько быстро страны смогут вернуться к прежним объемам потребления нефти, что сложно прогнозировать в условиях продолжающейся пандемии, заключил эксперт. По его мнению, вероятнее всего, цены в ближайшее время останутся в диапазоне $62–66 за баррель.

О таком же диапазоне сказал и Александр Новак.

- Мы видим, что цены на рынке сегодня более-менее стабильны - они колеблются в районе $62–66 за баррель. Надеемся, что такая стабильная ситуация и будет до конца года, - сказал он.

По словам Александра Новака, Россия продолжит внимательно следить за ситуацией на мировом рынке нефти для обеспечения баланса спроса и предложения.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619558580
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